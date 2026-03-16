La señal del rombo blanco, la norma de la DGT que pocas personas conocen: ignorarla puede suponer multas de 200 euros

La señal del rombo blanco (Montaje Infobae)

Una señal azul con un rombo blanco en su interior se ha convertido en uno de los elementos de la señalización vial que más dudas genera entre los conductores españoles. Su presencia es cada vez más habitual en autovías y accesos a grandes ciudades, pero su significado sigue siendo desconocido para muchos automovilistas. Ignorarla o interpretarla de forma incorrecta puede derivar en sanciones económicas que, según la normativa aplicable en cada tramo, pueden alcanzar los 200 euros.

La señal identifica los denominados carriles VAO, acrónimo de Vehículos de Alta Ocupación. Se trata de vías reservadas para determinados vehículos con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico en zonas con gran congestión, especialmente durante las horas punta. Aunque el sistema lleva años implantándose en distintas carreteras españolas, su funcionamiento continúa generando confusión entre miles de conductores que no saben exactamente cuándo pueden utilizar estos carriles.

El símbolo es sencillo: un rombo blanco sobre fondo azul. Puede aparecer en forma de señal vertical o pintado directamente sobre el asfalto. Ambas variantes tienen el mismo valor legal y sirven para indicar que el carril está reservado a un tipo concreto de circulación.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha impulsado el uso de estos carriles como parte de sus estrategias de movilidad en áreas metropolitanas. El objetivo es reducir la congestión del tráfico, incentivar el uso compartido del vehículo privado y disminuir el número de coches en circulación, lo que también puede contribuir a reducir las emisiones contaminantes.

Qué significa realmente el rombo blanco

En la mayoría de los tramos españoles el requisito habitual es de dos personas dentro del vehículo, aunque en algunos puntos concretos puede exigirse un mínimo de tres ocupantes. Esta condición se establece para garantizar que el carril cumple su función original: favorecer que varias personas compartan un mismo coche en lugar de desplazarse cada una en su propio vehículo.

La lógica detrás de esta medida es sencilla. Si varios pasajeros se desplazan juntos en un solo coche, el número total de vehículos en circulación se reduce. Esto puede aliviar la congestión en los accesos a las grandes ciudades y mejorar la velocidad media del tráfico durante los momentos de mayor intensidad.

La señalización de estos carriles suele ir acompañada de paneles informativos que especifican las condiciones concretas de uso. En ellos se puede indicar el número mínimo de ocupantes exigido o las franjas horarias en las que la restricción está activa. En algunos casos, el carril puede funcionar como vía de circulación general fuera de los horarios de mayor tráfico.

Carril Bus-VAO en la Ma-19 (Europa Press)

Quién puede circular por los carriles VAO

Aunque los carriles VAO están pensados principalmente para turismos con varios ocupantes, la normativa contempla diversas excepciones. Estas excepciones buscan favorecer determinados tipos de movilidad o servicios que tienen un impacto menor en la congestión del tráfico.

Entre los vehículos que pueden utilizar estos carriles incluso cuando viaja una sola persona se encuentran las motocicletas. Su menor tamaño y su capacidad para ocupar menos espacio en la calzada justifican esta excepción en muchos tramos.

También pueden circular por ellos el transporte público, como autobuses, así como los taxis cuando se encuentran en servicio. En algunos casos, dependiendo de la señalización específica del tramo, también se permite el acceso a vehículos con distintivo ambiental “Cero Emisiones” o “ECO”, como los eléctricos o algunos híbridos enchufables.

Asimismo, los vehículos que transportan personas con movilidad reducida suelen estar autorizados a utilizar estos carriles con independencia del número de ocupantes.

No obstante, las condiciones concretas pueden variar en función de la carretera o de la normativa local. Por ello, la DGT recomienda a los conductores comprobar siempre la señalización específica antes de incorporarse a este tipo de carriles.

Sanciones por un uso indebido

El uso incorrecto de un carril VAO se considera una infracción de tráfico. Aunque no conlleva retirada de puntos del carné de conducir, sí implica una sanción económica que suele oscilar entre los 100 y los 200 euros.

Las autoridades realizan controles específicos para garantizar que estos carriles se utilizan de acuerdo con la normativa. En algunos puntos de la red viaria se emplean cámaras de alta definición y sistemas de vigilancia automatizados capaces de detectar el número de ocupantes dentro del vehículo.

Estos sistemas permiten identificar si un conductor está utilizando el carril sin cumplir los requisitos exigidos. En particular, se utilizan con frecuencia en los accesos a grandes ciudades y durante las horas de mayor tráfico, cuando el funcionamiento de los carriles VAO resulta más relevante para la gestión de la circulación.

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El rombo blanco no es un símbolo exclusivo de España. Se utiliza desde hace años en distintos países europeos y norteamericanos para señalar carriles destinados a vehículos con alta ocupación. La implantación progresiva de este sistema en la red viaria española responde, entre otros motivos, al intento de unificar criterios de señalización y facilitar la comprensión de las normas de circulación.

A medida que estos carriles se extienden por nuevas autovías y accesos metropolitanos, la señal del rombo blanco empieza a ser cada vez más visible para los conductores. Sin embargo, su significado todavía no es plenamente reconocido por parte de muchos usuarios de la carretera, lo que explica que continúe siendo una de las señales que más dudas genera entre quienes circulan por la red viaria española.