La concursante más divertida de ‘Masterchef’ cae ante la escudella catalana y regresa una de las participantes

Inma, la empresaria dueña de una tienda erótica, es la expulsada de la semana. / Captura de pantalla

La última entrega de MasterChef 14 ha incorporado uno de los giros habituales más esperados: la repesca de un concursante eliminado para regresar a las cocinas, en una gala donde, además, una de las aspirantes con mayor simpatía entre el público ha tenido que despedirse del programa. La edición, emitida este lunes, ha puesto a prueba tanto la destreza culinaria como la capacidad de liderazgo de los aspirantes, marcando el avance de la competición con nuevos retos y un homenaje dedicado a la Guardia Civil.

En la entrega, emitida por RTVE, la repesca ha contado con la participación de siete aspirantes previamente eliminados: Paloma, Pepe, Vicente, Maggie, Soko, Nacho Pistacho y Omar, entre los que solo uno ha conseguido regresar al programa. Además, Inma, una de las candidatas más apreciadas, ha sido expulsada tras no superar la prueba de la escudella catalana. El jurado ha subrayado que únicamente Chambo ha presentado un plato a la altura de lo esperado.

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Durante el desarrollo de la gala, el espacio ha recuperado una de sus pruebas más características, las carreras, en esta ocasión enfocadas en la elaboración de empanadillas. Los concursantes se han dividido en tres grupos, compitiendo en distintas cocinas para elaborar tres platos por grupo. El primero en terminar en cada grupo ha avanzado a la final de la prueba. Gema, Germán y Camilla se han clasificado para el cocinado definitivo junto a la vencedora de MasterChef 12, Ángela Gimeno. Una cata a ciegas por parte del jurado ha otorgado el triunfo a Camilla, que ha ganado el brazalete dorado.

Qué ha sucedido en la repesca: una candidata muy querida gana con una receta de buñuelos de bacalao

Una de las partes centrales del programa ha tenido lugar en el Complejo de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid), donde los concursantes han rendido homenaje al cuerpo preparando un menú diseñado por Mario Sandoval, chef galardonado con dos estrellas Michelin, para 100 agentes: alumnos, efectivos de varias unidades y altos mandos. Camilla y Germán han liderado como capitanes, seleccionando a sus equipos alternadamente. El conjunto azul, dirigido por la italiana, lo han formado Carlota, Pepe, Annie y Gema, mientras que el rojo, capitaneado por Germán, ha contado con Chambo, Inma y Javier.

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Al término del servicio, el jurado ha criticado la actuación del equipo rojo, señalando que había “casi todo mal”, mientras que ha elogiado la gestión de Camilla como jefa del equipo azul, proclamando a su grupo vencedor de la prueba. Paralelamente, se ha dado una segunda oportunidad a los expulsados, quienes han preparado diversas tapas para optar a la repesca. De todos ellos, Paloma y Vicente han destacado al presentar todas las tapas solicitadas, y finalmente ha sido Paloma la aspirante readmitida en el programa, según ha relatado eldiario.es en el bloque central de su información.

La expulsión de la empresaria que posee una tienda de juguetes sexuales, una de las favoritas de la edición

El último reto ha puesto de manifiesto la importancia de la gastronomía tradicional y la conservación de recetas populares. El jurado se ha dirigido a los concursantes con delantal negro —Germán, Chambo, Gema, Inma y Javier— para recalcar la relevancia de la tradición culinaria en la preservación de la identidad cultural y en la promoción de una alimentación saludable y sostenible. Estos concursantes han tenido que identificar en una cata a ciegas siete platos caseros emblemáticos, lo que ha valido a Inma una ventaja de diez minutos en la siguiente elaboración.

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La calidad de los platos en la última prueba ha sido determinante en la continuidad de los participantes. La escudella catalana de Inma ha sido criticada por no ajustarse a las expectativas, aunque los jueces la han definido como “comestible”. Chambo ha presentado un marmitako aplaudido por el jurado, Javier ha reconocido la dureza de su carne de toro, y el potaje de vigilia de Gema ha resultado “demasiado denso”, aunque completo en ingredientes. La valoración final de los jueces, Jordi, Pepe y Marta, ha manifestado abiertamente su decepción puesto que, salvo Chambo, el resto de participantes no ha alcanzado el nivel esperado. La deliberación ha dejado a Inma, Javier y Gema en situación comprometida, y finalmente se ha comunicado la expulsión definitiva de Inma.