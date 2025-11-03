Amancio Ortega cobra este lunes 1.552 millones de euros en dividendos de Inditex: cuando acabe 2025 habrá recibido 3.100 millones en total

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, y la fachada de una tienda de Zara en Barcelona (Montaje Infobae con imágenes de Miguel Vidal / Reuters y Europa Press)

Amancio Ortega, fundador y principal accionista de Inditex, recibirá este lunes una suma de 1.552 millones de euros correspondientes al último pago del dividendo anual de la compañía textil. De esta forma, la cantidad total percibida por Ortega a lo largo de 2025 en concepto de dividendos superará los 3.100 millones de euros, en concreto, 3.104 millones de euros, según ha informado Europa Press.

El ejercicio actual de Inditex supondrá para sus accionistas una retribución sin precedentes, alcanzando más de 5.235 millones de euros en dividendos. La firma gallega ha incrementado un 9% su dividendo por acción respecto al año anterior, situándolo en 1,68 euros. Esta remuneración se distribuye en dos pagos iguales: el primero, abonado el pasado 2 de mayo, y el segundo, a percibir este lunes, 3 de noviembre.

La política de dividendos de Inditex se caracteriza por entregar un payout ordinario equivalente al 60% del beneficio, sumado a la distribución de dividendos extraordinarios. Para este segundo abono, los accionistas recibirán 0,84 euros por acción: 0,29 euros como dividendo ordinario y 0,55 euros como extraordinario, según los datos recogidos por la agencia de noticias.

Pontegadea y la diversificación en el sector inmobiliario

Ortega canaliza la mayor parte de estos ingresos a través de las sociedades Pontegadea Inversiones y Partler, desde las que controla el 59,294% del capital de Inditex, correspondiente a un paquete de 1.848 millones de acciones. Esta estructura le permite invertir de manera significativa en el sector inmobiliario, un ámbito donde lidera la mayor inmobiliaria del país, centrada especialmente en la adquisición y gestión de edificios de oficinas situados en las principales ciudades de España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

En los últimos meses, Ortega ha destacado por operaciones de alto impacto, como la adquisición en Reino Unido de un centro logístico arrendado a Amazon por 92 millones de euros (81 millones de libras). Esta nave, con una superficie cercana a los 80.000 metros cuadrados, está ubicada en Knowsley, cerca del puerto de Liverpool.

Además, recientemente cerró la compra del Sabadell Financial Center en Estados Unidos, inmueble donde se sitúan las oficinas del Banco Sabadell, por un importe de 236 millones de euros (274,4 millones de dólares).

Sandra Ortega, segunda gran beneficiaria

Sandra Ortega, hija del fundador y segunda mayor accionista de Inditex, también verá incrementados sus dividendos anuales. Poseedora del 5,053% del capital, equivalente a 157,48 millones de acciones, recibirá en 2025 más de 264 millones de euros en concepto de dividendos, una cifra que mejora los 242 millones de euros del año pasado, según apunta Europa Press. La mitad de esta retribución corresponde al pago de este lunes.

Posición en los rankings de grandes fortunas

El patrimonio de Amancio Ortega consolida su puesto como la mayor fortuna española y lo sitúa, de acuerdo con el último ranking de la revista Forbes, en la novena posición mundial. Su riqueza está estimada en 114.943 millones de euros (124.000 millones de dólares). Por su parte, su hija Sandra permanece como la segunda fortuna de España y ocupa el lugar 230 del ranking global, con 10.011 millones de euros (10.800 millones de dólares).