Carlos Melio, abogado, sobre la baja médica: “No debes cometer estos tres errores si no quieres perder tu trabajo”

Estar de baja médica por una incapacidad temporal conlleva una protección legal para el trabajador, pero también exige el cumplimiento de ciertas obligaciones. El desconocimiento de estas normas puede derivar en la pérdida inmediata del empleo y en la suspensión de las prestaciones económicas. Todo esto lo ha advertido el abogado laborista Carlos Melio en uno de sus últimos vídeos de TikTok, en el que detalla los principales riesgos a los que se enfrentan quienes incumplen sus deberes durante el periodo de baja laboral.

Tal y como explica Melio, la legislación española reconoce el derecho a la incapacidad temporal siempre que exista un diagnóstico médico y se sigan las recomendaciones sanitarias. Esta protección se activa tanto en casos de dolencias físicas como psicológicas, ya sean derivadas de accidente laboral o enfermedad común. No obstante, el marco legal también contempla sanciones severas para quienes actúan de manera fraudulenta o descuidan sus responsabilidades.

Realizar actividades incompatibles con la baja puede ser motivo de despido

En palabras de Melio, el primer error que no se debe cometer es realizar actividades que contradigan la naturaleza de la baja. “Parece la más lógica, pero hacer actividades incompatibles con tu baja médica. Y me repito, toda aquella actividad que retrase o perjudique tu recuperación estando de baja médica”.

“Dependiendo de tu diagnóstico o de la causa por la cual estés de baja, no puedes realizarla, porque si te pillan haciéndolo va a ser causa de despido disciplinario, te vas a ir a la calle y no vas a cobrar ni un euro de indemnización”, advirtió el abogado. Este tipo de infracciones pueden ser detectadas fácilmente mediante investigaciones de la empresa o de la mutua, y conllevan la extinción del contrato sin derecho a compensación.

Prohibido trabajar mientras se está de baja médica

El segundo error señalado por Melio tiene una estrecha relación con la prestación de servicios durante el periodo de baja. “Trabajar estando de baja médica. No puedes prestar ningún tipo de servicio estando de baja, y esto incluye los favores, ni un par de horas en la tienda de tu colega, ni limpiar la casa del vecino, ni cualquier tipo de actividad laboral, y muchísimo menos si va a ser retribuida mientras estás de baja médica.”, explicó el experto.

Según el abogado, participar en cualquier tarea, remunerada o no, supone una infracción grave que puede derivar en la pérdida inmediata del empleo y de la prestación por incapacidad temporal. “Si te pillan haciéndolo va a ser causa de despido disciplinario”, insistió Melio. Así, cualquier colaboración, ya sean trabajos para terceros o de carácter informal o esporádicos, puede ser considerada incompatible con la baja médica.

La asistencia a las revisiones de la mutua es obligatoria para mantener la prestación

La tercera advertencia del abogado se centra en la obligación de acudir puntualmente a todas las revisiones médicas programadas. “Estás obligado totalmente a acudir a todas las revisiones o citaciones que te lleguen por parte de la mutua, y en caso de que no lo hagas y no tengas una justificación suficiente, se te va a eliminar el derecho de cobrar la prestación, es decir, no vas a cobrar nada estando de baja”, explicó Melio.

El marco legal español busca equilibrar el derecho a la salud del trabajador con la necesidad de evitar fraudes o abusos. “Derechos tienes muchos estando de baja médica, pero también obligaciones”, concluyó el abogado.