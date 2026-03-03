Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Ten mucho cuidado si viajas estando de baja laboral porque puedes tener problemas”. (Montaje Infobae con imágenes de Canva y TikTok)

Cuando un trabajador se plantea viajar durante una incapacidad temporal, debe asegurarse de que lo esté haciendo de forma correcta. Así lo ha advertido el abogado laborista Sebastián Ramírez, quien ha hablado en uno de sus últimos vídeos de TikTok sobre los riesgos que implica desplazarse o irse de vacaciones mientras se percibe una prestación por baja médica, una situación que puede derivar en conflictos legales y pérdidas de derechos. “Ten mucho cuidado si viajas estando de baja laboral porque puedes tener problemas”, ha alertado, especificando las implicaciones legales de esta práctica.

La incapacidad temporal, comúnmente conocida como baja laboral, corresponde al periodo en el que un empleado no puede acudir a su puesto de trabajo por motivos de salud, ya sea por una condición física o psicológica. Según ha indicado Ramírez, “la incapacidad temporal, también conocida como baja laboral, es aquel periodo de tiempo en el cual una persona no puede asistir a su puesto de trabajo por una incapacidad de algún tipo, puede ser física o psíquica”.

La ley no prohíbe viajar, pero impone condiciones

En España, la legislación no recoge una prohibición explícita sobre la posibilidad de viajar durante una baja médica. Sin embargo, Ramírez matiza que existen límites y condiciones que los trabajadores deben respetar. “La ley no establece una prohibición expresa, pero tienes que saber esto antes de tomar una decisión”, puntualizó el abogado. El riesgo principal reside en que la prestación económica que acompaña a la incapacidad puede verse afectada si se demuestra que la actividad realizada por el trabajador resulta incompatible con su proceso de recuperación.

El experto aclara que “lo que sí dice la ley es que la incapacidad temporal, es decir, la prestación económica, puede ser anulada, denegada o rechazada por una causa que se considere que está yendo en contra de la recuperación”. Así, insiste en la importancia de analizar cada caso de forma individual, ya que “todo dependerá del mal que tengas para saber si puedes viajar o no y sobre todo de lo que recomiende tu médico”, subrayó el abogado. La evaluación médica es el principal criterio para determinar si un desplazamiento puede perjudicar la recuperación o si, por el contrario, puede formar parte del tratamiento.

El criterio médico, clave para evitar sanciones

El letrado recurre a ejemplos prácticos para ilustrar las diferencias. “Si, por ejemplo, tu incapacidad es por un dolor de rodilla que no te deja caminar, pues no es aconsejable que te vayas a Lisboa una semana de vacaciones porque tienes que estar en recuperaciones y en sesiones de rehabilitación”, afirma Ramírez. Este tipo de situaciones puede interpretarse como un incumplimiento de las obligaciones del trabajador en situación de incapacidad temporal, lo que puede acarrear sanciones administrativas o la suspensión de la prestación.

En cambio, existen casos en los que la salida del domicilio y el cambio de ambiente pueden resultar beneficiosos para la salud del trabajador, siempre bajo supervisión médica. “Sí, por ejemplo, tu problema es de aquí, tu médico te aconseja tomar el aire, salir, pasear, viajar, sí que está totalmente permitido. Siempre, como digo, cuando lo autorice un facultativo médico”, precisó el abogado laboralista. La autorización del médico se convierte así en un elemento clave para evitar problemas legales y conservar el derecho a la prestación.