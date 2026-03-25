Juanma Lorente, abogado: “Un buen empleado es el que cumple la mayoría de objetivos en su horario, sin hacer horas extra”

Así es la ley sobre la jornada laboral actual: duración, pago de horas extra y descansos retribuidos.

Mientras miles de trabajadores se esfuerzan para cumplir con las exigencias de su empleo, algunas compañía exceden esos límites pidiendo aún más de su plantilla. Las dinámicas empresariales actuales, en muchos casos, han ido incorporando prácticas que trascienden el cumplimiento estricto del horario, generando tensiones entre productividad, compromiso y bienestar. En este escenario, distintas voces han comenzado a cuestionar ciertos criterios que parecían asumidos, abriendo espacio a una reflexión más amplia sobre el valor real del trabajo y la forma en que se mide.

Un de ellos es el abogado Juanma Lorente, que en un video publicado en su perfil de TikTok (@juanmalorentelaboralista) plantea una crítica directa a los criterios que suelen definir la calidad laboral en muchas empresas. “¿Pero esto qué es? O sea, que yo me entere. Un empleado malo es el que cumple su horario”, cuestiona en tono irónico, señalando el cambio de paradigma en la valoración de los trabajadores.

Lorente argumenta que se está imponiendo una “cultura de ‘o haces horas extras y cumples tus objetivos o eres un mal empleado’”, alertando sobre la presión para trabajar más allá de lo pactado. Frente a esta tendencia, defiende un principio claro: “Yo creo que el buen empleado es el que cumple la mayoría de sus objetivos en su horario, sin hacer ni una hora de más”. Su planteamiento conecta con una preocupación creciente entre trabajadores de distintos sectores, especialmente en entornos donde la disponibilidad constante parece haberse normalizado.

“No se trata de hacer muchas horas”

Para el abogado, el eje está en la productividad, no en la cantidad de horas trabajadas. “No se trata de hacer muchas horas, se trata de ser productivo en el tiempo que tienes contratado”, sostiene, dirigiéndose tanto a empleadores como a empleados que puedan sentirse cuestionados por cumplir sólo su jornada. En relación a las horas extra, Lorente remarca: “Las horas extras son voluntarias, no tienes que hacer horas extras si no te da la gana”.

Trabajadores en una oficina (Europa Press)

Aclara que el hecho de quedarse más tiempo no debería influir en la valoración del desempeño: “No vas a ser ni mejor ni peor empleado por quedarte más o menos tiempo”. “Si cumples tu horario y haces bastantes de las tareas que tenías asignadas en tu horario, pues oye, perfecto”. En este sentido, su postura reivindica una idea de normalidad que, paradójicamente, en algunos entornos se ha convertido en excepción.

Trabajar en equipo para potenciar la productividad

El abogado también matiza su postura y reconoce el valor de la colaboración: “Potenciar a los compañeros es mejor que criticarlos”, aunque insiste en que el debate sobre las horas extra está desvirtuando la noción de buen trabajador. Esta mención introduce un matiz relevante, al subrayar que el rendimiento individual no debe desligarse del clima colectivo ni de la cooperación dentro de los equipos.

En palabras de Lorente, “estoy un poco cansado de que se categorice a los buenos empleados por el mero hecho de hacer horas extras gratis”. Para él, la clave es sencilla: “Eres buen empleado si haces lo que te toca en el tiempo que te toca”. Su reflexión se alinea con un enfoque más equilibrado del trabajo, en el que el respeto a los límites contractuales y personales adquiere un papel central.