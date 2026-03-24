Marc Giró parodia las disculpas de Rosalía tras el dardo de Susanna Griso: “Me comporté como un auténtico monstruo, voy a intentar controlar mi ira”

Marc Giró parodia las disculpas de Rosalía (Instagram)

El humorista y presentador Marc Giró ha intensificado la promoción de su próximo programa, Cara al Show, recurriendo a la parodia en redes sociales. Vestido con una sudadera rosa y situado frente a un fondo que remite al último vídeo viral de la cantante Rosalía, Giró ha compartido una grabación en Instagram, también difundida por la cuenta de laSexta y Atresplayer, en la que irónicamente pide disculpas por una polémica inexistente, en lo que quizás podría estar mofándose de la reciente respuesta de Susanna Griso.

Tras participar el domingo en el programa Lo de Évole, donde debutó en el prime time de laSexta, Marc Giró ha publicado un vídeo en el que imita el tono y la escenografía empleados por Rosalía en su reciente mensaje de disculpas por sus declaraciones sobre el feminismo y Picasso.

La publicación no responde a ninguna controversia real relacionada con el presentador, sino que replica la mencionada pieza viral de la artista catalana. Giró aparece sin su habitual traje, luciendo una sudadera y repitiendo prácticamente la estructura del discurso de disculpa original, en tono paródico y dirigiéndose directamente a la cámara.

Las supuestas disculpas de Marc Giró (Instagram)

Las irónicas disculpas de Marc Giró

En la grabación, Giró comienza afirmando: “Hola, bueno, hace días que tengo ganas de hacer este vídeo, pero quería encontrar las palabras adecuadas. No me siento muy a gusto con lo que pasó el otro día cuando perdí los nervios. No estoy en paz con la cara que mostré ante la prensa”. A continuación, su monólogo recupera frases casi calcadas al vídeo de Rosalía, reflexionando sobre el desacuerdo con sus propias acciones y agradeciendo al público sus comentarios críticos.

Destaca la declaración: “Es verdad, me he equivocado, tenéis razón absolutamente. Gracias por decírmelo, voy a intentar aprender a controlar mi ira”. Finalmente, concluye el mensaje con un agradecimiento a su audiencia: “Os quiero dar las gracias por estar ahí aunque a veces me convierta en un auténtico monstruo”.

Una posible entrevista a Rosalía

El texto que acompaña la publicación en redes sociales refuerza el carácter irónico de la parodia: “No estoy en paz con la cara que mostré el otro día ante los medios, me comporté como un auténtico monstruo y no estuvo bien. Quienes siempre estáis ahí, y la prensa, merecéis esta disculpa”. Entre quienes han visto el vídeo, algunos seguidores han manifestado en los comentarios su sorpresa e incluso confusión, mientras otros han mostrado apoyo comprensivo ante las supuestas disculpas del presentador.

Marc Giró en 'Lo de Évole' (Atresmedia)

Lejos de referirse a una controversia personal, la actuación parece un simple guiño para promocionar su programa. Es incierto si este gesto anticipa una posible aparición de Rosalía en Cara al Show, coincidiendo con el Lux Tour de la cantante, cuyas fechas en Madrid y Barcelona se celebrarán en abril, mes en que se estrenará el nuevo formato de Giró en laSexta.

El dardo de Susanna Griso a Marc Giró

Lo que sí es seguro es que la publicación se ha producido después de la conversación de Giró con Jordi Évole en Lo de Évole, programa en el que ambos confirmaron su condición de compañeros en la cadena y, por extensión, en el grupo Atresmedia. Giró opinó, con su característico tono irónico, que figuras como Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso habrían brillado como presentadoras de magacín matinal.

A raíz de esas palabras, Susanna Griso ha respondido en Espejo Público rechazando que su programa se considere “de espectáculos”, y ha reivindicado el enfoque informativo y periodístico del espacio. La presentadora ha lanzado un mensaje firme a Giró en directo, asegurando: “Yo no creo que este sea un programa de espectáculos; es un programa informativo. Si a Marc Giró le gusta Esperanza Aguirre más que una servidora, porque no quiero hablar de otras presentadoras, que se lo haga mirar”.

Marc Giró le pregunta a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, si realmente se usan las carteras ministeriales.

El intercambio ha cobrado aún más relevancia por el comentario de Jordi Évole, quien sugirió que algunas conductoras matinales podrían desarrollar carreras políticas. Griso, aludiendo de nuevo a Giró y Évole, ha remarcado el compromiso con el periodismo de su equipo y ha subrayado: “Yo no aspiro a ser política ni a dedicarme a la política”. Además, ha señalado críticamente: “Lo que hago es un análisis bastante más crítico que el que pueda hacer él con Begoña Gómez”.