Sebastián Ramírez, abogado: “Los trabajadores nocturnos tienen prohibido hacer horas extra”

Sebastián Ramírez, abogado, habla sobre las restricciones legales para los trabajadores nocturnos (Composición Infobae)

A partir de la normativa española, el trabajo nocturno mantiene una regulación específica orientada a proteger la salud y los derechos de los empleados que desempeñan sus funciones durante la noche. La legislación vigente define de manera precisa las condiciones y limita de forma estricta su duración, con el objetivo de evitar riesgos físicos y psicológicos asociados a este tipo de jornada.

Los trabajadores adscritos a turnos nocturnos en España cuentan con restricciones legales estrictas, según explica el abogado Sebastián Ramírez en su perfil de TikTok (@leyesconsebas). La normativa, recogida en el Estatuto de los Trabajadores, determina que la jornada nocturna comprende el periodo que va desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana.

El texto legal exige que, para que una persona sea considerada trabajador nocturno, debe cubrir al menos tres horas dentro de ese intervalo. Este requisito evita que cualquier persona que solo coincida de manera puntual en ese horario quede incluida en la categoría de trabajador nocturno, lo que garantiza una aplicación clara y uniforme de la ley.

Límite y prohibición de extras

Ramírez aclara que existe una prohibición expresa para quienes trabajan en este turno. “Los trabajadores nocturnos tienen prohibido por completo realizar horas extra y tampoco pueden superar las ocho horas de trabajo”, afirma el abogado, quien destaca las diferencias existentes respecto de quienes ocupan otros horarios.

Hombre trabajando de noche con su ordenador (Getty Images/iStockphoto)

Estas limitaciones buscan establecer un marco de protección ante la mayor carga que supone trabajar en ese rango horario, tanto a nivel físico como mental. El régimen contempla la imposibilidad de ampliar la jornada, incluso en circunstancias excepcionales, para salvaguardar la integridad de los empleados.

El experto detalla un caso práctico para ilustrar cómo se aplica la ley. “Trabajas de las siete de la tarde a las tres de la mañana, serías un trabajador nocturno”, precisa Ramírez. Esta aclaración permite comprender que el criterio legal no solo se ajusta al horario exacto, sino que considera la proporción de la jornada dentro del periodo nocturno. El objetivo es evitar ambigüedades y asegurar que el marco regulatorio contemple todas las situaciones posibles.

Protección de la salud nocturna

El fundamento de estas limitaciones reside en la protección de la salud de quienes desarrollan su actividad profesional por la noche. Ramírez subraya que “la ley considera que por el simple hecho de estar en el turno nocturno, el trabajador tiene una carga mental y física más elevada que un trabajador que está por las mañanas o por las tardes”.

Este planteamiento legal se basa en la evidencia de que el trabajo en horario nocturno puede afectar el ritmo circadiano, alterar el descanso y aumentar la probabilidad de fatiga y enfermedades asociadas. El impacto se refleja no solo en el desempeño laboral, sino también en la vida personal, ya que el descanso diurno no siempre resulta suficiente para contrarrestar los efectos negativos de la jornada nocturna.

El entorno del sueño desempeña un papel clave en la calidad del descanso. Factores como el ruido, la luz y la temperatura influyen directamente en la profundidad del sueño.

El abogado añade que “aunque pueda sonar perjudicial para el trabajador o para el empresario, lo que hace es intentar proteger a ese trabajador nocturno que tiene una mayor carga”. De este modo, la legislación busca equilibrar los intereses laborales con la protección de la salud y el bienestar de los empleados, estableciendo límites específicos que no se aplican a otros turnos.

La regulación española, a través de estas medidas, refuerza el objetivo de garantizar condiciones laborales seguras y evitar abusos en la extensión de la jornada nocturna, manteniendo una diferenciación clara respecto a quienes trabajan en horarios diurnos o vespertinos.