El precio del alquiler sube un 7,1% interanual en el primer trimestre, según idealista

El contexto de "inseguridad jurídica" ha influido en la decisión de numerosos propietarios de retirar sus viviendas del mercado o venderlas, lo que, sumado a una reducción notable de la oferta, ha provocado un impacto directo en los precios del alquiler en España. Este fenómeno no solo afecta a quienes buscan una vivienda en alquiler, sino que también favorece la selección de inquilinos con mayor solvencia, siguiendo la tendencia descrita en el informe publicado por idealista, citado por diversos medios.

Según informó idealista, el valor del alquiler de vivienda en España marcó un aumento del 7,1% interanual durante el primer trimestre de 2026 y un 2,2% en comparación con el trimestre anterior. El coste promedio al cierre de marzo alcanzó los 15 euros por metro cuadrado. El portal inmobiliario atribuye esta subida tanto a la reducción de la oferta disponible como a una mayor demanda, en un entorno donde, según declaraciones de su portavoz Francisco Iñareta recogidas por idealista, la percepción de inseguridad jurídica pesa sobre las decisiones de los propietarios.

El incremento de precios ha sido generalizado en casi todas las capitales, con la excepción de Barcelona, donde el coste del alquiler disminuyó un 3,7% en el período analizado. En contraste, la ciudad de Ciudad Real encabezó el ranking de mayores subidas al registrar un aumento del 14,4%. Entre los principales mercados urbanos, Madrid destacó con un repunte del 9,4%, seguida por Alicante con un 9% y Palma con un 7,6%.

De acuerdo con el informe de idealista, Madrid continúa ubicada como la capital con las rentas más elevadas, con un coste medio de 23,2 euros por metro cuadrado, seguida de Barcelona con 22,6 euros y San Sebastián con 18,8 euros por metro cuadrado. En el rango provincial, todas las provincias experimentaron alzas en los precios de alquiler salvo Barcelona, que mostró un descenso del 4,1%. Lleida sobresalió en el listado provincial con el mayor incremento, alcanzando una variación positiva del 16,1%.

La Comunidad de Madrid figura como la región autónoma más costosa para los arrendatarios, situando el valor en una media de 21,3 euros por metro cuadrado, mientras que la provincia de Jaén registra la media más baja, con 6,8 euros por metro cuadrado, según recopiló idealista.

En términos autonómicos, los alquileres aumentaron en la totalidad de las comunidades exceptuando Cataluña, donde la disminución fue del 3,8%. Castilla-La Mancha lideró la subida con un incremento del 12,7%. Por otro lado, Madrid y Baleares presentaron los precios de alquiler más elevados, mientras que Extremadura y Castilla-La Mancha figuraron como las regiones más asequibles para los inquilinos, detalló idealista en su análisis.

El informe señala que la tendencia al alza en el resto del territorio nacional refleja el desequilibrio entre la oferta y la demanda, resultando en que los habitantes de determinadas regiones tengan mayores dificultades para acceder a una vivienda en alquiler a medida que se endurecen los requisitos y se eleva la competencia entre inquilinos potenciales.

El clima de inseguridad jurídica, motivo recurrente en las declaraciones de agentes del sector, implica un contexto donde la normativa y su variación inciden en la confianza de los propietarios. El portavoz de idealista argumenta que tal entorno los impulsa a optar por operaciones de venta y otras salidas del mercado del alquiler, lo que reduce aún más el parque disponible y refuerza la presión sobre los precios, según reiteró el medio especializado.

Finalmente, los datos divulgados por idealista exponen que la disparidad territorial en el acceso à la vivienda alquilada se amplifica. Mientras las áreas metropolitanas como Madrid mantienen las rentas más altas, regiones del interior peninsular continúan figurando entre las opciones menos onerosas para los arrendatarios.