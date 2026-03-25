España

Un detenido en Palma y dos en Marruecos por presuntamente planear un ataque terrorista “de gran envergadura” en España

Los arrestos se han producido en el marco de un operativo conjunto entre los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes

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Tres personas han sido detenidas este miércoles en una operación coordinada entre la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos (DGST) y la Policía Nacional, de acuerdo con fuentes policiales citadas por El País.

Dos de las detenciones se han producido en Tánger y la tercera en Palma. Las autoridades marroquíes han señalado que los tres arrestados formaban parte de una célula yihadista que, aparentemente, habría estado planeando un atentado en territorio español mediante la figura del lobo solitario.

El grupo estaba planeando un ataque en España

La investigación apunta a que el líder del grupo estaba preparando un ataque “de gran envergadura” en España. No han trascendido más detalles al respecto de este plan, ni en cuanto al objetivo ni en lo relativo al método. Los otros dos detenidos, por su parte, habrían estado involucrados en labores de apoyo y financiación a combatientes activos relacionados con las ramas del Estado Islámico en el Sahel y en Somalia.

De acuerdo con información de EFE, el detenido consumía y compartía contenido relacionado con el Dáesh a través de sus redes sociales. Ha sido detenido en un apartamento ubicado en el número 3 de la calle Gabriel Maura, en la capital balear.

Los arrestos se han producido en el marco de un operativo conjunto entre los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes (Policía Nacional)

La coordinación de los arrestos y la consecuente desarticulación del grupo - que presuntamente mantenía sus propias conexiones internacionales para brindar apoyo logístico a operaciones yihadistas - ha sido posible gracias a la colaboración entre los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad de España y Marruecos.

Las autoridades españolas y marroquíes mantienen abiertas las pesquisas para determinar la posible existencia de más integrantes o colaboradores y esclarecer el alcance real de las actividades del grupo. Mientras, los tres arrestados permanecen bajo custodia policial a la espera de que avancen las diligencias judiciales.

La colaboración entre España y Marruecos en la lucha antiterrorista ha permitido, desde 2014, desarrollar 31 operaciones conjuntas en este sentido y detener a 150 personas, 83 de las cuales han sido arrestadas en España y las 67 restantes en territorio marroquí.

2025 fue el tercer año consecutivo con número récord en detenciones por yihadismo desde 2005

El año 2025 cerró con un número récord de detenidos por yihadismo en España. En total, las operaciones antiterroristas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejaron un balance de 100 detenidos por delitos relacionados con el yihadismo en 64 operaciones antiterroristas. El delito predominante en estos arrestos es el de adoctrinamiento, según fuentes del Ministerio del Interior citadas por Europa Press. 14 de los detenidos en 2005 eran menores de edad, lo que, de acuerdo con responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional, es representativo del “crecimiento exponencial” del número de menores implicados en este tipo de actividades terroristas. Un responsable de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional explicó que “los menores no tienen límites: hay más casos y cada vez más peligrosos” durante las jornadas ‘La amenaza yihadista para España: persistencia y transformación’.

El número de detenidos por delitos relacionados con yihadismo experimentó en 2025 un aumento de 19 personas respecto al 2024, que ya había asentado su propio récord (contando desde después del 2005) en este sentido con los 81 arrestados por su relación con el terrorismo yihadista. Aunque el 2004 fue el año que más detenidos concentró - fue un total de 131 -, seguido del 2005 - con 92 arrestos -, hasta el año 2023, con 78 detenidos, no se habían visto números similares desde entonces.

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