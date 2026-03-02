España

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”

El experto advierte sobre la importancia de revisar los conceptos salariales en la nómina y explica cómo la falta de claridad en el pago de horas extra puede favorecer al trabajador en una reclamación judicial

Guardar
Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar
Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”. (Montaje Infobae con imágenes de Canva y TikTok)

Las horas extra siempre han sido un tema de controversia entre empresas y trabajadores. La interpretación de los conceptos salariales y la correcta retribución del tiempo extraordinario generan conflictos que, en ocasiones, terminan en los tribunales. Según el abogado Juanma Lorente, hay un error frecuente en la gestión de nóminas que puede permitir a los empleados reclamar el pago doble de las horas extra si la empresa no actúa conforme a la ley. “Puedes cobrar las horas extras dos veces si la empresa comete este error”, afirma el experto en uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok.

Así, el abogado expone que muchos trabajadores desconocen la posibilidad de reclamar el pago doble de las horas extra cuando la empresa no refleja correctamente estos conceptos en la nómina. Lorente explica que “esto no lo sabe mucha gente, pero bueno, para eso está este perfil, para que os informéis sobre los errores de la empresa y cómo podéis aprovecharlos”. Según su explicación, la situación es más común de lo que parece y suele estar relacionada con la forma en que las empresas estructuran los complementos salariales.

Horas extra ocultas bajo otros pluses

Como ejemplo práctico, Lorente habla de una situación habitual: “Imaginaros que estáis hartos de hacer horas extras. Sin embargo, cuando cogéis una nómina, por absolutamente ningún lado aparece que tú cobres realmente horas extras”. En estos casos, el abogado señala que las empresas suelen justificar la ausencia del concepto de horas extra en la nómina argumentando que estos pagos se incluyen bajo otros pluses, como el de producción o incentivos. “Pero si sale plus de producción, incentivo, diferentes pluses que no tienen absolutamente nada que ver con las horas extras, pero que la empresa dice que ya en ese plus las horas extras están pagadas”, detalla.

El 35% de los trabajadores están trabajando en puestos que requieren menos formación que la que tienen

El objetivo de este tipo de prácticas, según Lorente, responde a dos razones principales. La primera, abaratar el coste de las horas extra, y la segunda, evitar el límite legal de 80 horas extraordinarias anuales. “¿Sabéis por qué hace esto la empresa? Para, uno: pagarte más baratas las horas extras y dos, muy importante, saltarse el límite de 80 horas extras que hay al año”, explica el abogado. El Estatuto de los Trabajadores establece un tope máximo anual para la realización de horas extra, y su incumplimiento puede acarrear sanciones para la empresa.

La falta de desglose facilita la reclamación judicial

El problema surge cuando un trabajador decide reclamar judicialmente el pago de las horas extra. Según Lorente, si en la nómina no aparece ningún concepto que permita identificar claramente el abono de horas extraordinarias, la empresa se enfrenta a serias dificultades para justificar que estos pagos se han realizado correctamente. “Pero, ¿qué pasa? Que si tú después pones una demanda al juzgado solicitando el pago de las horas extras y en tu nómina no aparece ningún tipo de plus en el cual se pueda ver que tú realmente hayas cobrado esas horas extras, a ver cómo la empresa justifica que ese plus que has estado pagando se corresponde con las horas extras. Muy complicado”, explica el experto en derecho laboral.

Esta situación puede derivar en que el trabajador tenga derecho a percibir de nuevo la cantidad correspondiente a las horas extraordinarias, incluso si la empresa alega que ya las ha abonado bajo otros conceptos. Lorente subraya que “esto no es otra cosa que un error de la empresa, porque si en la nómina aparecen horas extras, el tiempo que has estado de horas extra y cuánto vale cada una y, por lo tanto, cuánto te sale en total, no estaríamos hablando de nada”. La falta de transparencia en la nómina y la ausencia de desglose específico de las horas extra pueden convertirse en la base jurídica para que los tribunales fallen a favor del trabajador.

Temas Relacionados

Horas ExtraTrabajadores EspañaSalarios EspañaVirales EspañaRedes SocialesTikTok EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Israel critica a España por el respaldo de Irán al veto del uso de las bases de Rota y Morón: “¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?"

El ministro de Exteriores israelí reprocha al Gobierno el apoyo de Irán y alude también a Hamás y a los Hutíes

Israel critica a España por

Como pueden abordar los padres la impaciencia y la procrastinación en la adolescencia, según un psicólogo

La llegada de los hijos a esta etapa genera fricciones en la relación entre ambas generaciones y que cada vez adquieren más peso

Como pueden abordar los padres

Un estudio confirma que hacer ejercicio de fuerza es más importante que caminar, especialmente si tienes más de 60 años

Una investigación en más de 5.000 mujeres revela que mantener la fuerza muscular reduce el riesgo de mortalidad

Un estudio confirma que hacer

Uno de los seis mejores postres de la Guía Michelin nace de una investigación universitaria “original y absolutamente extraordinaria”: “Puro sabor”

La creación está disponible en el restaurante Molino de Urdániz dentro de su menú degustación ‘Clásicos y evolución’

Uno de los seis mejores

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 4 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Israel critica a España por

Israel critica a España por el respaldo de Irán al veto del uso de las bases de Rota y Morón: “¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?"

Estados Unidos traslada al menos 15 aviones desde Morón y Rota a otras bases europeas después de que España vetase su uso en los ataques contra Irán

Una propietaria hace reforma en su vivienda, se retrasa y no quiere pagar a los albañiles: la Justicia le condena a abonar 24.000 euros a la constructora

La Guardia Civil señala que solo uno de los 19 maquinistas de Renfe, Ouigo e Iryo que circularon por Adamuz el día del accidente reportó una anomalía en la vía

La Guardia Civil alerta a la jueza de irregularidades en documentación técnica aportada por Adif sobre el accidente ferroviario de Adamuz

ECONOMÍA

Más allá del petróleo, los

Más allá del petróleo, los sectores españoles que se ven afectados por la guerra en Oriente Medio: del automóvil a la ropa o los aparatos electrónicos

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si dimites en una empresa, no tienes que esperar tres meses para cobrar el paro”

Un padre no quiere pagar la pensión a su hija tras discutir con ella y el juez se lo niega: la falta de relación se debe a la “inmadurez” de la adolescente

La guerra de EEUU con Irán impacta en el Ibex 35: viento de cola para Repsol mientras IAG no resiste las turbulencias

Los países con menor y mayor coste de vida del mundo: Bermudas multiplica por diez el índice de Libia, según un análisis global

DEPORTES

El Real Madrid confirma la

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham