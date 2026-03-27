España

Las cinco cosas que no debes normalizar si quieres cuidar tu salud mental, según una psicóloga

El agotamiento constante, la autocrítica y la negación de emociones no deberían considerarse actitudes normales

Guardar
Joven con suéter azul inclinado sobre un lavabo, sujetándose el estómago y mirando al espejo en el baño.
No se puede normalizar vivir en modo supervivencia y llamarlo rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el día a día, muchas personas tienden a aceptar ciertos comportamientos y comentarios hacia uno mismo como “normales”, incluso cuando afectan negativamente su salud mental. La psicóloga y terapeuta de parejas Celia Betrián advierte sobre cinco hábitos que no deberían normalizarse, ya que pueden pasar desapercibidos en la rutina cotidiana y afectar a largo plazo.

La especialista señala que uno de los hábitos más perjudiciales es asumir que la rutina debe ser vivir en modo supervivencia. “No es normal vivir en modo supervivencia y llamarlo rutina. Pero bueno, si te gusta estar agotada constantemente, adelante”, comenta con un toque irónico. Con esta reflexión, Betrián demuestra cómo muchas personas justifican la sobrecarga de trabajo, el estrés continuo y la falta de descanso como algo inevitable, cuando en realidad son señales de alerta que no deben ignorarse.

Otro hábito que la psicóloga enfatiza es la manera en que algunas personas se hablan a sí mismas. Según Betrián, es común tratarse con dureza interna, mientras que a los demás se les habla con cuidado y afecto. “No es normal que te hables a ti como no le hablarías a nadie que quieres, pero contigo barra libre, ¿no?”, afirma. Este tipo de autocrítica puede generar ansiedad, baja autoestima y un constante sentimiento de insuficiencia, afectando la estabilidad emocional de quien lo practica.

La ansiedad es uno de los problemas más relevantes
Para cuidar la salud mental no te hables a ti como no le hablarías a nadie que quieres.(Freepik)

Algunas actitudes normalizadas afectan a la salud mental

Asimismo, Betrián insiste en que normalizar sentirse mal y simplemente decir “es lo que hay” es perjudicial. “No deberías normalizar estar mal y decir: ‘Es lo que hay’. No es lo que hay, es lo que estás aguantando”, explica. La especialista invita a reconocer las emociones y a no aceptar el malestar como algo inmutable, sino como una señal para buscar cambios o ayuda.

El cuarto punto que señala la psicóloga tiene que ver con la idea de que se debe ser capaz de con todo en todo momento. “No eres un robot. No tienes que poder con todo, todo el rato”, asegura. Esta afirmación busca desmitificar la presión de ser productivo y eficiente constantemente, recordando que el autocuidado y los límites personales son esenciales para mantener la salud mental.

La psicóloga advierte sobre ignorar lo que se siente durante largos periodos. “No es que se te esté yendo la cabeza. Igual es que llevas meses ignorando lo que sientes. Pero tranqui, tú sigue haciendo como si nada”, dice con un tono sarcástico que refleja la realidad de muchos. Reconocer las emociones y prestarles atención es clave para prevenir problemas más graves como ansiedad, depresión o burnout.

Algunas personas tienden a ignorar lo que sienten durante largos periodos de tiempo. (Freepik)
Algunas personas tienden a ignorar lo que sienten durante largos periodos de tiempo. (Freepik)

Estas cinco alertas de la psicóloga Celia Betrián invitan a reflexionar sobre cómo pequeñas actitudes normalizadas pueden afectar a la salud mental. Identificar lo que no debe aceptarse, tratarse con compasión y establecer límites es un paso fundamental para vivir de manera más saludable y consciente.

“Cuidar la salud mental no es un lujo, es una necesidad”, concluye Betrián, recordando que nadie debería aceptar el agotamiento o el malestar como algo inevitable. También es importante recordar que está bien buscar ayuda, acudir a terapia o apoyarse en profesionales y personas de confianza.

Temas Relacionados

Salud MentalPsicologíaAnsiedadEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Por qué la eutanasia no es un suicidio y otros conceptos que hemos aprendido con el caso de Noelia

La historia mediática ha reabierto el debate sobre la muerte digna, un derecho reconocido en España desde 2021

Por qué la eutanasia no es un suicidio y otros conceptos que hemos aprendido con el caso de Noelia

Argelia y Marruecos se movilizan en la carrera para liderar el Magreb: el apoyo de EEUU a Mohamed VI frente a las visitas de Meloni o Albares a suelo argelino

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, reactivó el ‘Tratado de Amistad’ con España tras la visita de Albares este jueves

Argelia y Marruecos se movilizan en la carrera para liderar el Magreb: el apoyo de EEUU a Mohamed VI frente a las visitas de Meloni o Albares a suelo argelino

El colegio de educación especial que apuesta por la terapia con perros para integrar a los niños: “Todas las familias querían que sus hijos participasen”

El encuentro con los perros rebaja los niveles de ansiedad y mejora la participación social de alumnos con diversidad funcional

El colegio de educación especial que apuesta por la terapia con perros para integrar a los niños: “Todas las familias querían que sus hijos participasen”

La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora porque cada vez hay menos oficiales europeos y no se renuevan las ventajas fiscales

La flota nacional, que supone el 0,13% de la mundial, está en “su mínimo histórico”. Los armadores españoles tienen otros 114 barcos con otras banderas

La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora porque cada vez hay menos oficiales europeos y no se renuevan las ventajas fiscales

Carlos Cuerpo, el menos sanchista de los ministros, asciende para perpetuar a Pedro Sánchez y reforzar el perfil internacional

El nombramiento ha descolocado al PP, que ahora tiene enfrente a un vicepresidente al que apenas ha interpelado como ministro

Carlos Cuerpo, el menos sanchista de los ministros, asciende para perpetuar a Pedro Sánchez y reforzar el perfil internacional
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora porque cada vez hay menos oficiales europeos y no se renuevan las ventajas fiscales

La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora porque cada vez hay menos oficiales europeos y no se renuevan las ventajas fiscales

Carlos Cuerpo, el menos sanchista de los ministros, asciende para perpetuar a Pedro Sánchez y reforzar el perfil internacional

La Policía precinta varios almacenes del CNIO por la investigación de una presunta trama de corrupción

Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Cinco mujeres detenidas por agredir a Miss Trans Zamora tras intentar usar el baño de mujeres de un pub en La Bañeza (León)

ECONOMÍA

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

Repostar en la operación salida de Semana Santa se dispara: el gasoil cuesta un 62,5% más que el año pasado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

Euskadi participará en la gestión de sus tres aeropuertos tras un acuerdo entre el Gobierno central y el vasco

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”