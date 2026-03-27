Francia dialogó con representantes de 35 países para impulsar una misión futura que reabra el estrecho de Ormuz tras la guerra en Irán

El presidente francés Emmanuel Macron, flanqueado por el secretario general de la Presidencia francesa, Emmanuel Moulin (izq.), y el general de Francia, Fabien Mandon (der.) (REUTERS/Benoit Tessier/Archivo)

Francia informó que su jefe militar, Fabien Mandon, sostuvo conversaciones con representantes de 35 países el jueves, con el objetivo de buscar socios y propuestas para una misión destinada a reabrir el estrecho de Ormuz una vez que concluya la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los aliados occidentales de Estados Unidos manifestaron que no participarán en el conflicto actual, pero la diplomacia activa evidencia la preocupación de que, tras los combates, el régimen iraní pueda continuar amenazando esta vía marítima, por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

El transporte marítimo en la zona ya se ralentizó hasta casi la paralización total, tras los ataques iraníes a buques en medio de su conflicto con Estados Unidos e Israel.

Un comunicado del Ministerio de Defensa francés no especificó los nombres de los países que participaron en la videoconferencia masiva con Mandon, el jefe de las Fuerzas Armadas, pero indicó que procedían de todos los continentes.

La iniciativa fue definida como estrictamente defensiva. El comunicado indicó que se trataba de conversaciones iniciales para conocer la perspectiva de los países sobre la crisis, ofrecer ideas y recabar opiniones sobre cómo podría desarrollarse una misión internacional.

Una infografía detalla cómo la geografía del Estrecho de Ormuz, con sus 25 millas de ancho en el punto más estrecho y características como aguas poco profundas y terreno montañoso, representa desafíos significativos para la navegación y la seguridad militar en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta iniciativa, independiente de las operaciones militares en curso en la región, es de carácter estrictamente defensivo. Su propósito es organizar la reanudación del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz una vez que cesen las hostilidades”, señaló el Ministerio de Defensa francés.

Por su parte, el almirante Nicolas Vaujour, jefe del Estado Mayor de la Armada francesa, indicó que mantuvo conversaciones con 12 homólogos navales, incluyendo representantes de Gran Bretaña, Alemania, Italia, India y Japón.

“Estamos intercambiando puntos de vista sobre cuestiones relacionadas con la libertad de navegación y la seguridad marítima, ya que el mar es una arteria vital para nuestra economía global y la estabilidad regional”, escribió vía X.

Francia y Gran Bretaña asumieron un papel de liderazgo en la planificación internacional para reabrir el estrecho de Ormuz una vez que cesen las hostilidades en Medio Oriente. El presidente Emmanuel Macron sugirió establecer un marco bajo la ONU para cualquier acción en la zona, y señaló que los esfuerzos globales solo podrán concretarse después del fin del conflicto, de consultar a compañías de seguros y navieras, y de contar con el consentimiento de las autoridades de Irán.

El presidente Emmanuel Macron sugirió establecer un marco bajo la ONU para cualquier acción en la zona tras el fin de la guerra (Ludovic Marin/REUTERS)

Francia desplegó su grupo de ataque de portaaviones en el Mediterráneo oriental, además de dos portahelicópteros y ocho buques de guerra en Medio Oriente, en preparación para eventuales misiones futuras.

Por su parte, Reino Unido declaró que trabaja con sus aliados en un plan “viable” para la reapertura del estrecho, una tarea que el primer ministro Keir Starmer considera difícil sin una desescalada en la región.

Un funcionario de defensa británico indicó que la primera fase se centraría en la detección de minas, seguida de una segunda etapa para proteger a los buques cisterna que atraviesen la zona.

Cabe recordar que más de veinte países anunciaron su disposición a colaborar en los esfuerzos para garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz, condenando enérgicamente las acciones del régimen iraní que limitó la navegación en esta ruta clave para el suministro global de energía.

El primer ministro Keir Starmer (ADRIAN DENNIS/REUTERS)

En un comunicado conjunto, los firmantes —principalmente europeos, junto a Emiratos Árabes Unidos y Bahréin— subrayaron la importancia estratégica del estrecho ante los recientes ataques a buques e infraestructuras civiles atribuidos a Teherán.

“Expresamos nuestra disposición a contribuir con los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro a través del Estrecho. Agradecemos el compromiso de las naciones que están participando en la planificación preparatoria”, señalaron las naciones en el documento.

Añadieron: “Condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del Estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes”.

La declaración fue suscrita por los líderes de Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Japón, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, Chequia, Rumania, Bahréin, Lituania y Australia.

(Con información de Reuters)