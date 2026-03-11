Marta Ortega cobró un millón de euros en su cuarto año al frente de Inditex y su CEO, García Maceiras, 10,5 millones más que ella

Oscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, y Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de la multinacional gallega.

La presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, percibió un millón de euros de remuneración en 2025, su cuarto año al frente de la compañía, la misma cifra que el año anterior. Mientras el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ganó 11,55 millones de euros, según el informe anual de gobierno corporativo remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El documento refleja la estructura salarial de la cúpula del mayor grupo textil del mundo, fundado por Amancio Ortega, y confirma el peso creciente de la remuneración variable en los altos cargos de la compañía.

Marta Ortega asumió la presidencia de Inditex el 1 de abril de 2022, iniciando una nueva etapa en la dirección del grupo fundado por su padre, Amancio Ortega. Desde entonces, su remuneración como presidenta no ejecutiva se ha estabilizado en un millón de euros anuales, cifra que ya percibió en 2024 y que se mantiene en 2025. En su primer año al frente de la empresa, su salario fue inferior, situándose en 834.000 euros.

Su papel dentro de la multinacional está centrado principalmente en la supervisión estratégica y la representación institucional, mientras que la gestión ejecutiva recae en el consejero delegado.

La retribución García Maceiras supera los 11,5 millones

El mayor paquete retributivo dentro de la compañía corresponde al consejero delegado, Óscar García Maceiras, que asumió el cargo en noviembre de 2021, coincidiendo con la reorganización de la cúpula directiva. Su remuneración total alcanzó 11,549 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 3% respecto a los 11,21 millones de euros que percibió en 2024.

García Maceiras cobró 2,5 millones de euros en sueldo, 3,49 millones de euros en retribución variable a corto plazo y 1,33 millones de euros por la retribución variable a largo plazo, es decir, un total de 7,427 millones de euros. A estos conceptos se suman otros 4,122 millones de euros por beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados.

En conjunto, el consejo de administración de Inditex percibió 14,54 millones de euros en 2024, una cifra ligeramente superior a los 14,24 millones registrados el año anterior.

La compañía también informó de la evolución salarial dentro de su plantilla global. Según el informe, la retribución media de los empleados se situó en 40.000 euros, lo que supone un incremento del 5,26% respecto al ejercicio previo.

Amancio Ortega recibirá 3.234 millones en dividendos

Por su parte, el fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año 3.234 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 3.104 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado.

El fundador de Inditex, que controla el 59,294% de la compañía, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.

Por su parte, su hija Sandra Ortega, que posee el 5,053% de la firma gallega, 157,48 millones de acciones, cobrará este año más de 275 millones en dividendos de Inditex, frente a los 264 millones de euros que percibió el año anterior.

Pago a los accionistas

En total, Inditex retribuirá este año a sus accionistas con más de 5.454 millones de euros, tras elevar un 4,1% el dividendo, hasta 1,75 euros por acción. Tras anunciar un beneficio récord de 6.220 millones de euros en 2025, un 6% más, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

El dividendo se abonará en dos pagos iguales: el 4 mayo de 2026 un pago de 0,875 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, y el 2 noviembre de 2026 otro pago de 0,875 euros por acción (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario). La política de dividendos de Inditex se compone de un ‘payout’ ordinario del 60% del beneficio y la distribución adicional de dividendos extraordinarios.