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Los nueve alimentos que debes evitar si no quieres tener piedras en el riñón, según un doctor

El consumo excesivo de oxalatos, sodio y proteínas animales favorece la formación de cálculos renales, según advierte el especialista Pedro Madero

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sintomas piedras en los riñones
El doctor Pedro Madero recomienda 9 alimentos para evitar las piedras en el riñón (iStock)

Experimentar un cólico nefrítico, es decir, un dolor intenso causado por la obstrucción de los conductos urinarios por una piedra, suele figurar entre los cuadros más dolorosos de la salud renal. Esta situación, frecuente en la práctica clínica del doctor Pedro Madero, lleva a numerosos pacientes a cuestionar el papel de la dieta en la formación de piedras en el riñón.

Según indica el doctor Madero, la dieta diaria influye de manera determinante en este proceso, ya que ciertos alimentos facilitan la aparición de litiasis renal, el término médico para referirse a la formación de cálculos o piedras en los riñones.

Entre los principales productos que deben evitarse para reducir el riesgo de piedras en el riñón destacan aquellos ricos en oxalatos, sodio y proteínas animales. Los oxalatos, sustancias presentes de forma natural en algunos vegetales, favorecen la unión con el calcio y la formación de cristales.

Espinaca, acelga, remolacha y frutos secos contienen elevadas concentraciones de oxalato, lo que favorece la formación de cristales de calcio en el aparato urinario, es decir, en el sistema de conductos que transporta la orina desde los riñones hacia el exterior del cuerpo.

Al mismo tiempo, el exceso de sal de mesa, embutidos, productos enlatados y snacks procesados aumenta la carga de sodio, un mineral que obliga a los riñones a eliminar más calcio a través de la orina y potencia la formación de piedras.

El doctor Madero añade que los suplementos de vitamina C, cuando se consumen a dosis superiores a 1.000 miligramos diarios, se transforman en oxalato y elevan el riesgo de episodios nefríticos, es decir, de cólicos o crisis renales.

Causas y alimentos a evitar

La interacción entre oxalato y calcio en la orina, combinada con una hidratación insuficiente —es decir, cuando no se bebe suficiente agua—, crea el entorno ideal para que estos compuestos se cristalicen y formen cálculos. Más allá de alimentos concretos, el especialista subraya que la genética y la composición química de la dieta conforman el ambiente propicio para la litiasis renal.

El refresco de cola sobresale entre los productos a evitar, por su aporte de ácido fosfórico, un compuesto que acidifica la orina y acelera el deterioro renal. También la ingesta elevada de proteína animal, especialmente carne roja, vísceras y mariscos, incrementa el ácido úrico —una sustancia de desecho que, en exceso, puede formar cálculos— y disminuye los niveles de citrato, un potente inhibidor de la cristalización, es decir, una sustancia que ayuda a evitar que los minerales se unan y formen piedras.

Un hombre con dos refrescos de cola (AdobeStock)
Un hombre con dos refrescos de cola (AdobeStock)

El chocolate amargo y el té negro, por su alta carga de oxalatos, se suman a la lista de alimentos problemáticos para quienes tienen predisposición a formar piedras. Los productos procesados y los snacks salados, al combinar sodio y conservantes químicos, multiplican la saturación de solutos en la orina, lo que significa que aumentan la cantidad de sustancias que los riñones deben filtrar y que pueden formar cristales.

En relación con otros alimentos que generan dudas, como café y lácteos, el doctor Madero aclara que no existe evidencia directa de que el café provoque piedras, aunque su efecto diurético —el aumento de la cantidad de orina— puede incrementar el riesgo si no se acompaña de suficiente agua.

Respecto a los lácteos, el especialista advierte que reducir el calcio en la dieta no previene los cálculos; al contrario, facilita la absorción de oxalato libre, lo que aumenta el riesgo de litiasis renal. Por ello, el médico recomienda mantener el consumo de derivados lácteos conjuntamente con alimentos que contengan oxalato, de modo que ambos se unan antes de llegar al tracto urinario y no formen piedras.

Prevención y hábitos

Para quienes ya han sufrido un episodio de piedras, el doctor Madero propone varias estrategias preventivas: incorporar zumo de limón natural en el agua diaria para aprovechar el citrato, mantener la orina con un color amarillo claro —indicador de buena hidratación— y acompañar siempre los alimentos con oxalatos de una fuente de calcio y agua para reducir su absorción.

Según datos del doctor Madero, quienes han presentado piedras en el riñón tienen cerca de un 50% de posibilidades de nuevos episodios en los cinco años siguientes si no modifican sus hábitos alimentarios.

La enfermedad renal crónica (ERC) afecta a más de cinco millones de personas en Argentina —uno de cada ocho adultos— y a más de 845 millones a nivel global.

Evitar los alimentos y grupos más problemáticos —sal, espinacas, refrescos de cola, frutos secos, proteína animal en exceso, chocolate amargo, remolacha, té negro y procesados—, junto con restringir la automedicación con vitamina C, resulta clave para la prevención.

Ante cualquier síntoma o sospecha de litiasis renal, el urólogo recomienda consultar a un especialista y revisar la dieta, ya que la alimentación cumple una función central en la salud renal.

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