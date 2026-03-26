El PIB español confirma un avance del 2,8% en 2025 tras crecer un 0,8% en el último trimestre

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Matias Chiofalo / Europa Press.

La economía española cerró 2025 con un crecimiento del 2,8%, según ha confirmado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), en línea con los datos avanzados en enero. El avance del 0,8% en el PIB el último trimestre, dos décimas por encima de lo previsto, no ha sido suficiente para igualar las cifras del conjunto del año anterior, cuando la expansión fue siete décimas mayor que en 2025.

La aceleración del crecimiento en los últimos cuatro meses constituyó el mayor incremento trimestral del año, situando a España en una posición destacada entre los países del entorno. El Ministerio de Economía ha señalado que el resultado para 2025 convierte al país en “líder entre las economías avanzadas por segundo año consecutivo”, con un crecimiento que duplicó al de la eurozona.

El crecimiento económico durante 2025 en España tuvo como motor principal la demanda interna, que aportó 3,6 puntos porcentuales al resultado anual. Según los registros del INE, la demanda nacional mejoró respecto a 2024 y compensó la contribución negativa de la demanda externa, que restó siete décimas al crecimiento debido a la desaceleración de las exportaciones en el contexto de la guerra de aranceles iniciada por Estados Unidos.

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