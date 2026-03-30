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Muere un estudiante de Odontología tras estrellar un Porsche de la clínica de su madre y con dos mujeres en el asiento del copiloto

El siniestro tuvo lugar en Milán la madrugada del domingo. Falta por conocer el examen toxicológico y lo que deparen las cámaras

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Accidente Porsche
Así quedó el Porsche 718 Spyder RS de Lorenzo, el joven fallecido este domingo en Milán.

Corriere della Sera informa este lunes del accidente mortal que impacta a Italia, el de un joven de 21 años, estudiante de Odontología, que estrelló su Porsche 718 Spyder RS de color gris la madrugada del domingo en Milán, cuando regresaba de una fiesta en uno de los clubes más exclusivos de la ciudad. Pese a tratarse de un deportivo biplaza, viajaban con él dos personas más, dos mujeres, ambas en el asiento del copiloto, una encima de la otra, que salieron ilesas, con apenas unos rasguños.

Tanto el estado del coche como el rastro de los neumáticos en el asfalto muestran la excesiva velocidad a la que circulaba, así como lo aparatosa que fue la colisión. Antes de quedar detenido, el Porsche, de 500 caballos y en torno a 180.000 euros, golpeó varios vehículos estacionados y postes de acero. El modelo, con matrícula alemana, estaba alquilado a nombre de la clínica de la madre del fallecido, llamado Lorenzo Mattia Persiani. El joven fue trasladado con vida al hospital, pero murió horas más tarde en el quirófano.

Según las primeras investigaciones, no hubo ningún otro coche implicado y Persiani habría perdido el control del deportivo tras golpear con un bordillo en el lado derecho. El coche quedó detenido 150 metros después. Fue al final de una curva en una vía ancha junto a la prisión de San Vittore. Ocurrió a las 5:50 horas de la mañana. Los pasajeros fueron extraidos del interior, él derivado con código rojo y sus dos acompañantes, Alice y Allegra, de 19 y 20 años, con amarillo y verde, respectivamente, a distintos hospitales.

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Examen toxicológico y cámaras

La noticia se extendió rápidamente entre más jóvenes que salieron aquella noche y en redes sociales. En estos momentos, el punto exacto del siniestro está lleno de ramos de flores. Persiani había celebrado con amigos, algunos venidos expresamente desde Londres, todos de la alta sociedad milanesa. Persiani también había estudiado en el extranjero, pero iba a terminar la carrera en Italia. Cuenta el Corriere que era un apasionado del motor y la velocidad, montando ya desde pequeño en karts.

A la espera del examen toxicológico y de las imágenes que puedan aportar las cámaras de la zona, lo que sí es seguro es que Persiani cometió al menos dos graves imprudencias. La primera, la velocidad, ya que de haber circulado a la máxima permitida en la vía habría salvado la vida. Asimismo, viajaban tres personas en un vehículo homologado para dos, por lo que puso en peligro otras dos vidas. Al parecer, los airbags fueron clave para no tener que lamentar peores consecuencias.

Diogo Jota, jugador del Liverpool, muere en un accidente de tráfico en Zamora.

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