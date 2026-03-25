Las revistas del corazón esta semana: el posado más esperado de Garbiñe Muguruza junto a su bebé

Las revistas del corazón del miércoles 25 de marzo de 2026.

La actualidad regresa a los kioscos de toda España de la mano de las cuatro cabeceras principales, ¡Hola!, Semana, Diez Minutos y Lecturas, que como cada miércoles sorprenden por sus portadas. En esta ocasión hay varias exclusivas de lo más interesante, como la presentación del hijo de la tenista Garbiñe Muguruza, o unas románticas imágenes de Susanna Griso junto a su novio.

También encontramos una entrevista de Tamara Falcó, en Diez Minutos y Semana, en la que cuenta cómo perdonó a su marido, Íñigo Onieva, que le fuera infiel, y una selección de las mejores imágenes de la boda de Irene Matamoros.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas' del miércoles 25 de marzo de 2026.

El gran foco es para la hija menor de Kiko Matamoros y Marian Flores, que este pasado se dio el ‘sí, quiero’ en una romántica ceremonia religiosa en la que no faltó ningún miembro de la familia. En la portada se puede ver a la novia acompañada de su hermana Laura, y también agarrada del brazo de su padre, que ejerció de padrino.

El otro orden de cosas, se recoge que Raffaella Carrà adoptó en vida a su novio “para que heredase su fortuna”, un movimiento que se acaba de desvelar y ha generado cierta controversia. También son protagonistas los príncipes Albertoy Charlene de Mónaco, pues han salido a la luz algunos de sus secretos más oscuros. Y para cerrar, Lecturas desvela cómo ha sido el homenaje de las hijas de Rocío Dúrcal a la memoria de la cantante en el día que se cumplen dos décadas de su muerte.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos' del miércoles 25 de marzo de 2026.

Tamara Falcó ha concedido una de sus entrevistas más esperadas, en la que recuerda la época más complicada de su vida: cuando saltó a los titulares por la infidelidad de su ahora marido. Todo estoy sucedió antes de la boda, un enlace que estaba en el aire en aquel momento y que finalmente se celebró cuando la hija de Isabel Presyler perdonó al empresario. Ahora, Falcó explica cómo llegó a perdonar la infidelidad, afirmando que “la reconciliación fue milagrosa”.

Alejandra Rubio también aparece en esta portada y lo hace acompañada de su hijo y disfrutando de las primeras semanas de su segundo embarazo. En exclusiva encontramos unas fotografías de Susanna Griso acompañada de su novio durante un romántico paseo. Para cerrar, un repaso a la boda de Irene Matamoros.

‘¡HOLA!’

Portada de la revista 'HOLA' del miércoles 25 de marzo de 2026.

La revista del saludo ofrece una exclusiva protagonizada por la extenista Garbiñe Muguruza, que presenta en estas páginas a su hijo, Marcos, fruto de su relación con Arthur Borges. Unas imágenes en las que se puede ver a la pareja y al bebé, del que se muestran orgullosos.

También protagoniza esta revista Carolina de Mónaco, una de las más elegantes del 70 aniersario del baile de la rosa; y las hermanas Carmen y Shaila Dúrcal, que recuerdan a su madre en el 20 aniversario de su fallecimiento.

La cantante Sofía Ellar y su marido cuentan en estas páginas que están esperando su primer hijo en común tras su boda secreta. Para cerrar, unas imágenes exclusivas de las reina de la tele, Ana Rosa, Susanna, Mariló e Isabel Gemio, que han compartido un día de campo.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana' del miércoles 25 de marzo de 2026.

Kiko Matamoros, muy sonriente, y su hija pequeña, Irene, son los protagonistas de esta portada tras el ‘sí, quiero’ de la joven. Una boda romántica en la que el televisivo ejerció de padrino y que Semana recoge para mostrar los mejores momentos.

Por otro lado, encontramos a Tamara Falcó, que habla sobre su perdón a Íñigo Onieva tras su infidelidad, contando que “fue un milagro”. La otra protagonista de este miércoles es Alejandra Rubio, que aparece en unas “tiernas imágenes tras anunciar que está embarazada”. El cierre es para Rocío Dúrcal, de quien se cumplen dos décadas de su muerte y a quien la revista ha querido rendir homenaje.