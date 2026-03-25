Receta de gominolas antioxidantes: ayudan a tener más energía y reforzar tus defensas en primavera

Gominolas saludables. (Imagen generada con IA)

Con la llegada de la primavera, los días se alargan, el buen tiempo invita a salir más y apetece disfrutar de planes al aire libre. Sin embargo, este cambio de estación también es un buen momento para cuidar la alimentación y aportar al organismo nutrientes que ayuden a mantener la energía.

Un buen ejemplo son estas gominolas caseras elaboradas con frutas, que ayudan a combatir el estrés oxidativo. A esto se suman ingredientes como las semillas de calabaza, fuente de minerales, y el limón, que aporta vitamina C y refuerza el sistema inmunitario.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora (15 minutos de preparación activa, 5 minutos de cocción y 40 minutos de enfriado).

Ingredientes

150 g de fresas frescas 100 g de frutos rojos variados (arándanos, frambuesas y moras) 1 naranja (pelada y troceada) 1 cucharada de pipas de calabaza peladas 2 cucharadas de miel Zumo de 1 limón 150 ml de agua 2 g de agar en polvo

Cómo hacer gominolas antioxidantes, paso a paso

Lava y trocea las fresas y la naranja (retira la piel y las semillas). Añade en la batidora las fresas, frutos rojos, naranja, pipas de calabaza, miel, zumo de limón y el agua. Tritura la mezcla hasta lograr una textura muy fina. Si buscas un acabado más liso, cuela el puré. Vierte el puré en un cazo y calienta a fuego medio hasta que empiece a humear. Incorpora el agar en polvo y remueve enérgicamente durante 2 minutos para que se disuelva completamente. Retira del fuego y rellena los moldes con la mezcla, preferiblemente de silicona y formatos pequeños. Deja enfriar a temperatura ambiente unos 10 minutos y luego guarda en la nevera al menos 30 minutos. Desmolda las gominolas con cuidado y consérvalas en un recipiente hermético.

Consejos técnicos:

El agar necesita hervir al menos 2 minutos para que gelifique.

Si cuelas el puré, el resultado será mucho más suave.

Utiliza moldes pequeños para que las gomitas cuajen firmes y bien formadas.

Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta preparación da para 26 trozos aproximadamente, aunque depende del tamaño del molde o de los cortes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 20 kcal

Hidratos de carbono: 4 g

Azúcares: 3,5 g

Grasas: 0,5 g

Proteínas: 0,3 g

Magnesio: alto (por las pipas de calabaza)

Fibra: 0,5 g

Cabe señalar que estas cifras son solo estimaciones orientativas, y los valores precisos pueden variar según los ingredientes específicos que se utilicen y las cantidades exactas que agregues.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 5 días en la nevera, siempre que se conserven en un recipiente hermético para evitar que absorban olores o se resequen. Es importante mantenerlas bien cerradas y en una zona fresca del frigorífico para preservar su textura y sabor.

No se recomienda congelarlas, ya que el proceso de congelación y descongelación puede alterar su consistencia, haciendo que pierdan firmeza y resulten menos agradables al paladar.