Alejandra Rubio se retira de la televisión tras las críticas por la exclusiva de su embarazo: “Tengo 26 años, parece que a la niña siempre hay que regañarla”

Alejandra Rubio anuncia su retirada de la televisión (Mediaset España)

La decisión de Alejandra Rubio de alejarse de la televisión ha llegado pocos días después de que anunciara su segundo embarazo en una entrevista en ¡De Viernes!. Tras enfrentarse a una ola de críticas, en particular tras su aparición en el programa de Telecinco, la hija de Terelu Campos ha comunicado públicamente su retirada temporal de los focos: “Me voy a retirar un tiempo, no puedo seguir lidiando con la situación”, ha afirmado, subrayando que las circunstancias actuales la han superado.

El motivo fundamental de la retirada temporal de Alejandra Rubio es que las críticas recibidas tras anunciar su embarazo la han afectado profundamente. La joven, que este lunes ha cumplido 26 años, ha declarado en el programa Vamos a ver que no volverá a hacer declaraciones por el momento. Ha incidido en que su decisión responde tanto a su estado de gestación como a la “excesiva presión mediática” de los últimos días.

La nieta de María Teresa Campos ha detallado que esta decisión ha sido meditada, aunque reconocía que la tomó de forma definitiva “a raíz de lo que ocurrió ayer”. Aunque inicialmente había pensado posponer el anuncio, ha explicado que prefirió no esperar más y priorizar su bienestar personal. “Tengo que pensar en mí”, ha confesado durante la emisión, informando de que por ahora se retira del medio audiovisual para “dejar de llevarse los disgustos que se lleva”.

Alejandra Rubio anuncia su retirada de la televisión (Mediaset España)

Alejandra Rubio se retira temporalmente

Pese a la importancia del anuncio, la hija de Terelu ha remarcado que se trata de una “retirada temporal”, directamente vinculada a su embarazo y la necesidad de evitar situaciones que la desgasten emocionalmente mientras espera a su segundo hijo. “No me compensa”, ha asegurado, dejando la puerta abierta a un posible regreso: “Luego veremos si quiero volver o me dejan. No sé cómo puede surgir la vida”. Ha admitido que las últimas reacciones han sido el detonante para adelantar una salida del entorno mediático que llevaba tiempo planteándose.

Rubio ha expuesto que la presión de sus compañeros y las dudas que se han insinuado sobre sus motivos médicos han influido en una situación insostenible para ella. “Me vi en una situación que pensaba no me iba a ver con mis compañeros. Al final se puso en duda mis motivos médicos. Se insinuó que yo estaba mintiendo y que no me había pasado nada”, ha detallado, dando contexto al “machaque excesivo” que considera que ha vivido en esta etapa.

Su exclusiva con ‘¡De Viernes!’

Rubio ha recordado que la entrevista exclusiva concedida al programa ¡De Viernes! estaba pactada desde el momento en que conoció su embarazo. “Estaba apalabrada”, ha declarado, respondiendo a quienes han puesto en entredicho la veracidad de su decisión de comunicarlo públicamente.

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Ha lamentado encontrarse, en su opinión, “en medio de una vorágine nunca antes vista”. Según ha explicado, independientemente de su decisión, ha recibido críticas tanto si optaba por el silencio como si decidía dar explicaciones sobre su vida privada: “Ha llegado un punto que nada os viene bien. Si no contesto es porque no contesto y no estoy ubicada en la vida. Si hago una entrevista y contesto a todo, estoy ubicadísima, pero también es malo”.

Con motivo de su 26 cumpleaños, Rubio ha reiterado sentirse injustamente tratada y ha descrito la situación como especialmente dura al haber sido cuestionada incluso por personas cercanas a su entorno profesional: “Tengo 26 años y parece que a la niña siempre hay que regañarla por absolutamente todo. Sé que me equivoco muchas veces, pero cuando lo hago suelo pedir perdón”.

El hartazgo de Alejandra Rubio

Ha añadido que existe un margen de tolerancia menor hacia su persona, señalando: “Se permiten el lujo de decirme ciertas cosas que no lo harían con otras personas”. Alejandra Rubio ha admitido encontrarse en una fase de cambio marcada tanto por la maternidad como por su estreno en el ámbito literario. Ha manifestado sentirse especialmente ilusionada por esta faceta profesional que acaba de descubrir: “Ha sido un paso grande y me siento realizada”.

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Rubio ha insistido en que nunca ha ocultado su procedencia familiar y que se siente orgullosa de pertenecer a la saga Campos, pero no desea seguir ocupando portadas por su vida privada. “Llevo aquí 7 años, pero siempre se me repite que vengo de la familia que vengo. No es ninguna novedad y estoy muy orgullosa de mi familia”, ha recalcado durante su intervención en Telecinco.