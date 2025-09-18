España

Haz esto si te ponen una multa de velocidad: “No sabéis la cantidad de veces que lo hacen incorrectamente”

Este tipo de sanciones deben disponer de dos imágenes del momento de la infracción, una donde se muestre el entorno y otra donde se vea claramente la matrícula del vehículo

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

La DGT cuenta con 706
La DGT cuenta con 706 radares fijos repartidos por las carreteras de todo el país (@LeyesconSebas)

El exceso de velocidad en las carreteras españolas es uno de los problemas que más preocupa a la Administración en el ámbito de la conducción. Sobrepasar el límite establecido supone una de las principales causas de accidentes en carretera, por lo que los controles establecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) no hacen más que incrementarse.

Pese a que los radares de tráfico han demostrado ser eficaces en la sanción por este tipo de infracciones, muchas veces las multas remitidas a los conductores no llegan en las condiciones estipuladas por la ley. Así, el abogado conocido en redes sociales como @LeyesconSebas, ha explicado en un vídeo publicado en TikTok qué debes hacer si recibes una multa por exceso de velocidad.

“Siempre aconsejo reclamar ya que no os imagináis la cantidad de veces que veo clientes que les han puesto una multa y la ponen incorrectamente”, asegura al inicio del vídeo. El letrado explica que, para que una sanción sea válida, deberá contar con dos fotografías de diferentes momentos. “No vale eso de una foto y la segunda un poco más ampliada siendo la misma”, detalla. La única excepción en que te puede llegar una multa con una sola imagen es cuando se trate de un radar móvil que está vigilado por un agente.

“Las multas de los radares fijos, que son la mayoría, tienen que llevar dos, en diferentes momentos, una panorámica donde se vea el entorno y otra que muestre claramente la matrícula” señala el abogado. Además, especifica que la norma de llevar dos fotografías junto con las sanciones por exceso de velocidad garantiza la transparencia y evita sanciones mal fundamentadas.

Qué dice la ley si te saltas un peaje: estas son las multas.

Más de 700 radares fijos en todo el país

Para poner el freno a los excesos de velocidad, la DGT ha desplegado una red que cuenta con 706 radares fijos repartidos por las carreteras de todo el territorio español, excepto las de Cataluña y el País vasco, que cuentan con su propia competencia y control sobre las carreteras de sus comunidades. A esta cifra se le suman los 142 radares de tramo y 420 dispositivos móviles empleados por la Guardia Civil, tanto en sus patrullas como en instalaciones temporales o puntos estratégicos.

Respecto a las sanciones, superar los límites marcados por las autoridades puede suponer multas que van desde los 100 euros hasta los 600 euros, así como la retirada de hasta seis puntos del permiso de conducción. ´La cuantía económica y los puntos dependerán de la gravedad de la infracción y la velocidad detectada por la DGT. Pese al aumento de vigilancia por parte de las Autoridades y el endurecimiento de las sanciones económicas, los registros de la DGT muestran que, en las últimas campañas de vigilancia, ha quedado patente que los conductores españoles no solo incumplen los límites establecidos sino que lo hacen con mayor frecuencia que en años anteriores.

Por ello, el organismo informa de manera habitual de las ubicaciones de los radares desplegados en las carreteras españolas, lo que ofrece transparencia y permite a los conductores consultar en qué tramos estarán más vigilados, con lo que desde la DGT esperan poder reducir las infracciones y los accidentes producidos al volante.

