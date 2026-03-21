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Alejandra Rubio se rompe al hablar de su complicada relación con Carlo Costanzia, con quien será madre por segunda vez: “Siempre hay un problema”

La hija de Terelu Campos ha anunciado en ‘¡De Viernes!’ que se encuentra atravesando uno de los momentos más dulces de su vida con la noticia de su segundo bebé

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Alejandra Rubio habla de su
Alejandra Rubio habla de su complicada relación con Carlo Costanzia en '¡De Viernes!' (Mediaset)

La noticia ha irrumpido con fuerza en la actualidad del corazón: Alejandra Rubio, de 25 años, está embarazada de su segundo hijo junto a Carlo Costanzia. La propia protagonista fue la encargada de anunciarlo públicamente durante la entrevista que concedió este viernes, 20 de marzo, en ¡De Viernes! Mientras ella revelaba al mundo la buena nueva, lo cierto es que su madre, Terelu Campos, no podía evitar emocionarse.

La colaboradora televisiva vivió en directo uno de los momentos más especiales de la noche: la confirmación de que volverá a ser abuela. Su reacción no dejó lugar a dudas sobre la felicidad que atraviesa la familia: “Yo solo tengo que decir que estoy feliz con la noticia de volver a ser abuela, muy feliz”. Durante toda la entrevista, la hermana de Carmen Borrego permaneció especialmente atenta a cada palabra de su hija, reflejando en su rostro un evidente orgullo ante la nueva etapa que está por comenzar.

Terelu Campos y Alejandra Rubio
Terelu Campos y Alejandra Rubio en '¡De Viernes!' (Mediaset)

El embarazo, que llegará a su término previsiblemente a finales de año, ha sido gestionado con discreción desde el primer momento. “Lo sabían los abuelos, mis padres y los padres de Carlo, y se acabó. Ni tíos, ni por mi parte, ni por la parte de Carlo, ni nadie”, explicó Alejandra, dejando entrever que la noticia solo la conocía un círculoe extremadamente reducido. Una decisión meditada que respondía tanto al deseo de proteger la intimidad familiar como a la prudencia habitual en este tipo de situaciones.

En este sentido, la joven también desveló la clara petición que trasladó a su madre cuando le comunicó el embarazo: “Le he dicho ‘oye, no se lo cuentes a nadie’. Pero exactamente igual que se lo dije la primera vez. O sea, no ha cambiado absolutamente nada, pero a nadie, ni a su hermana, ni a sus amigas, ni a nadie”. Una consigna que Terelu Campos respetó escrupulosamente hasta el momento de hacerse público el anuncio. Sobre cómo se produjo la comunicación dentro de ambas familias, Alejandra Rubio explicó que ella misma informó a sus padres, mientras que su pareja, Carlo Costanzia, hizo lo propio con los suyos. Aunque no entró en detalles sobre esas conversaciones, sí reveló que el padre de Carlo recibió la noticia a distancia, debido a que reside fuera de España. Pese a ello, todo apunta a que los cuatro abuelos han recibido la noticia con entusiasmo.

Más allá del anuncio del embarazo, la entrevista también sirvió para mostrar una faceta más personal de Alejandra Rubio, algo que su madre valoró especialmente. Terelu se pronunció sobre la decisión de su hija de conceder esta primera entrevista en televisión con palabras cargadas de intención: “Solo espero de verdad que Alejandra se dé a conocer y que esa coraza, con respeto, con cariño, con genio, con profesionalidad, podamos rascarle un poco todos”.

Alejandra Rubio anuncia que será
Alejandra Rubio anuncia que será madre por segunda vez junto a Carlo Costanzia en '¡De Viernes!' (Mediaset)

“Lo aposté todo por él”

Sin embargo, la noche también dejó espacio para la emoción más intensa. Uno de los momentos más impactantes se produjo cuando Alejandra abordó las dificultades que ha atravesado en su relación con Carlo Costanzia. Visiblemente afectada, la joven rompió a llorar al explicar que su historia no ha estado exenta de obstáculos y que no siempre ha sido un camino sencillo. “Partía con un momento de condicionantes y prejuicios por parte de muchas personas hacia él, míos no. Fue muy difícil. Fue una época de caos total en mi vida“, detalló la joven, sin poder contener el llanto. ”Salió la portada cuando nos habíamos visto dos veces y en ese momento ninguno de los dos sabía lo que quería. Fue una bomba de relojería. Enfrentarnos a todo fue complicado".

Poco después, llegó la noticia de que ambos se convertirían en padres de su primer hijo en común. “No me tiré de los pelos. Tuve miedo, los dos. Era pronto, pero bueno tomamos una decisión muy buena para ambos. Nos ha cambiado la vida", afirmó, agregando que “desde fuera no se verá, pero yo aposté todo por esta relación y creo que he hecho lo mejor porque tengo una familia preciosa". Sin embargo, en su historia de amor siempre hay un hándicap: “Siempre hay un problema. Vivimos en pie de guerra constante y llevar eso es muy complicado. Si no es un libro, es una declaración de mi primo o de su prima...”.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia,
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, fotografía de archivo (Instagram/ @alerubioc)

Ante las constantes críticas que recibe su pareja, ella ha salido en su defensa. “No se le deja vivir nunca. Él ya ha cumplido su condena, ha tenido sus equivocaciones en la vida, ha pasado por cosas muy duras... Y es como que nunca se le deja avanzar. Tiene 33 años ya y una familia. Y siempre son las mismas historias y a mí me duele. No se le deja ser feliz“, manifestó, con la voz entrecortada.

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