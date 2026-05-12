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La traición y el arrepentimiento toman protagonismo en ‘La isla de las tentaciones’: “Me siento mal, me preocupa todo, tengo novio. Esto no puede ser”

Los participantes se enfrentan a dilemas éticos y a emociones extremas tras una cadena de infidelidades en el reality

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La atracción supera a las dudas y termina en un beso en la villa
El acercamiento entre Yuli y Óscar desemboca en un beso cargado de tensión (La Isla de las Tentaciones)

Los acontecimientos recientes en ‘La isla de las tentaciones 10′ han estado marcados por una cadena de infidelidades y reacciones emocionales intensas entre los participantes. En Villa Deseo, Yuli Cagna ha protagonizado uno de los episodios que más han impactado a la audiencia tras sucumbir a la atracción con Óscar, pese a su relación de larga duración con Lucas. Al mismo tiempo, en Villa Montaña, Atamán ha cruzado una línea similar con Claudia después de descubrir la infidelidad de su pareja Leila.

Entre los datos más destacados del episodio se encuentra la confesión de Yuli, quien, tras haber mantenido una relación de diez años, ha reconocido que nunca antes había sido infiel. La argentina se mostró muy superada por la situación, verbalizando a su compañera Leila: “Nunca en mi vida había sido infiel y estuve 10 años en pareja”. Esta revelación ha dado contexto a sus sentimientos encontrados de remordimiento e impulso.

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La conexión entre Yuli y Óscar comenzó a forjarse desde la llegada de ambos al reality junto a Lucas. La complicidad fue creciendo a través de risas, apoyo mutuo y una presencia constante que, tras la primera hoguera, situó a Yuli en una posición de vulnerabilidad.

Lucha interna y arrepentimiento

Sus palabras reflejaron claramente la lucha interna tras el primer beso en el jacuzzi: “Me siento mal, me preocupa todo, tengo novio. Esto no puede ser”, manifestó en un momento de angustia, cortando el beso. Sin embargo, poco más tarde, la situación se repitió sobre la hamaca, mostrando la dificultad de contener la atracción pese al malestar que sentía.

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Yuli, que entró en el programa con la intención de observar el comportamiento de su pareja Lucas rodeado de otras mujeres, no esperaba que fuese ella quien se vería envuelta en una infidelidad. Tras escuchar las palabras de Lucas en la primera hoguera, Yuli quedó profundamente afectada y descolocada, lo que habría acelerado la cercanía con Óscar. Las jornadas de convivencia y la química evidente entre ambos derivaron en un nuevo beso, esta vez en la hamaca, antes de dormir por separado.

La concursante reconoce que nunca antes había sido infiel en una relación
La confesión de Yuli revela el impacto emocional de su decisión (La isla de las tentaciones)

La mañana siguiente ha evidenciado el desbordamiento emocional de Yuli, que compartió la experiencia con su compañera Leila y confesó sentirse incapaz de entender sus propios actos: “No sé qué se me pasó por la cabeza, me salió hacerlo, pero no está bien, no puedo”, ha recordado la argentina en conversación con Leila.

Ha añadido además el dilema ético que atraviesa al declarar: “Por un lado, me arrepiento porque puedo estar dañando a otra persona, pero por otro no lo puedo evitar”. Paralelamente, David, otro de los concursantes, ha respondido con bromas ante la confesión de Yuli, quien replicaba entre risas: “No puedo con él, no te aguanto”.

Consecuencias y reacciones ante la traición

El dinamismo emocional del reality no se limita a un solo grupo. En Villa Montaña, la infidelidad de Leila ha impulsado a Atamán a acercarse progresivamente a Claudia. Después de varios momentos de complicidad, ambos han compartido un beso y han pasado la noche juntos en la habitación, aunque, en palabras de Atamán, sin sobrepasar ciertos límites.

Una pieza clave en este episodio ha sido el mensaje recibido por Atamán de parte de su abuela a través de la tablet, animándolo a entregarse a la experiencia después de afirmar que “sabía que Leila acabaría cayendo en la tentación”.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

La presión de la convivencia y la exposición constante de las imágenes en las hogueras ha quedado patente en el caso de David, quien tras observar los vídeos de Alba—que mostraban su acercamiento con Cristián y su aparente disfrute de la soltería en la villa—ha expresado su incredulidad y desolación.

Estas han sido sus palabras tras la primera hoguera: “No me creo lo que estoy viendo. Que mi chica, que no lleva ni dos noches, esté con el tío, se meta en su cuarto, se acueste en su cama… y yo aquí como un payaso, pareciendo un tonto”. La secuencia concluyó con una pérdida de control emocional de David, que golpeó el atril y tiró la tablet, algo que obligó a Sandra, la presentadora, a intervenir para calmar la situación.

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