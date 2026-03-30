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Corte en la A-3: un camión incendiado obliga a cerrar los dos carriles en dirección Madrid a la altura de Castillejo de Iniesta (Cuenca)

Se ha establecido una ruta alternativa por la N-3

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Imagen de los dos carriles de la A-3 dirección Madrid cortados por el incendio, a 30 de marzo de 2026. (DGT)
Imagen de los dos carriles de la A-3 dirección Madrid cortados por el incendio, a 30 de marzo de 2026. (DGT)

El incendio de un camión de cosméticos ha obligado a que se corte la autovía A-3 a la altura de Castillejo de Iniesta (Cuenca) en dirección hacia Madrid. No obstante, se ha establecido una ruta alternativa por la carretera N-3, conforme detalla la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su cuenta de X.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el incendio del camión se ha notificado cerca de la una y media de la madrugada. Entonces, se ha llevado a cabo el corte de la carretera y el desvío.

El incendio del vehículo, que transportaba productos cosméticos, que son muy inflamables, continúa a primera hora de este lunes. El servicio de emergencias de la comunidad autónoma apunta a través de sus redes sociales que “los bomberos permanecerán en el lugar hasta la completa extinción” del fuego.

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