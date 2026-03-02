Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”. (Montaje Infobae con imágenes de Canva y TikTok)

Las horas extra siempre han sido un tema de controversia entre empresas y trabajadores. La interpretación de los conceptos salariales y la correcta retribución del tiempo extraordinario generan conflictos que, en ocasiones, terminan en los tribunales. Según el abogado Juanma Lorente, hay un error frecuente en la gestión de nóminas que puede permitir a los empleados reclamar el pago doble de las horas extra si la empresa no actúa conforme a la ley. “Puedes cobrar las horas extras dos veces si la empresa comete este error”, afirma el experto en uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok.

Así, el abogado expone que muchos trabajadores desconocen la posibilidad de reclamar el pago doble de las horas extra cuando la empresa no refleja correctamente estos conceptos en la nómina. Lorente explica que “esto no lo sabe mucha gente, pero bueno, para eso está este perfil, para que os informéis sobre los errores de la empresa y cómo podéis aprovecharlos”. Según su explicación, la situación es más común de lo que parece y suele estar relacionada con la forma en que las empresas estructuran los complementos salariales.

Horas extra ocultas bajo otros pluses

Como ejemplo práctico, Lorente habla de una situación habitual: “Imaginaros que estáis hartos de hacer horas extras. Sin embargo, cuando cogéis una nómina, por absolutamente ningún lado aparece que tú cobres realmente horas extras”. En estos casos, el abogado señala que las empresas suelen justificar la ausencia del concepto de horas extra en la nómina argumentando que estos pagos se incluyen bajo otros pluses, como el de producción o incentivos. “Pero si sale plus de producción, incentivo, diferentes pluses que no tienen absolutamente nada que ver con las horas extras, pero que la empresa dice que ya en ese plus las horas extras están pagadas”, detalla.

El objetivo de este tipo de prácticas, según Lorente, responde a dos razones principales. La primera, abaratar el coste de las horas extra, y la segunda, evitar el límite legal de 80 horas extraordinarias anuales. “¿Sabéis por qué hace esto la empresa? Para, uno: pagarte más baratas las horas extras y dos, muy importante, saltarse el límite de 80 horas extras que hay al año”, explica el abogado. El Estatuto de los Trabajadores establece un tope máximo anual para la realización de horas extra, y su incumplimiento puede acarrear sanciones para la empresa.

La falta de desglose facilita la reclamación judicial

El problema surge cuando un trabajador decide reclamar judicialmente el pago de las horas extra. Según Lorente, si en la nómina no aparece ningún concepto que permita identificar claramente el abono de horas extraordinarias, la empresa se enfrenta a serias dificultades para justificar que estos pagos se han realizado correctamente. “Pero, ¿qué pasa? Que si tú después pones una demanda al juzgado solicitando el pago de las horas extras y en tu nómina no aparece ningún tipo de plus en el cual se pueda ver que tú realmente hayas cobrado esas horas extras, a ver cómo la empresa justifica que ese plus que has estado pagando se corresponde con las horas extras. Muy complicado”, explica el experto en derecho laboral.

Esta situación puede derivar en que el trabajador tenga derecho a percibir de nuevo la cantidad correspondiente a las horas extraordinarias, incluso si la empresa alega que ya las ha abonado bajo otros conceptos. Lorente subraya que “esto no es otra cosa que un error de la empresa, porque si en la nómina aparecen horas extras, el tiempo que has estado de horas extra y cuánto vale cada una y, por lo tanto, cuánto te sale en total, no estaríamos hablando de nada”. La falta de transparencia en la nómina y la ausencia de desglose específico de las horas extra pueden convertirse en la base jurídica para que los tribunales fallen a favor del trabajador.