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Deborah Murcia, psicóloga: “Esta es la técnica de manipulación que usan las personas narcisistas. Cuesta mucho darse cuenta de ella”

La proyección traslada a la víctima la responsabilidad de sus propias acciones, pensamientos o sentimientos

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Las personas narcisistas utilizan una
Las personas narcisistas utilizan una técnica de manipulación llamada proyección. Freepik

Las personas narcisistas recurren a técnicas de manipulación complejas que suelen pasar inadvertidas para quienes las sufren. La psicóloga Deborah Murcia explica en un TikTok que una de las estrategias más frecuentes es la proyección, un mecanismo mediante el cual el manipulador traslada a su víctima la responsabilidad de sus propias acciones, pensamientos o sentimientos.

Según la profesional, esta técnica resulta difícil de detectar para quienes la sufren y puede generar graves consecuencias en el bienestar emocional de las víctimas. Esta dinámica puede provocar confusión, culpa injustificada y pérdida de confianza en la propia percepción de la realidad, afectando tanto a relaciones de pareja como a vínculos familiares, amistades y entornos laborales.

La proyección consiste en que la persona narcisista atribuye a su víctima aquellas acciones, pensamientos o sentimientos que en realidad le pertenecen a ella. “La persona que te quiere manipular, en este caso la persona narcisista o la que simplemente abusa de ti, va a proyectar en ti todo aquello que él o ella hace, dice, cree, siente”, detalló la psicóloga. De esta forma, el manipulador se desliga de la responsabilidad por el daño causado y transfiere la culpa a la otra persona.

Las personas narcisistas usan la
Las personas narcisistas usan la proyección conn cualquier tipo de vínculo. (AdobeStock)

Las personas narcisistas manipulan cualquier tipo de vínculo

La experta subrayó que esta dinámica suele observarse en relaciones de pareja, aunque también aparece en vínculos familiares, amistades y contextos laborales. “Si una persona ha sido infiel, en vez de asumir su conducta, acusará a su pareja de estar tonteando con alguien”, ejemplificó. Así, quien ejerce la manipulación evita enfrentar sus propias acciones y obliga a la víctima a cargar con la culpa y a intentar reparar un daño que no ha provocado.

La técnica de la proyección puede derivar en un fenómeno conocido como gaslighting, donde la víctima empieza a dudar de su propia percepción y termina responsabilizándose por situaciones que no le corresponden. “Te hace dudar de tu propia realidad proyectando en ti el mal que él o ella está haciendo”, advirtió la psicóloga. Este proceso debilita la seguridad personal y confunde a la persona afectada, quien pierde claridad sobre lo que piensa, siente u observa.

Según Murcia, el manipulador consigue así dos objetivos: “Consigue que tú te responsabilices y, por otro lado, volver a retomar el control de la situación”. La psicóloga señaló que en el trabajo, un compañero puede culpar a otro por errores propios y, de ese modo, mantener su posición de poder o autoridad. En la familia y en la amistad, también es posible identificar este tipo de maniobras, que buscan evitar la autocrítica y perpetuar el control sobre los demás.

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En la proyección trasladan a su víctima la responsabilidad de sus propias acciones, pensamientos o sentimientos. (AdobeStock)

Para quienes se ven atrapados en este tipo de relaciones, Murcia recomendó un ejercicio práctico: registrar por escrito las propias percepciones, emociones y experiencias. “Apúntate en un papel todo aquello que tú sientas, percibas que está pasando, lo que tú piensas, lo que tú crees, cómo tú has percibido la realidad”. El objetivo es preservar la propia visión de los hechos frente a la confusión que puede provocar la manipulación narcisista.

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