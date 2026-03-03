España

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Ten mucho cuidado si viajas estando de baja laboral porque puedes tener problemas”

Viajar durante una baja médica no está prohibido, pero puede poner en riesgo la prestación si no se cumplen las recomendaciones del médico

Guardar
Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Ten
Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Ten mucho cuidado si viajas estando de baja laboral porque puedes tener problemas”. (Montaje Infobae con imágenes de Canva y TikTok)

Cuando un trabajador se plantea viajar durante una incapacidad temporal, debe asegurarse de que lo esté haciendo de forma correcta. Así lo ha advertido el abogado laborista Sebastián Ramírez, quien ha hablado en uno de sus últimos vídeos de TikTok sobre los riesgos que implica desplazarse o irse de vacaciones mientras se percibe una prestación por baja médica, una situación que puede derivar en conflictos legales y pérdidas de derechos. “Ten mucho cuidado si viajas estando de baja laboral porque puedes tener problemas”, ha alertado, especificando las implicaciones legales de esta práctica.

La incapacidad temporal, comúnmente conocida como baja laboral, corresponde al periodo en el que un empleado no puede acudir a su puesto de trabajo por motivos de salud, ya sea por una condición física o psicológica. Según ha indicado Ramírez, “la incapacidad temporal, también conocida como baja laboral, es aquel periodo de tiempo en el cual una persona no puede asistir a su puesto de trabajo por una incapacidad de algún tipo, puede ser física o psíquica”.

La ley no prohíbe viajar, pero impone condiciones

En España, la legislación no recoge una prohibición explícita sobre la posibilidad de viajar durante una baja médica. Sin embargo, Ramírez matiza que existen límites y condiciones que los trabajadores deben respetar. “La ley no establece una prohibición expresa, pero tienes que saber esto antes de tomar una decisión”, puntualizó el abogado. El riesgo principal reside en que la prestación económica que acompaña a la incapacidad puede verse afectada si se demuestra que la actividad realizada por el trabajador resulta incompatible con su proceso de recuperación.

El experto aclara que “lo que sí dice la ley es que la incapacidad temporal, es decir, la prestación económica, puede ser anulada, denegada o rechazada por una causa que se considere que está yendo en contra de la recuperación”. Así, insiste en la importancia de analizar cada caso de forma individual, ya que “todo dependerá del mal que tengas para saber si puedes viajar o no y sobre todo de lo que recomiende tu médico”, subrayó el abogado. La evaluación médica es el principal criterio para determinar si un desplazamiento puede perjudicar la recuperación o si, por el contrario, puede formar parte del tratamiento.

Quién paga a un trabajador el dinero en una baja laboral: ¿empresa, Seguridad Social o mutua?

El criterio médico, clave para evitar sanciones

El letrado recurre a ejemplos prácticos para ilustrar las diferencias. “Si, por ejemplo, tu incapacidad es por un dolor de rodilla que no te deja caminar, pues no es aconsejable que te vayas a Lisboa una semana de vacaciones porque tienes que estar en recuperaciones y en sesiones de rehabilitación”, afirma Ramírez. Este tipo de situaciones puede interpretarse como un incumplimiento de las obligaciones del trabajador en situación de incapacidad temporal, lo que puede acarrear sanciones administrativas o la suspensión de la prestación.

En cambio, existen casos en los que la salida del domicilio y el cambio de ambiente pueden resultar beneficiosos para la salud del trabajador, siempre bajo supervisión médica. “Sí, por ejemplo, tu problema es de aquí, tu médico te aconseja tomar el aire, salir, pasear, viajar, sí que está totalmente permitido. Siempre, como digo, cuando lo autorice un facultativo médico”, precisó el abogado laboralista. La autorización del médico se convierte así en un elemento clave para evitar problemas legales y conservar el derecho a la prestación.

Temas Relacionados

Incapacidad TemporalSubsidios y AyudasEmpleo en EspañaTrabajadores EspañaVirales EspañaRedes SocialesTikTok EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super ONCE: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2 hoy martes 3 de marzo del 2026

Descubra si ha sido uno de los nuevos afortunados gracias a las últimas cifras sorteadas

Super ONCE: jugada ganadora y

El Ayuntamiento de Badalona prohibirá los pisos turísticos en la ciudad antes de este verano

El alcalde, Xavier García Albiol, ha destacado que esta decisión no está en su línea ideológica, pero es lo mejor para la ciudad

El Ayuntamiento de Badalona prohibirá

Números ganadores de Super ONCE: Sorteo 1 del martes 3 de marzo del 2026

Descubra aquí los últimos resultados, dados a conocer por Juegos Once; hoy podría ser uno de los nuevos afortunados

Números ganadores de Super ONCE:

La DGT estrena cuatro radares en la Comunidad de Madrid: estos son los puntos en los que se encuentran

Los nuevos dispositivos, dos fijos y dos de tramo, no multarán durante el primer mes

La DGT estrena cuatro radares

‘Supervivientes 2026′ se prepara para su estreno con sus saltos de helicóptero más emocionantes: “Algunos no saben nadar y otros tienen fobia al mar”

La nueva edición del reality de supervivencia de Telecinco estrena dinámicas como la ‘Zona Roja’ o las ‘Batallas de titanes’

‘Supervivientes 2026′ se prepara para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Castilla y León alerta de

Castilla y León alerta de un fraude con la tarjeta sanitaria: no respondas si te llega este mensaje

La DGT estrena cuatro radares en la Comunidad de Madrid: estos son los puntos en los que se encuentran

Los mecánicos advierten: arrancar y salir al instante en frío es el hábito que más estropea el motor de tu coche

Comienza la evacuación de los más de 30.000 españoles en Oriente Próximo, con los primeros 175 ya en camino

La fragata ‘Canarias’ de la Armada coincide en Oriente Medio con los ataques de Irán por su lucha contra la piratería liderada desde Rota

ECONOMÍA

El Ayuntamiento de Badalona prohibirá

El Ayuntamiento de Badalona prohibirá los pisos turísticos en la ciudad antes de este verano

España encadena tres años de retroceso en liderazgo femenino: las mujeres CEO caen al 18,5%, diez puntos menos que en 2023

Vuelve el hambre por las autocaravanas y las campers: las matriculaciones se disparan un 84% en febrero

Renfe se pasa a las cuatro ruedas: creará una empresa de autobuses para mejorar su servicio durante cortes por obras o borrascas

La moneda de Almudena Grandes que conmemora el 8M costará 115 euros: cómo conseguir una de las 4.000 piezas de la Fábrica de Monedas

DEPORTES

Diego Rico carga contra Rüdiger:

Diego Rico carga contra Rüdiger: “Si fuera al revés me habrían caído 10 partidos y no habría jugado en toda la temporada. No sé para qué está el VAR”

El cambio climático pone en peligro al Tour de Francia: “Con las olas de calor récord es cuestión de tiempo”

Peligra el Mundial para Rogrygo: se rompe el cruzado y dice adiós a la temporada

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona