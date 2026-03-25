Receta de gominolas antioxidantes: ayudan a tener más energía y reforzar tus defensas en primavera

Con la llegada de la primavera, los días se alargan, el buen tiempo invita a salir más y apetece disfrutar de planes al aire libre. Sin embargo, este cambio de estación también es un buen momento para cuidar la alimentación y aportar al organismo nutrientes que ayuden a mantener la energía.
Un buen ejemplo son estas gominolas caseras elaboradas con frutas, que ayudan a combatir el estrés oxidativo. A esto se suman ingredientes como las semillas de calabaza, fuente de minerales, y el limón, que aporta vitamina C y refuerza el sistema inmunitario.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora (15 minutos de preparación activa, 5 minutos de cocción y 40 minutos de enfriado).
Ingredientes
- 150 g de fresas frescas
- 100 g de frutos rojos variados (arándanos, frambuesas y moras)
- 1 naranja (pelada y troceada)
- 1 cucharada de pipas de calabaza peladas
- 2 cucharadas de miel
- Zumo de 1 limón
- 150 ml de agua
- 2 g de agar en polvo
Cómo hacer gominolas antioxidantes, paso a paso
- Lava y trocea las fresas y la naranja (retira la piel y las semillas).
- Añade en la batidora las fresas, frutos rojos, naranja, pipas de calabaza, miel, zumo de limón y el agua.
- Tritura la mezcla hasta lograr una textura muy fina. Si buscas un acabado más liso, cuela el puré.
- Vierte el puré en un cazo y calienta a fuego medio hasta que empiece a humear.
- Incorpora el agar en polvo y remueve enérgicamente durante 2 minutos para que se disuelva completamente.
- Retira del fuego y rellena los moldes con la mezcla, preferiblemente de silicona y formatos pequeños.
- Deja enfriar a temperatura ambiente unos 10 minutos y luego guarda en la nevera al menos 30 minutos.
- Desmolda las gominolas con cuidado y consérvalas en un recipiente hermético.
Consejos técnicos:
- El agar necesita hervir al menos 2 minutos para que gelifique.
- Si cuelas el puré, el resultado será mucho más suave.
- Utiliza moldes pequeños para que las gomitas cuajen firmes y bien formadas.
¿Cuántas porciones tiene esta receta?
Esta preparación da para 26 trozos aproximadamente, aunque depende del tamaño del molde o de los cortes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 20 kcal
- Hidratos de carbono: 4 g
- Azúcares: 3,5 g
- Grasas: 0,5 g
- Proteínas: 0,3 g
- Magnesio: alto (por las pipas de calabaza)
- Fibra: 0,5 g
Cabe señalar que estas cifras son solo estimaciones orientativas, y los valores precisos pueden variar según los ingredientes específicos que se utilicen y las cantidades exactas que agregues.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Hasta 5 días en la nevera, siempre que se conserven en un recipiente hermético para evitar que absorban olores o se resequen. Es importante mantenerlas bien cerradas y en una zona fresca del frigorífico para preservar su textura y sabor.
No se recomienda congelarlas, ya que el proceso de congelación y descongelación puede alterar su consistencia, haciendo que pierdan firmeza y resulten menos agradables al paladar.