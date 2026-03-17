El alquiler empieza a bajar en las capitales: “Muestra signos de techo porque la capacidad económica de los inquilinos está al límite”

El precio de la vivienda en alquiler baja en febrero en algunas grandes ciudades. (Europa Press/Montaje Infobae)

El año se ha estrenado con una buena noticia para los actuales y futuros inquilinos: la subida del precio del alquiler se desacelera y en algunas capitales baja. Febrero cerró con un crecimiento interanual de las rentas del 6,8%, el segundo incremento más bajo en un año, hasta situar el coste medio del metro cuadrado en los 14,46 euros mensuales, según datos de Fotocasa.

“El precio del alquiler en España continúa en máximos históricos, alcanzando una media de 1.150 euros mensuales, el nivel más alto registrado hasta ahora. Sin embargo, al mismo tiempo empieza a apreciarse una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Por cuarto mes consecutivo, las subidas dejan atrás los incrementos de doble dígito y comienzan a acercarse a una fase de mayor estabilidad”, advierte María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa

Este freno en las subidas va más allá. En algunas grandes capitales con precios de alquiler tensionados se están produciendo bajadas. “Ya se observan las primeras caídas puntuales en algunas ciudades tensionadas o incrementos muy moderados, una señal de que el mercado podría estar entrando en una etapa de ajuste tras cuatro años de fuertes encarecimientos”, afirma Mantos.

¿Cerca de tocar techo?

La experta reconoce que después de un ciclo muy intenso de subidas, “el alquiler comienza a mostrar signos de techo”. Argumenta que la principal razón es que la capacidad económica de los inquilinos “está al límite”, lo que “reduce el margen para que los precios sigan creciendo al mismo ritmo”.

Por su parte, Ferran Font, director de estudios de pisos.com, también reconoce que el alquiler está bajando en algunas capitales, pero considera que puede ser “algo puntual”. Reconoce que “comprar una vivienda sigue siendo difícil, por lo que muchos ciudadanos no tienen más opción que vivir de alquiler. Ello hace que las actuales caídas de las rentas no supongan un cambio drástico a corto plazo”.

Atribuye estas bajadas a que “en algunas capitales el alquiler está en un rango alto y la dificultad para pagarlo por parte de muchos ciudadanos hace que sea cada vez más difícil seguir subiéndolo en según qué zonas y qué barrios”.

Fuente: Fotocasa

Caídas de hasta un 12,7%

La capital que más descensos interanuales experimentó en el precio del alquiler en febrero fue Tarragona, con caídas del 12,7%, seguida por Pamplona, donde bajó un 7,8%; Donostia – San Sebastián, con ajustes del 7,5%, y Lugo, con un -3,7%. También bajó en Vitoria – Gasteiz, un 2,1%; Cuenca (-1,6%), Toledo (-1,6%), Santa Cruz de Tenerife (-1,1%) y Sevilla (-0,9%).

Un caso a destacar es el de Barcelona, la capital donde los inquilinos más pagan de renta. El alquiler bajó en febrero un 1,3% debido, entre otros factores, a que está declarada como zona de mercado tensionado y tiene implantados topes a las subida del alquiler.

Un rumbo opuesto en la evolución de las rentas, en este caso al alza y con crecimientos de doble dígito, lo tomaron Zamora, que fue la ciudad donde más se dispararon, un 42,8%; Albacete, con una remontada del 14,9%; y Murcia, donde escalaron un 14,4%. Las siguieron León (+13,8%), Segovia (+13,4%), Ourense (+11,1%) y Guadalajara (+10,6%).

Por lo que respecta al coste del metro cuadrado en renta, en nueve capitales sobrepasaron los 15 euros. Las lideró Barcelona con el precio más alto al alcanzar los 22,70 euros mensuales. Seguida por Madrid, con 22,27 euros; Donostia – San Sebastián, con 19,14 euros; Palma de Mallorca, con 18,61 euros, y Bilbao, con 17,42 euros.

Fuente: Fotocasa

Navarra es la única comunidad donde bajó la renta

Respecto a las 17 comunidades autónomas, solo Navarra experimentó en febrero una bajada interanual del alquiler al abaratarse un 8%. Mientras que siete tuvieron descensos intermensuales, de enero a febrero. Navarra lideró las caídas con un 3,3%; seguida por Castilla-La Mancha y Aragón, con un -3% ambas, y Cataluña, con el -2,4%. Las que experimentaron bajadas más discretas fueron País Vasco (-2,3%), Canarias (-0,5%) y Baleares (-0,2%).

En cuanto a las subidas interanuales más elevadas se dieron en Castilla-La Mancha (+11,4%), Asturias (+9,9%) y Comunitat Valenciana (+8,9%). Tras estas escaladas, el ranking de regiones con el alquiler más caro lo encabeza Madrid, donde el metro cuadrado se paga a 21,17 euros, seguida por Cataluña, donde cuesta de media 19,38 euros, y Baleares, con 18,53 euros.

Mientras que Extremadura con 7,51 euros mensuales el metro cuadrado, Castilla-La Mancha, con 8,49 euros, y La Rioja, con 9,93 euros, son las comunidades donde más barato resulta vivir de alquiler.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

En tres provincias los precios caen

En 47 de las 50 provincias españolas se encareció el alquiler el segundo mes del año respecto a febrero de 2025. Los incrementos superiores los sufrieron los inquilinos de Zamora con subidas del 46,7%; Lleida, con un 22,1%, y Guadalajara, con el 18%. Mientras que se produjeron descensos en tres Navarra, donde se abarataron los alquileres un 8%, Cuenca, con caídas del 4,4%, y Gipuzkoa, con un -1,2%.

Los habitantes de la provincia de Madrid son los que más caro pagan vivir en renta, les cuesta de media 21,17 euros el metro cuadrado, seguidos por los de Barcelona, que lo pagan a 20,86 euros, y los de Illes Balears, a 18,53 euros.

En tanto que los inquilinos que menos pagan son los que viven en Ourense, donde las rentas alcanzan de media los 7,82 euros el metro cuadrado, los de Cáceres, a los que les cuesta 7,80 euros, y los Ciudad Real, con 7,53 euros.