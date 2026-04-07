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Fuma cannabis en el trabajo, la empresa lo despide y exige una indemnización: “Es chocolate”

El empleado acusado de consumir durante la jornada laboral ha solicitado un pago en recompensa por valor de 18.750 euros

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Eneko Martínez, divulga en redes sociales sobre derechos laborales
Eneko Martínez explica en sus redes sociales el suceso y la indemnización que reclamó el empleado, por valor de 18.750 euros. / Freepick - Montaje - Captura de pantalla

Hay quien no ve problema en consultar las redes sociales durante las horas de trabajo o quien sale a fumar más de lo necesario. Cuestiones que pueden ser mejor o peor vistas, pero que no suelen acarrear despidos. No obstante, hay otros límites infranqueables que mejor no superar. Un claro ejemplo es fumar drogas durante la jornada laboral, algo que remata con la solicitud de una indemnización.

En una empresa de logística, el caso de un trabajador sancionado por consumir cannabis durante su turno ha llamado la atención del ámbito laboral y jurídico, tras derivar en una insólita reclamación de indemnización por supuesta vulneración del honor. Así lo explica Eneko, quien se hace llamar en redes sociales @EnekoMtz. El especialista en derechos laborales, según se lee en su perfil, relata los pormenores de este episodio, que pone en debate los límites de la conducta en el entorno profesional y la protección de los derechos individuales.

Un empleado ironiza cuando le pillan fumando cannabis: “Es chocolate”

El incidente comenzó en la zona de descanso del centro logístico, donde el responsable percibió un fuerte olor a cannabis. Según describe Eneko en su perfil de TikTok, el empleado —identificado en su relato como Genaro— no solo admite el consumo, sino que responde con ironía al ser interpelado por la dirección. “Huele a cannabis”, planteó el responsable, a lo que el trabajador replicó: “Sí, es chocolate”. Ante la confirmación, la empresa aplicó una sanción de quince días de suspensión de empleo y sueldo, en línea con los protocolos internos de seguridad, dado que el puesto implicaba manejo de maquinaria pesada.

La reacción del trabajador no se limitó a aceptar la sanción. Solicitud mediante, Genaro se sometió a un análisis de sangre, prueba que resultó negativa en la detección de sustancias. Frente a este resultado, la dirección de la empresa optó por dejar sin efecto la sanción y trasladar al empleado a un área con menor exposición a riesgos, decisión que, según cuenta Eneko, se consideró un gesto de buena voluntad: “La empresa, en un acto de generosidad, que tampoco se lo merecía, suspende la sanción y le traslada a otro punto más tranquilo”.

Una indemnización de 18.750 euros por acusarle de fumar en el trabajo: su honor “está herido”

Lejos de conformarse, Genaro presentó una reclamación formal exigiendo una indemnización de 18.750 euros, argumentando que la actuación empresarial había dañado su honor. Según la narración de Eneko, “Genaro dice que su honor está herido y pide dieciocho mil setecientos cincuenta euros de indemnización”. La demanda fue examinada por la jurisdicción laboral, que desestimó de forma rotunda la pretensión. El tribunal concluyó que no existía vulneración alguna del derecho al honor, dado que la empresa actuó conforme a los protocolos de prevención y seguridad establecidos para el sector logístico.

“El juzgado lo tenía claro, no había vulneración del honor de ningún tipo”, sentenció Eneko en su análisis, en el que puso el acento en la importancia de mantener la seriedad y la seguridad en el ámbito laboral, especialmente en sectores donde el manejo de maquinaria exige máxima responsabilidad.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil llevan tiempo reivindicando sus derechos laborales, la peligrosidad de su posición y las condiciones de su jubilación

De acuerdo con la información difundida por Eneko en sus redes sociales —espacios donde suele abordar conflictos laborales de actualidad—, el empleado continuó desempeñando tareas en la empresa tras el incidente. Fuentes internas mencionaron que, después de un tiempo, Genaro optó por abandonar su puesto, aunque los detalles de su salida no han trascendido.

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