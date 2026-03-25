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Receta de gominolas antioxidantes: ayudan a tener más energía y reforzar tus defensas en primavera

Es una manera divertida y deliciosa de cuidar tu salud durante estos meses

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Fuente de cristal llena de gominolas cuadradas de color granate oscuro, con un ligero recubrimiento blanco, apiladas unas sobre otras.
Gominolas saludables. (Imagen generada con IA)

Con la llegada de la primavera, los días se alargan, el buen tiempo invita a salir más y apetece disfrutar de planes al aire libre. Sin embargo, este cambio de estación también es un buen momento para cuidar la alimentación y aportar al organismo nutrientes que ayuden a mantener la energía.

Un buen ejemplo son estas gominolas caseras elaboradas con frutas, que ayudan a combatir el estrés oxidativo. A esto se suman ingredientes como las semillas de calabaza, fuente de minerales, y el limón, que aporta vitamina C y refuerza el sistema inmunitario.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora (15 minutos de preparación activa, 5 minutos de cocción y 40 minutos de enfriado).

Ingredientes

  1. 150 g de fresas frescas
  2. 100 g de frutos rojos variados (arándanos, frambuesas y moras)
  3. 1 naranja (pelada y troceada)
  4. 1 cucharada de pipas de calabaza peladas
  5. 2 cucharadas de miel
  6. Zumo de 1 limón
  7. 150 ml de agua
  8. 2 g de agar en polvo

Cómo hacer gominolas antioxidantes, paso a paso

  1. Lava y trocea las fresas y la naranja (retira la piel y las semillas).
  2. Añade en la batidora las fresas, frutos rojos, naranja, pipas de calabaza, miel, zumo de limón y el agua.
  3. Tritura la mezcla hasta lograr una textura muy fina. Si buscas un acabado más liso, cuela el puré.
  4. Vierte el puré en un cazo y calienta a fuego medio hasta que empiece a humear.
  5. Incorpora el agar en polvo y remueve enérgicamente durante 2 minutos para que se disuelva completamente.
  6. Retira del fuego y rellena los moldes con la mezcla, preferiblemente de silicona y formatos pequeños.
  7. Deja enfriar a temperatura ambiente unos 10 minutos y luego guarda en la nevera al menos 30 minutos.
  8. Desmolda las gominolas con cuidado y consérvalas en un recipiente hermético.

Consejos técnicos:

  • El agar necesita hervir al menos 2 minutos para que gelifique.
  • Si cuelas el puré, el resultado será mucho más suave.
  • Utiliza moldes pequeños para que las gomitas cuajen firmes y bien formadas.
Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta preparación da para 26 trozos aproximadamente, aunque depende del tamaño del molde o de los cortes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 20 kcal
  • Hidratos de carbono: 4 g
  • Azúcares: 3,5 g
  • Grasas: 0,5 g
  • Proteínas: 0,3 g
  • Magnesio: alto (por las pipas de calabaza)
  • Fibra: 0,5 g

Cabe señalar que estas cifras son solo estimaciones orientativas, y los valores precisos pueden variar según los ingredientes específicos que se utilicen y las cantidades exactas que agregues.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 5 días en la nevera, siempre que se conserven en un recipiente hermético para evitar que absorban olores o se resequen. Es importante mantenerlas bien cerradas y en una zona fresca del frigorífico para preservar su textura y sabor.

No se recomienda congelarlas, ya que el proceso de congelación y descongelación puede alterar su consistencia, haciendo que pierdan firmeza y resulten menos agradables al paladar.

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