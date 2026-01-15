El precio del alquiler en Madrid baja por primera vez en casi cuatro años, pero sigue siendo la comunidad más cara

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

Aunque la crisis de acceso a la vivienda se mantiene como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, algunas zonas comienzan a mostrar indicios de una posible estabilización. Es el caso de la Comunidad de Madrid, uno de los mercados con más dinamismo en operaciones y tensión en los precios del país, que cerró 2025 como la única región de España donde el precio del alquiler de vivienda marcó un descenso anual. Aun así, no pierde su posición como el territorio más caro del país, según los datos publicados por el portal inmobiliario Fotocasa.

El informe señala que el precio medio del alquiler cayó un 1,4% en Madrid entre diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025, situándose en 20,3 euros por metro cuadrado al mes, mientras que la media nacional se colocó en los 14,21 euros por metro cuadrado, tras un incremento anual del 6,9%. Pese a que la tasa de variación no es tan llamativa en el caso del conjunto del país como lo es el descenso en Madrid, esta cifra representa la subida interanual más moderada de todo el año, dejando atrás las subidas de dos digitos.

La caída registrada en Madrid, además de ser la primera en 45 meses, contrasta con la tendencia general de subida de precios registrada en el resto de las comunidades autónomas. Según la información difundida por Fotocasa, la vivienda en alquiler encadenó cuatro ejercicios consecutivos de aumento tras la bajada del 3,6% registrada en 2021. Castilla-La Mancha lideró las subidas en 2025, con un aumento del 19,8%, seguida de Canarias (12,8%) y Cataluña (11,5%). Todas las demás regiones españolas también presentaron incrementos, aunque en menor medida.

Un mercado a dos velocidades

El cambio en el comportamiento de Madrid tras casi cuatro años de máximos históricos apunta a que el mercado podría estar alcanzando un techo en las zonas más tensionadas, aunque aún no se observa una corrección generalizada. De hecho, María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, sugiere en el informe que el precio del alquiler en España evoluciona a dos velocidades: mientras las comunidades con mayor dinamismo económico y una demanda históricamente elevada comienzan a dar señales de desaceleración, regiones tradicionalmente menos tensionadas registran subidas intensas, lo que evidencia un desplazamiento parcial de la presión hacia nuevos territorios.

Desde Fotocasa también señalan que, aunque los precios del alquiler permanecen en niveles muy altos, el ritmo de crecimiento está perdiendo fuerza. En cinco años el alquiler se ha encarecido un 30% y solo en los dos últimos el aumento fue del 25%, una presión acumulada en un periodo muy corto que explica la sucesión de récords y anticipa una mayor resistencia del mercado de vivienda a nuevas subidas abruptas. De cara a 2026, el escenario más probable es una continuidad de las subidas, aunque más contenidas en los mercados maduros, mientras la escasez de oferta y la fortaleza de la demanda persistirán.

Cataluña y Baleares completan el podio de las regiones más caras

A pesar del descenso, Madrid se mantuvo como la comunidad autónoma más cara para alquilar vivienda, superando a Cataluña y Baleares, los otros dos grandes mercados que ocuparon el segundo y tercer puesto con 20,02 y 18,69 euros por metro cuadrado al mes, respectivamente. Cinco comunidades autónomas cerraron el año por encima de la media nacional: Madrid, un 43% sobre la media, Cataluña (41%), Baleares (32%), País Vasco (24%) y Canarias (7%).

Un cartel en una vivienda en alquiler. (Europa Press)

El análisis provincial, por su parte, revela que el precio anual del alquiler subió en 47 de las 50 provincias españolas. Guadalajara encabezó la lista de incrementos con una subida del 37,2%, seguida de Zamora (33,4%), Ciudad Real (20,4%), Soria (18,3%), Teruel (17,6%), Ávila (16,3%) y Álava (15,3%). En el ranking de las provincias más caras, Barcelona lideró con 21,9 euros por metro cuadrado al mes, seguida de Madrid (20,66 euros), Guipúzcoa (19 euros), Islas Baleares (18,6 euros) y Vizcaya (17,3 euros).

El alquiler en Guadalajara capital sube un 71%

El informe de Fotocasa destaca que en 25 municipios españoles el precio del alquiler subió más del 20% durante 2025. Guadalajara capital registró el mayor incremento, con un 71,3%, mientras que Parla, Vilanova I la Geltrú, Las Gabias y Paterna también superaron el 30%. Diez municipios, entre ellos Esplugues de Llobregat (25,53 euros por metro cuadrado), Ibiza (23,34 euros por metro cuadrado) y Barcelona capital (23,3 euros por metro cuadrado), presentaron precios de alquiler por encima de la barrera de los 20 euros por metro cuadrado.

En el caso de Madrid, el distrito de Barrio de Salamanca se posicionó como el más caro para alquilar vivienda, con un precio medio de 24,02 euros por metro cuadrado al mes. En la ciudad de Barcelona, el distrito de Eixample alcanzó los 24,04 euros por metro cuadrado.