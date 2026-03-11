Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

Amancio Ortega, fundador de Inditex, la persona más rica de España en 2023, según Forbes. (EFE/Cabalar).

Inditex ha firmado un nuevo año récord en beneficios y, como resultado del incremento en sus ganancias, ha anunciado una subida del 4,17% en el dividendo para sus accionistas. Este aumento ha sido motivo de celebración para todos los accionistas del gigante textil, pero el principal beneficiado sigue siendo Amancio Ortega, fundador y primer accionista de la firma. Con un 59,294% del capital social de la empresa bajo su control, el magnate gallego cuenta con 1.848 millones de títulos. Teniendo en cuenta que la retribución por el ejercicio 2025 ascenderá a 1,75 euros por acción, de un cálculo simple se desprende que Ortega percibirá un total de 3.234 millones de euros en dividendos en 2026.

Gracias al buen desempeño de Inditex en 2025, el empresario superará el récord de dividendos logrado el ejercicio anterior, cuando los 3.104 millones recibidos en concepto de retribución al accionista marcaron un nuevo máximo. Por su parte, Sandra Ortega, hija de Amancio y segunda mayor accionista de la empresa familiar con el 5,053% del capital (157,48 millones de acciones), percibirá más de 275 millones de euros en dividendos, frente a los 264 millones del año anterior.

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

Tras la obtención de un beneficio récord de 6.220 millones de euros hasta el 31 de enero de 2026, un 6% más que el ejercicio previo, el reparto de dividendos de la primera empresa del Ibex en 2026 alcanzará un nuevo máximo, con una distribución total de 5.454 millones de euros entre sus accionistas. Según la política de la compañía, el dividendo ordinario debe equivaler al 60% de los beneficios anuales, permitiendo además la entrega de dividendos extraordinarios en función de los resultados financieros. El dividendo propuesto para este año es de 1,75 euros por acción, desglosado en un pago ordinario de 1,20 euros y otro extraordinario de 0,55 euros. Los accionistas recibirán el dividendo en dos pagos iguales: el primero, de 0,875 euros por acción, se abonará el 4 de mayo de 2026, y el segundo, también de 0,875 euros, el 2 de noviembre del mismo año.

El hombre más rico de España aumenta su fortuna

El pasado mes de noviembre, Ortega reafirmó su liderazgo como la mayor fortuna de España con la publicación del último ránking de Forbes. Según las estimaciones de la revista, el empresario de 89 años posee un patrimonio de 109.900 millones de euros, que se mantiene como el más relevante a nivel nacional pese a una reducción de casi 10.300 millones en comparación con 2024. Esta caída, del 8,6%, está vinculada al descenso bursátil de Inditex y al enfriamiento del sector textil.

A pesar de ello, Ortega concentra el 42,5% de la riqueza de los 100 españoles más acaudalados, un dato sin paralelo en otras economías de Europa. Gracias a Pontegadea, su vehículo de inversión inmobiliaria, el empresario ha regresado también al ‘top 10’ mundial de Forbes, ocupando el puesto nueve. Su hija Sandra Ortega, por su parte, ocupa la segunda posición en el ámbito nacional, con una fortuna estimada en 10.000 millones de euros.

Reinversión de dividendos en inmobiliario

Pontegadea, el brazo inversor de Ortega, ha consolidado una de las carteras inmobiliarias privadas más grandes del mundo y es un punto central en la estrategia de reinversión y diversificación del magnate. Sus activos se extienden por Europa y Norteamérica, e incluyen oficinas, residencias exclusivas, hoteles, así como inversiones en los sectores de energía y telecomunicaciones.

Durante el último año, Pontegadea ha destinado más de 1.730 millones de euros a la compra de inmuebles, principalmente edificios de oficinas. Esta política expansiva se financia, en gran medida, con los dividendos provenientes de la participación mayoritaria de Ortega en Inditex.