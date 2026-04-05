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La DGT cerró 2025 con un récord de multas: más de seis millones de sanciones y una media de 12 infracciones por minuto

El exceso de velocidad vuelve a concentrar la mayoría de las denuncias en una tendencia que no deja de crecer desde 2022

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Dos agentes de la Guardia Civil en un control de tráfico (Eduardo Parra / Europa Press)
Dos agentes de la Guardia Civil en un control de tráfico (Eduardo Parra / Europa Press)

La Dirección General de Tráfico (DGT) superó en 2025 por primera vez la barrera de los seis millones de denuncias a conductores por infracciones a la normativa de seguridad vial, según los datos recogidos en el ‘Anuario Estadístico General 2025’, consultados por la agencia Servimedia. En total, el organismo dependiente del Ministerio del Interior formuló 6.106.354 sanciones, lo que supone un récord histórico en la serie disponible y confirma la tendencia al alza registrada en los últimos años.

El dato se conoce en un momento especialmente sensible para la movilidad en España, coincidiendo con el final de la Semana Santa, uno de los periodos con mayor volumen de desplazamientos por carretera del año. La coincidencia entre la intensificación del tráfico y la publicación de estas cifras pone el foco sobre el cumplimiento de las normas de circulación y la vigilancia ejercida por la DGT.

Un récord en plena tendencia ascendente

La cifra de sanciones registrada en 2025 no solo establece un máximo histórico, sino que consolida un crecimiento sostenido desde 2022. Ese año ya se alcanzaron 5.542.005 denuncias, seguido de 2024 con 5.413.100 y 2023 con 5.148.398. De este modo, el último cuatrienio concentra los mayores volúmenes de multas desde que existen registros, reflejando un incremento notable en la actividad sancionadora.

En términos medios, las 6.106.354 denuncias suponen 16.730 multas al día, cerca de 700 cada hora y alrededor de 12 cada minuto. Se trata de cifras que evidencian la magnitud del control sobre la red viaria estatal, aunque la DGT no incluye en estos datos las sanciones impuestas en Cataluña y el País Vasco, comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de tráfico.

A falta de un desglose detallado por tipo de infracción, todavía no disponible en el anuario, las estadísticas de años anteriores apuntan a que los excesos de velocidad siguen siendo la causa mayoritaria de las denuncias. Tradicionalmente, cerca de dos tercios del total de sanciones proceden de este tipo de infracción, detectada en gran medida mediante radares fijos, tanto en puntos concretos como en tramos.

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico (Guardia Civil / Europa Press)
Un agente de la Guardia Civil de Tráfico (Guardia Civil / Europa Press)

Más de seis décadas de evolución

El salto por encima de los seis millones de denuncias adquiere mayor relevancia si se observa en perspectiva histórica. La serie de datos de la DGT se remonta a 1961, cuando se contabilizaron 1.024.557 denuncias en un contexto de parque automovilístico muy inferior al actual: apenas 1.223.506 vehículos y algo más de 2,5 millones de conductores.

Desde entonces, la evolución ha sido progresiva, con hitos que marcan el crecimiento del tráfico y de la actividad sancionadora. En 1970 se superaron por primera vez los dos millones de expedientes; en 1974, los tres millones; en 2008 se alcanzaron los cuatro millones; y no fue hasta 2022 cuando se rebasó la barrera de los cinco millones. El dato de 2025 supone, por tanto, un nuevo escalón en esta progresión.

Este incremento se produce en un contexto de mayor densidad de vehículos, ampliación de la red de carreteras y desarrollo tecnológico en los sistemas de control y vigilancia, factores que han influido en la capacidad de detección de infracciones.

Distribución territorial de las sanciones

Por comunidades autónomas, y excluyendo Cataluña y el País Vasco, Andalucía encabeza el número de denuncias formuladas por la DGT en 2025, con 1.526.897 sanciones. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 939.573; la Comunidad de Madrid, con 721.465; y Castilla y León, con 601.184.

Qué dice la ley si te saltas un peaje: estas son las multas.

El reparto provincial sitúa a Madrid como el territorio con mayor número de denuncias, con 721.465 expedientes sancionadores. A continuación aparecen Valencia, con 468.121; Cádiz, con 369.586; Alicante, con 339.000; y Málaga, con 282.163. Estas cifras reflejan tanto la intensidad del tráfico en estas zonas como la densidad de controles desplegados.

El volumen de sanciones en estas provincias coincide con áreas de elevada movilidad, ya sea por su peso demográfico, su actividad económica o su atractivo turístico, lo que incrementa la circulación de vehículos a lo largo del año y, especialmente, en periodos vacacionales.

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