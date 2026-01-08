De la muerte de dos de sus hijos al legado familiar: así está la familia de la infanta Pilar seis años después de su muerte

La infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos (Josefina Blanco / Europa Press)

Han pasado seis años desde aquel trágico 8 de enero, día en el que la infanta Pilar de Borbón falleció tras varios meses luchando contra una dura enfermedad. Y es que, un año antes de ingresar en el Hospital Ruber Internacional de Madrid aquejada de una infección bronquial, fue diagnosticada de cáncer de colón. Tres días después de estar recibiendo asistencia médica en la clínica, la duquesa de Badajoz moría a los 83 años debido a las complicaciones de esta afección.

Su partida dejó huérfanos a cinco hijos y un dolor irreparable en su hermano, el rey Juan Carlos I, con quien mantenía una estrecha relación. Tanto es así que el padre de Felipe VI, quien era un año y medio menor que ella, había encontrado en la royal española un gran apoyo. No obstante, su relación fraternal siempre estuvo marcada por la separación.

La infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos (Europa Press)

Ya desde bien pequeños, tuvieron que hacer frente a la distancia, pues mientras Pilar permanecía junto a la familia en Estoril, el Emérito fue trasladado a Friburgo (Alemania) para continuar con su formación. Poco después, con el traslado del rey a España y el matrimonio de la infanta Pilar con Luis Gómez-Acebo, sus vidas volvieron a tomar caminos separados.

La dura pérdida de dos de sus hijos

La pareja, que se dio el ‘sí, quiero’ el 5 de mayo de 1967, formó una familia numerosa con la llegada de sus cinco hijos: María de Fátima Simoneta Luisa, Juan Filiberto Nicolás, Bruno Alejandro, Luis Beltrán Alfonso y Fernando Humberto. De ellos, dos fallecieron en el 2024, dejando un profundo dolor en la familia Gómez-Acebo y Borbón.

Fue la Casa Real española quien el pasado 1 de marzo anunció el fallecimiento del primo de Felipe VI a los 49 años. Fernando Gómez-Acebo murió de forma repentina en Madrid y la causa de su muerte se atribuye a una insuficiencia respiratoria crónica, enfermedad que se agravó en sus últimos meses de vida tras contraer la Gripe A.

Fernando Gómez-Acebo en una imagen de archivo (EFE/ARCHIVO/ Mariscal)

Cinco meses después, la familia volvió a recibir otro duro golpe tras conocerse el fallecimiento de Juan Gómez-Acebo, el hijo mayor de la infanta Pilar. El sobrino de Juan Carlos I murió en Palma de Mallorca a causa de un cáncer contra el que llevaba meses luchando. El vizconde de la Torre era el miembro más desconocido de la familia real, pues siempre mantuvo una vida al margen de los focos y las cámaras.

Así, en menos de seis meses, Simoneta, Beltrán y Bruno Gómez-Acebo tuvieron que armarse de valor para dar el último adiós a dos de sus hermanos, cuando aún continúan haciendo frente a la dura pérdida de su madre. De lo que no cabe duda es que, pese a que la infanta Pilar no está presente físicamente, su figura sigue estando más presente que nunca gracias a su legado.

Antes de su partida, Pilar de Borbón puso en marcha el Rastrillo de Nuevo Futuro, un mercadillo solidario que se organiza en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid y que, en la actualidad, continúa bajo la coordinación de su hija Simoneta Gómez-Acebo. Y, año tras año, quien no se pierde esta cita es la infanta Margarita, quien respalda el legado iniciado por su hermana y cuyo objetivo centrar es recaudar fondos para financiar proyectos de la ONG Nuevo Futuro, orientados a mejorar las condiciones de vida de menores y adolescentes en riesgo social.