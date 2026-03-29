El mamífero más pequeño que desafía las leyes de la física: come cada hora para no morir congelado

El mustiolo o musaraña debe alimentarse constantemente con el propósito de no morir de frío. / Wikimedia Commons

De distintos tamaños, colores y estructuras óseas, los vertebrados denominados mamíferos abarcan fascinantes animales, desde la ballena y el ornitorrinco a los canguros, pasando por los murciélagos. No es ninguno de estos el que come cada hora con el único propósito existencial de no morir congelado. Es el mamífero más pequeño el que debe hacerlo: el mustiolo o musaraña.

Con Suncus etruscus como nombre científico, la musaraña ha sido identificada por la publicación italiana Focus como el mamífero que desafía los límites de la física y la biología. ¿El motivo? Este pequeño invertebrado, cuyo peso medio alcanza apenas 1,8 gramos, representa una excepción dentro del reino animal, ya que debe alimentarse cada hora para evitar morir de frío, una situación que lo pone al límite de la supervivencia térmica.

Con un peso que equivale al de una carta de juego o una moneda de un céntimo, la musaraña se considera el mamífero más ligero del planeta por masa corporal. Esta característica supone un reto extremo: perder calor con determinada rapidez por su gran superficie externa en relación al volumen. De acuerdo con Focus, este fenómeno está condicionado por la denominada ley del cubo-cuadrado, que establece que, al disminuir el tamaño de un animal, el volumen —responsable de la producción de calor— cae mucho más rápido que la superficie —por donde se disipa—, lo que condena al mustiolo a una pelea constante por mantener la temperatura corporal.

El ritmo cardíaco de este pequeño cazador alcanza valores inusuales. El corazón del mustiolo puede registrar hasta 1.500 latidos por minuto, es decir, veinticinco latidos por segundo, lo que hace que, al auscultarlo, apenas se distingan pulsaciones individuales y se perciba un zumbido continuo. Su respiración resulta también extraordinariamente rápida: consume sobre 250 veces más oxígeno por kilogramo de peso que un ser humano, según detalla la misma fuente.

Por qué el mustiolo necesita alimentarse cada hora y cómo logra sobrevivir

El metabolismo acelerado obliga al mustiolo a buscar alimento casi de forma permanente. Debe ingerir hasta veinticinco comidas diarias, llegando a consumir cada jornada una cantidad de comida superior a su propio peso. Una interrupción de apenas cuatro horas sin comida le resulta mortal, lo que ejemplifica la precariedad de su existencia, siempre al límite temporal.

Para lidiar con los momentos de escasez de alimento o de frío intenso, este animal recurre a una solución singular: entra en un estado de torpor, una especie de pequeño letargo transitorio durante el cual reduce drásticamente su temperatura corporal y las pulsaciones cardíacas, una estrategia que le permite ahorrar energía en situaciones críticas.

El paleontólogo Paul David Polly, de la Indiana University, ha señalado en declaraciones recogidas por Focus que el mustiolo representa casi el límite fisiológico de la vida mamífera: por debajo de 1,3 gramos de peso, una cifra hipotética atribuida al extinto Batodonoides, ningún mamífero podría recoger comida lo suficientemente rápido como para compensar la pérdida de calor, lo que consolidaría al mustiolo como ejemplo extremo de adaptación.

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La edición más reciente de la revista Focus amplía el contexto de estos hallazgos, calificando al mustiolo no solo como un animal singular, sino como “un milagro de la ingeniería biológica que desafía la matemática de la naturaleza”. Además, la publicación aborda en diversos dossiers cuestiones relacionadas con los orígenes del poder imperial en Roma y el surgimiento de nuevos espacios industriales en la órbita terrestre, combinando historias que confluyen en el valor humano de la audacia y la constante búsqueda por superar los márgenes impuestos, tanto por la biología como por la tecnología.