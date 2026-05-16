El apretón de manos entre Pep Guardiola y el príncipe Guillermo: en plena crisis familiar en la Corona británica por las hijas del expríncipe Andrés

El apretón de manos entre Pep Guardiola y el príncipe Guillermo (Reuters)

La final de la FA Cup, celebrada esta tarde en el estadio de Wembley, ha sido escenario de un encuentro destacado entre Pep Guardiola y el príncipe Guillermo. Todo ello mientras en el seno de la familia real británica se aviva una crisis vinculada a las hijas del expríncipe Andrés.

Al margen, el heredero al trono ha ocupado el centro de la atención en su papel como presidente de la Federación Inglesa de Fútbol. El príncipe Guillermo ha acudido a Wembley minutos antes del inicio del partido entre el Manchester City y el Chelsea, saludando a los jugadores y técnicos de ambos equipos, incluidos el cuerpo arbitral y Pep Guardiola.

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Durante este acto protocolario, el entrenador catalán, que ha dirigido al Manchester City desde 2016 y ha logrado 18 títulos, entre ellos dos FA Cup, ha intercambiado unas palabras con el heredero en un escenario particularmente simbólico para él: en Wembley levantó su primera Copa de Europa en 1992 y, años después, volvió como técnico del Barcelona en la final de 2011.

El apretón de manos entre Pep Guardiola y el príncipe Guillermo (Reuters)

El príncipe Guillermo contra sus primas

La asistencia de Guillermo a la final se produce cuando, según informa Daily Mail, la familia real enfrenta tensiones internas originadas por el papel de Beatriz y Eugenia de York. Tradicionalmente, la realeza intentó mantener a las hijas del expríncipe Andrés al margen de los escándalos asociados a las relaciones de su padre con Jeffrey Epstein. Sin embargo, los últimos archivos publicados han alimentado el debate al revelar presuntas conexiones de interés económico.

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De acuerdo con el citado medio, se ha producido un viraje en la posición de la Casa Real, con la aparición de una “facción anti-York” impulsada por la reina Camilla y el príncipe Guillermo. Ambos presionan al rey Carlos III para que refuerce el distanciamiento institucional del expríncipe Andrés y su familia, postura que se habría consolidado tras la publicación de documentos judiciales estadounidenses.

Dichos archivos apuntan a que, además de Andrés, Sarah Ferguson, Beatriz y Eugenia pudieron beneficiarse económicamente de los vínculos familiares con Epstein tras su condena por prostitución infantil. En tiempos de Isabel II, la familia real sostenía públicamente que las jóvenes York no tenían implicación directa, máxime cuando el príncipe Andrés evitó la vía judicial con un acuerdo extrajudicial respecto a la acusación de Virginia Giuffre.

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Las autoridades de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (Fuente: Royal Family/Netflix)

Según Daily Mail, la publicación de nuevas pruebas ha modificado esa percepción, señalando que tanto Beatriz como Eugenia eran mayores de edad y conocían el historial delictivo de Epstein al mantener relación con él. El periodista británico Phil Dampier resalta al medio que la reina Camilla ha reorientado su estrategia para salvaguardar su imagen: “La reina Camilla ha asumido la causa de las mujeres maltratadas, por lo que le resulta profundamente embarazoso y difícil verse asociada con los York y su sórdido pasado”.

Asimismo, Dampier recuerda que, aunque la relación entre Guillermo y las princesas York había sido formalmente cordial, incluyendo su participación en actos públicos como la misa navideña o las fiestas en Buckingham, el temor a nuevas revelaciones ha conducido a un distanciamiento casi total.

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La boda de la familia real británica a la que no estarán invitados

“Las relaciones entre los York y el resto de la familia real están en su punto más bajo”, afirma Dampier, quien confirma la existencia de presión dentro del círculo real para que Carlos III adopte medidas más estrictas. De hecho, serían la reina Camila y el príncipe Guillermo quienes estarían liderando este movimiento para alejar a las hijas del expríncipe Andrés de la familia real.

En la misma línea, la boda de Peter Phillips y Harriet Sperling se celebrará el 6 de junio en los Cotswolds, en una ceremonia privada a la que solo asistirán familiares directos y amigos cercanos. Andrés de Inglaterra y Sarah Ferguson no han sido invitados debido a sus vínculos con el caso Epstein. según Hello!, para evitar que su presencia desviara la atención de los novios. Tampoco estará presente el príncipe Harry ni Meghan Markle.

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Las princesas Beatriz y Eugenia con Sarah Ferguson, exduquesa de York (@princesseugenie).

El distanciamiento entre Harry y varios miembros de la familia real británica se acentuó tras su mudanza a Estados Unidos en 2020, cuando renunció a sus deberes reales. Aunque Peter Phillips asistió a la boda de los duques de Sussex en 2018, no hay contacto entre él y Harry desde hace años, motivo por el cual Harry no figura en la lista de invitados a la boda.