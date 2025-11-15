La infanta Margarita reaparece con mascarilla tras su ingreso en la UCI por neumonía: su compromiso con el legado de su hermana Pilar

La Infanta Margarita en el rastrillo de Nuevo Futuro (José Ramón Hernando / Europa Press)

La infanta Margarita, de 86 años, ha reaparecido en público este viernes, 14 de noviembre, tras superar una grave neumonía que la mantuvo ingresada durante 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según El Debate. La hermana menor del rey Emérito Juan Carlos I recibió el alta hospitalaria el pasado 28 de octubre y regresó a su domicilio, donde continúa con oxígeno domiciliario hasta conseguir una recuperación total, según informaron fuentes cercanas a la familia.

Durante su convalecencia, la infanta Margarita suspendió todos los compromisos previstos, incluido el tradicional viaje a Sanxenxo para reencontrarse con el padre de Felipe VI, con quien mantiene una relación cercana. El encuentro, que forma parte de su agenda familiar cada vez que el emérito visita España, no pudo celebrarse debido a la recomendación médica de evitar desplazamientos largos dada su condición de salud.

La Infanta Margarita en el rastrillo de Nuevo Futuro (José Ramón Hernando / Europa Press)

En representación de la infanta Margarita, sus hijos Alfonso, de 52 años, y María Zurita, de 50, junto a su nieto Carlitos, de 7 años, se desplazaron a la localidad pontevedresa para acompañar a Juan Carlos durante su participación en las regatas y tras la publicación de sus polémicas memorias, Reconciliación. El apoyo familiar en estos momentos ha sido constante, manteniendo el contacto estrecho entre hermanos y así reforzando los lazos familiares tras la reciente crisis de salud.

Una cita solidaria que empezó su hermana Pilar

Este viernes se ha producido la esperada reaparición pública de la infanta en el Rastrillo de Nuevo Futuro, un mercadillo solidario que se organiza en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid. La iniciativa fue promovida durante cinco décadas por su hermana mayor, Pilar de Borbón, y en la actualidad continúa bajo la coordinación de Simoneta Gómez-Acebo, sobrina de la infanta Margarita.

La infanta asistió al evento en silla de ruedas, con abrigo y mascarilla como medidas de protección. El reencuentro entre tía y sobrina, Simoneta Gómez-Acebo, fue especialmente emotivo, con muestras de afecto y gestos de agradecimiento por su presencia en el mercadillo. Simoneta ocupa el cargo de vocal en la ONG Nuevo Futuro y es una de las figuras más implicadas en la labor de la entidad, que busca apoyar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La Infanta Margarita y su sobrina, Simoneta Gómez Acebo, en el rastrillo de Nuevo Futuro (José Ramón Hernando / Europa Press)

La jornada en el mercadillo contó con la participación de otras personalidades destacadas. La inauguración, celebrada el jueves 13 de noviembre, estuvo presidida por la infanta Elena y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El propio regidor acudió también este viernes junto a Teresa de Borbón y Borbón, de 88 años, abuela de su esposa. Entre los asistentes se encontraban, además, Amparo Corsini, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la escritora Belén Junco.

El Rastrillo de Nuevo Futuro permanecerá abierto al público hasta el domingo 16 de noviembre, en horario continuado desde las once de la mañana hasta las diez de la noche. El objetivo central del evento es recaudar fondos para financiar los proyectos de la ONG Nuevo Futuro, orientados a mejorar las condiciones de vida de menores y adolescentes en riesgo social. Desde su fundación, la organización trabaja para proporcionar recursos y cuidados a la infancia desfavorecida, con el respaldo constante de miembros de la familia Borbón y figuras relevantes de la sociedad civil madrileña.

Esta edición del mercadillo solidario ha adquirido especial relevancia con la presencia de la infanta Margarita, que pese a su delicado estado de salud ha querido mostrar su compromiso con la causa y respaldar el legado iniciado por su hermana Pilar.