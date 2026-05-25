Felipe VI sorprende a los españoles y anuncia la convocatoria de la Selección en el Mundial: “Esta es la lista de todo un país”

Felipe VI en el anuncio de la convocatoria de la Selección Española de Futbol para el Mundial 2026 (RFEF).

El anuncio de la convocatoria de la selección española para el Mundial de 2026 se ha convertido en mucho más que una simple lectura de nombres. La Real Federación Española de Fútbol ha querido transformar uno de los momentos más esperados por la afición en un homenaje colectivo al país y ha contado para ello con un protagonista inesperado: Felipe VI. El monarca ha puesto voz al vídeo oficial en el que se han desvelado los 26 futbolistas elegidos por Luis de la Fuente para disputar la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La aparición del rey ha sorprendido incluso a quienes seguían en directo el acto celebrado en Madrid. Mientras el seleccionador ultimaba los detalles de la convocatoria, ha sido el propio Felipe VI quien ha irrumpido en las pantallas desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con un mensaje cargado de simbolismo y unidad. “Porque cuando juega nuestra Selección, jugamos todos”, ha afirmado el monarca antes de dar paso a una secuencia en la que ciudadanos anónimos de distintos rincones y sectores de España iban anunciando uno a uno a los convocados.

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La Federación ha apostado por una puesta en escena muy diferente a la habitual. En lugar de una comparecencia convencional, el vídeo ha reunido a profesionales de múltiples ámbitos —panaderos, pescadores, taxistas, libreros, científicos, profesores o cocineros— para representar el vínculo entre el equipo nacional y la sociedad española. La intención era trasladar la idea de que la selección pertenece a todo el país y no únicamente a quienes saltan al césped.

Felipe VI ha reforzado precisamente ese mensaje durante su intervención. “La selección española no solo pertenece a los que están en el campo”, ha señalado en un discurso grabado días antes y difundido durante el acto oficial. El rey ha querido recordar también a quienes ya no están, pero continúan presentes “en cada recuerdo y en cada gol”, en uno de los fragmentos más emotivos del vídeo preparado por la Federación.

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La iniciativa ha servido además para mostrar el respaldo institucional de la Casa Real al combinado nacional en vísperas del gran torneo internacional. El presidente de la RFEF ha agradecido personalmente la implicación del monarca, que accedió a participar en la grabación como gesto de apoyo a una generación de futbolistas que llega al Mundial después de conquistar la Eurocopa de 2024.

Una tradición que no deja de superarse

Pero no es la primera vez que la Federación sorprende con una presentación original de sus convocatorias. En ocasiones anteriores participaron personalidades del deporte, la música o la cultura española, como Antonio Banderas, Ricky Rubio, Carolina Marín o los cantantes Pablo Alborán e India Martínez. Sin embargo, la presencia de Felipe VI eleva todavía más la expectación en torno a la lista definitiva.

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El cierre del vídeo volvía a quedar en manos del rey. “Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España”, ha concluido Felipe VI en una frase que resume el espíritu del homenaje preparado por la Federación. La selección afrontará ahora las próximas semanas de preparación con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a un Mundial en el que España aspira a volver a pelear por el título.

El seleccionador de España Luis de la Fuente anuncia su equipo para el Mundial - Edificio Telefónica, Madrid, España - 25 de mayo de 2026 El seleccionador de España Luis de la Fuente durante la rueda de prensa (REUTERS/Kacper Pempel)

Entre los convocados destacan figuras ya consolidadas como Rodri, Pedri, Dani Olmo, Nico Williams o Lamine Yamal, además de jóvenes talentos que buscarán consolidarse en la gran cita mundialista. La convocatoria también llamó la atención por la ausencia de jugadores del Real Madrid, un detalle que generó debate entre aficionados y analistas deportivos.

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En la portería estarán Unai Simón, David Raya y Joan García. En defensa aparecen nombres como Marc Cucurella, Pau Cubarsí o Alejandro Grimaldo, mientras que el centro del campo estará liderado por futbolistas de enorme peso internacional.