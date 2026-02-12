El precio medio del alquiler se dispara un 46% en cinco años y empuja a los inquilinos a la periferia

Dos jóvenes miran los anuncios de viviendas en alquiler en una inmobiliaria. Tomàs Moyà / Europa Press

Acceder a una vivienda de alquiler en España se ha convertido en una carrera de obstáculos. Cinco años después del impacto de la pandemia, el mercado no solo no se ha estabilizado, sino que ha entrado en una espiral alcista que amenaza con dejar fuera a miles de hogares. Según datos del portal inmobiliario pisos.com, el precio medio de un inmueble tipo de 90 metros cuadrados ha aumentado un 46,06% desde enero de 2021 hasta enero de 2026, pasando de los 884 euros mensuales a 1.291 euros.

La combinación de escasez de oferta, auge del alquiler turístico, salarios estancados y una demanda creciente explica una subida que ya supera incluso el incremento registrado en la compraventa. “La escalada del precio del alquiler supera incluso al incremento en venta, situando a miles de hogares en una encrucijada imposible donde alquilar se ha vuelto prohibitivo”, explica Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com.

El incremento no ha sido homogéneo en todo el territorio. Cinco comunidades autónomas han registrado subidas superiores al 50% en el último lustro. Madrid lidera el ranking con un 80,19%, al pasar de 1.089 euros en enero de 2021 a 1.963 euros en enero de 2026. Le siguen Baleares (+70,21%, de 987 a 1.680 euros), Cataluña (+63,70%, de 903 a 1.478 euros), Castilla-La Mancha (+60,85%, de 462 a 743 euros) y la Comunidad Valenciana (+52,93%, de 638 a 975 euros).

Escasa oferta y presión turística: la tormenta perfecta que dispara las rentas

En estas regiones confluyen varios factores como la presión turística, el dinamismo económico de las grandes ciudades y una oferta de vivienda en alquiler claramente insuficiente. El resultado es un mercado tensionado donde cada anuncio recibe decenas de solicitudes y los precios se fijan al alza.

En el extremo opuesto, las subidas más moderadas se han registrado en La Rioja (+3,96%), Extremadura (+23%) y Cantabria (+32,55%). Navarra es la única comunidad que ha experimentado una caída en los precios en este periodo, con un descenso del 8,41%.

Fuente: Pisos.com

El análisis provincial deja cifras llamativas. Soria encabeza la lista con un incremento del 115,64%, pasando de 385 a 831 euros mensuales. Le siguen Palencia (+81%), Madrid (+80,19%), Salamanca (+75,75%), A Coruña (+74,99%), Málaga (+71,34%), Islas Baleares (+70,21%), Granada (+65,21%) y Ciudad Real (+63,34%).

“Los crecimientos porcentuales en provincias del interior como Soria o Palencia son muy elevados, pero partían de precios muy bajos y siguen siendo de las zonas más asequibles del país”, señala Font. Es decir, aunque el salto es impactante en términos relativos, el coste final continúa lejos de las cifras que se manejan en las grandes capitales.

Tres provincias han registrado descensos en los últimos cinco años: Ourense (-10,31%), Navarra (-8,41%) y Jaén (-6,67%), casos aislados dentro de una tendencia claramente alcista en el conjunto del país.

La subida en Madrid capital es del 90%

El verdadero termómetro de la crisis del alquiler está en las capitales de provincia. Madrid vuelve a liderar el ranking, con una subida del +89,66%: de 1.407 euros en enero de 2021 a 2.669 euros en enero de 2026 para una vivienda tipo de 90 metros cuadrados. Valencia (+84,55%) y Barcelona (+79,49%) completan el podio.

También destacan Tarragona (+75,71%), Sevilla (+61,19%), Palma de Mallorca (+59,80%), Alicante (+58,72%), Lugo (+54,17%), Málaga (+51,69%) y Teruel (+51,10%). En contraste, Huelva (-2,02%) y Lleida (-1,24%) son de las pocas capitales donde los precios han descendido ligeramente.

“En Madrid y Barcelona ya estamos hablando de cifras completamente desconectadas de los salarios españoles”, advierte Font. El salario medio en España no ha crecido al mismo ritmo que el alquiler, lo que provoca que un porcentaje cada vez mayor de los ingresos familiares se destine exclusivamente al pago de la vivienda.

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

Riesgo social

Las consecuencias ya son visibles. Muchas familias se ven obligadas a abandonar los centros urbanos para buscar alquileres más asequibles en la periferia metropolitana o incluso en municipios a decenas de kilómetros de su lugar de trabajo. Esto implica más tiempo y gasto en transporte, menor calidad de vida y, en algunos casos, ruptura de redes sociales y familiares.

Además, el encarecimiento está generando nuevas bolsas de vulnerabilidad. Jóvenes que retrasan su emancipación, parejas que comparten piso con otros inquilinos pese a tener empleo, familias que destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler y pequeños negocios que no pueden asumir el coste de vivir en la ciudad donde operan.

“El problema real está en las grandes ciudades y zonas turísticas, donde los incrementos se dan sobre precios ya de por sí elevados, haciendo el alquiler directamente inaccesible para muchas familias”, subraya el portavoz de pisos.com.

Aumentar el parque de vivienda de alquiler asequible: la solución

Expertos del sector coinciden en que la solución pasa por aumentar el parque de vivienda en alquiler asequible, agilizar los procesos urbanísticos y revisar el impacto del alquiler turístico en determinadas zonas tensionadas. También se plantea incentivar fiscalmente a los propietarios que ofrezcan precios moderados y fomentar la colaboración público-privada para desarrollar vivienda protegida en régimen de alquiler.

Mientras tanto, la realidad es contundente: en solo cinco años, alquilar en España es casi un 50% más caro. Y en ciudades como Madrid o Barcelona, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un lujo al alcance de cada vez menos ciudadanos. El mercado del alquiler vive un momento crítico que marcará el futuro residencial de toda una generación.