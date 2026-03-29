Así es la casa de Daniel Illescas, ganador de ‘El Desafío’, en Barcelona: concepto abierto, sin puertas y una nevera en la habitación

Casa de Daniel Illescas (YOUTUBE).

Daniel Illescas se ha consolidado en los últimos años como uno de los nombres más reconocibles dentro del universo digital. Modelo desde joven y creador de contenido centrado en moda, viajes y estilo de vida, su salto definitivo a la popularidad televisiva llegó tras su paso por MasterChef Celebrity y, especialmente en los últimos días, tras proclamarse ganador de El Desafío. Sin embargo, más allá de los focos, hay un espacio que define quién es realmente: su casa en Barcelona.

Lejos del ritmo frenético de su agenda profesional, el influencer ha encontrado en su vivienda un auténtico refugio personal. Se trata de un proyecto muy especial, no solo por su diseño, sino también por su significado emocional: vivir a escasos metros de su abuela, algo que él mismo ha destacado como uno de los mayores privilegios de su vida adulta. Una conexión familiar que aporta una dimensión íntima a una casa estudiada a medida.

La vivienda, completamente reformada, poco tiene que ver con su estado original. El propio Illescas mostró el proceso en sus redes sociales, donde explicó que la transformación fue total. Distribuida en tres alturas, la casa ha sido rediseñada para potenciar la amplitud y la entrada de luz natural, dos elementos clave en el resultado final: “Hay tres plantas y no queda prácticamente nada de lo que era antes”. De hecho, uno de los rasgos más llamativos es la ausencia casi total de puertas, una decisión que refuerza la sensación de continuidad entre los espacios.

Casa de Daniel Illescas (YOUTUBE).

El corazón del hogar se encuentra en la zona principal, donde cocina, comedor y área de trabajo conviven en un único ambiente abierto. Este concepto multifuncional responde tanto a una cuestión estética como práctica, ya que permite aprovechar al máximo cada metro cuadrado. La cocina, diseñada a medida, combina materiales como la madera y la piedra natural en tonos claros, generando una atmósfera luminosa y serena.

Uno de los elementos más destacados es la isla central, que actúa como punto de encuentro dentro de la estancia. Además de su función culinaria, incorpora una zona de comedor que delimita visualmente el espacio sin necesidad de barreras físicas. Los muebles, integrados y sin tiradores visibles, refuerzan la estética minimalista, mientras que los sistemas de apertura mediante pulsador aportan comodidad al día a día.

Casa de Daniel Illescas (INSTAGRAM).

La luz juega un papel fundamental en toda la vivienda. Illescas ha apostado por maximizar su presencia mediante soluciones como un tragaluz superior, que permite que la iluminación natural llegue a distintas plantas. Esta elección no solo mejora la percepción del espacio, sino que también contribuye a crear un ambiente más acogedor.

Una casa a diferentes niveles

A unos pasos de la cocina, el salón se sitúa en un nivel ligeramente inferior, generando una sensación envolvente. Allí destaca un sofá modular compuesto por piezas intercambiables, que permite modificar tanto la disposición como los colores según la temporada. Un detalle que refleja el carácter versátil del propietario, siempre abierto al cambio. Además, el espacio cuenta con paneles acústicos de madera que cumplen una doble función: decorativa y aislante.

Casa de Daniel Illescas (YOUTUBE).

En la planta superior se encuentra el dormitorio, concebido como un lugar de descanso práctico y funcional. Cada elemento ha sido pensado para optimizar el espacio, desde la cama con almacenamiento integrado hasta pequeños detalles que marcan la diferencia. Entre ellos, una pequeña nevera junto a la zona de descanso, diseñada para evitar desplazamientos innecesarios durante la noche.

El conjunto mantiene una estética neutra, dominada por blancos, tonos tierra y materiales naturales. Sin embargo, también incorpora guiños más personales, como ciertos elementos decorativos que evocan el espíritu viajero del influencer. Esa combinación entre sobriedad y carácter define un interiorismo que busca transmitir calma sin renunciar a la identidad propia.