Más de 450.000 argentinos animarán a su selección desde España en la final del Mundial 2026: el 43% tiene la nacionalidad española

La final del Mundial 2026 que este domingo jugarán España y Argentina no enfrenta a dos países distantes. Al contrario: al margen de la rivalidad futbolística y de la animosidad entre sus dos Gobiernos actuales, el partido enfrentará a dos comunidades que, en muchos casos, comparten apellidos, documentos de identidad y domicilio. Y es que en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística del 1 de enero de 2025, viven 450.833 argentinos, el 43,2%, además, con la nacionalidad española.

La cifra de argentinos en España se ha multiplicado por cuatro en los últimos 20 años. De acuerdo con la serie histórica del INE, en el primer trimestre de 2002 había 111.705 personas de este país en el territorio de la península ibérica, y la cifra superó los 400.000 a partir de 2022.

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La distribución geográfica no es uniforme. Cataluña encabeza la lista, con 108.482 residentes argentinos, el 26,1% del total nacional. Le siguen la Comunitat Valenciana (62.794), Andalucía (61.924) y la Comunidad de Madrid (60.865). Esas cuatro comunidades agrupan al 70% de toda la comunidad argentina en España. En las provincias, Barcelona y Madrid lideran con 86.496 y 60.865 argentinos censados. Málaga (38.137), las islas Baleares (35.600) y Valencia (31.618) completan el grupo con mayor presencia. El perfil demográfico es predominantemente joven: el 38,1% de los residentes tiene entre 20 y 39 años, mientras que el segundo es el de 40 a 59 años, con el 35,7% del total. La distribución por sexo es casi paritaria: 208.078 varones frente a 207.909 mujeres.

La “ley de nietos” y el millón de solicitudes

Detrás de estos números hay un marco legal que los ha impulsado. La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la “ley de nietos”, permite que los descendientes de españoles emigrados soliciten la nacionalidad española. En todo el mundo, cerca de 2,4 millones de personas han tramitado esa solicitud, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.

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Y Argentina concentra más de una cuarta parte de ese total. Solo en Buenos Aires se han registrado cerca de 650.000 solicitudes de cita consular para pedir la nacionalidad acogiéndose a esta ley. Sumando las oficinas del interior del país —Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca—, el volumen roza el millón de expedientes.

El seleccionador hace una lectora del recorrido de España hasta la final: "Los jugadores están con un subidón excepcional".

Pese a todo, Argentina no figura en lo más alto del ranking de comunidades inmigrantes en España. Está por detrás de Marruecos (con 1.092.892 residentes, según los últimos datos disponibles), Colombia (856.616), Venezuela (599.769), Rumania (532.456) y Ecuador (448.643).

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Por su parte, también según el INE, la población española residente en el extranjero se situó en 3.2 millones de personas a 1 de enero de 2026. Argentina, México y Estados Unidos fueron los países con mayor incremento de personas con nacionalidad española. En Argentina, en concreto, viven cerca de medio millón de españoles; la mayoría (más de 300.000) procedentes de Andalucía.

Así, el domingo, cuando ambas selecciones disputen la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esta situación se volverá visible de forma masiva: las calles de Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia y las Baleares se llenarán también de personas con la camiseta de Argentina animando a su equipo. Ya falta menos para saber quién lo acabará celebrando.

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