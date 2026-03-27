Las cinco cosas que no debes normalizar si quieres cuidar tu salud mental, según una psicóloga

No se puede normalizar vivir en modo supervivencia y llamarlo rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el día a día, muchas personas tienden a aceptar ciertos comportamientos y comentarios hacia uno mismo como “normales”, incluso cuando afectan negativamente su salud mental. La psicóloga y terapeuta de parejas Celia Betrián advierte sobre cinco hábitos que no deberían normalizarse, ya que pueden pasar desapercibidos en la rutina cotidiana y afectar a largo plazo.

La especialista señala que uno de los hábitos más perjudiciales es asumir que la rutina debe ser vivir en modo supervivencia. “No es normal vivir en modo supervivencia y llamarlo rutina. Pero bueno, si te gusta estar agotada constantemente, adelante”, comenta con un toque irónico. Con esta reflexión, Betrián demuestra cómo muchas personas justifican la sobrecarga de trabajo, el estrés continuo y la falta de descanso como algo inevitable, cuando en realidad son señales de alerta que no deben ignorarse.

Otro hábito que la psicóloga enfatiza es la manera en que algunas personas se hablan a sí mismas. Según Betrián, es común tratarse con dureza interna, mientras que a los demás se les habla con cuidado y afecto. “No es normal que te hables a ti como no le hablarías a nadie que quieres, pero contigo barra libre, ¿no?”, afirma. Este tipo de autocrítica puede generar ansiedad, baja autoestima y un constante sentimiento de insuficiencia, afectando la estabilidad emocional de quien lo practica.

Para cuidar la salud mental no te hables a ti como no le hablarías a nadie que quieres.(Freepik)

Algunas actitudes normalizadas afectan a la salud mental

Asimismo, Betrián insiste en que normalizar sentirse mal y simplemente decir “es lo que hay” es perjudicial. “No deberías normalizar estar mal y decir: ‘Es lo que hay’. No es lo que hay, es lo que estás aguantando”, explica. La especialista invita a reconocer las emociones y a no aceptar el malestar como algo inmutable, sino como una señal para buscar cambios o ayuda.

El cuarto punto que señala la psicóloga tiene que ver con la idea de que se debe ser capaz de con todo en todo momento. “No eres un robot. No tienes que poder con todo, todo el rato”, asegura. Esta afirmación busca desmitificar la presión de ser productivo y eficiente constantemente, recordando que el autocuidado y los límites personales son esenciales para mantener la salud mental.

La psicóloga advierte sobre ignorar lo que se siente durante largos periodos. “No es que se te esté yendo la cabeza. Igual es que llevas meses ignorando lo que sientes. Pero tranqui, tú sigue haciendo como si nada”, dice con un tono sarcástico que refleja la realidad de muchos. Reconocer las emociones y prestarles atención es clave para prevenir problemas más graves como ansiedad, depresión o burnout.

Algunas personas tienden a ignorar lo que sienten durante largos periodos de tiempo. (Freepik)

Estas cinco alertas de la psicóloga Celia Betrián invitan a reflexionar sobre cómo pequeñas actitudes normalizadas pueden afectar a la salud mental. Identificar lo que no debe aceptarse, tratarse con compasión y establecer límites es un paso fundamental para vivir de manera más saludable y consciente.

“Cuidar la salud mental no es un lujo, es una necesidad”, concluye Betrián, recordando que nadie debería aceptar el agotamiento o el malestar como algo inevitable. También es importante recordar que está bien buscar ayuda, acudir a terapia o apoyarse en profesionales y personas de confianza.