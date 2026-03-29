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Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

El golfista perdió el control de su coche al intentar adelantar a alta velocidad a un camión con remolque

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El accidente de coche de Tiger Woods (REUTERS)
El accidente de coche de Tiger Woods (REUTERS)

Tiger Woods, referente histórico del golf, fue puesto en libertad bajo fianza tras haber sido arrestado por un presunto delito relacionado con la conducción bajo los efectos de sustancias, situación que se produjo tras un accidente de tráfico en Jupiter Island, Florida. El hecho ocurrió este viernes 27 de marzo, poco después de las dos de la tarde, cuando el deportista, de 50 años, perdió el control de su Land Rover al intentar adelantar a alta velocidad a un camión con remolque, provocando que su vehículo volcara y recorriera varios metros antes de detenerse. A pesar del aparatoso siniestro, Tiger Woods salió ileso y tampoco hubo heridos entre los implicados.

Al llegar al lugar del accidente, los agentes de la policía describieron a Woods como “letárgico” y observaron signos de deterioro físico, aunque no detectaron la presencia de alcohol tras realizarle la correspondiente prueba de alcoholemia, que resultó negativa. No obstante, Woods se negó a realizar un análisis de orina, lo que derivó en la suma de cargos adicionales a los relacionados con la conducción bajo los efectos de sustancias.

El sheriff John Budensiek indicó que existía la sospecha de que Woods pudiera estar bajo la influencia de algún medicamento. “Nuestros investigadores de DUI acudieron al lugar de los hechos y al salir Woods sí mostraba signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia. Él explicó las lesiones y las cirugías a las que se había sometido. Tuvimos eso en cuenta; sin embargo, se le realizaron pruebas exhaustivas en el lugar del accidente y, una vez determinado el resultado, fue puesto bajo arresto y trasladado a la Cárcel del Condado de Martin”, explicó el funcionario. Tiger Woods permaneció detenido durante aproximadamente ocho horas antes de recuperar la libertad bajo fianza.

La imagen de Tiger Woods tras su arresto (Martin County Sheriff's Office via AP)
La imagen de Tiger Woods tras su arresto (Martin County Sheriff's Office via AP)

El accidente tuvo lugar en una vía donde el límite de velocidad es de 50 km/h, pero las autoridades señalan que Woods circulaba a una velocidad muy superior en el momento del siniestro. El vehículo quedó volcado, aunque el campeón de golf resultó ileso, al igual que el otro conductor implicado, según reportaron las fuentes policiales. Además de los cargos por presunta conducción bajo los efectos de sustancias y por negarse a someterse a una prueba de orina, también se le atribuyen daños a la propiedad.

Este episodio se produce mientras Tiger Woods preparaba su regreso a la competición profesional en el Masters de Augusta, tras haber superado una rotura del tendón de Aquiles que sufrió en 2025. Durante la misma semana del accidente, Woods había participado en el SoFi Center de Palm Beach Gardens, siendo este su primer torneo serio desde el año 2024.

El increíble error de tiger Woods

Otros accidentes de Tiger Woods

No es la primera ocasión en la que Woods se ve involucrado en incidentes de tráfico o relacionados con la conducción bajo los efectos de sustancias. En 2009, protagonizó un accidente que tuvo amplia resonancia mediática: chocó contra una boca de incendios y un árbol al salir de su casa en Orlando. En esa ocasión, su entonces esposa, Elin Nordegren, rompió la ventanilla trasera del vehículo con un palo de golf para auxiliarlo, según relataron los medios y las declaraciones recogidas.

En el año 2017, Woods fue arrestado nuevamente por un caso vinculado a la conducción bajo los efectos del alcohol. Más adelante, en 2021, sufrió un accidente grave en California que casi le cuesta una pierna, sumando así otro incidente a la lista de episodios extradeportivos que han marcado su carrera. Ahora ha protagonizado un nuevo accidente. Mientras tanto, las autoridades continúan las investigaciones y Woods deberá responder ante la justicia por los cargos presentados en su contra.

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