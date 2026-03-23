Mal pagados, saturados y preocupados por las faltas de respeto y las agresiones: así describen los profesores su situación en la Educación pública

Foto de archivo de un aula vacía. (Europa Press)

La mayoría del profesorado de la escuela pública en España ha trasladado su percepción de falta de respeto en el aula y denuncia haber sido objeto de situaciones violentas. Así lo refleja una reciente encuesta realizada por Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que queda recogida en el informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’ y a la que han respondido más de 7.500 docentes repartidos por todas las comunidades autónomas.

El informe elaborado por CSIF revela que el 72,2% de los docentes no se siente respetado en clase y la mitad reconoce haber vivido episodios de violencia en su entorno de trabajo. Más allá de estas cifras, el sondeo recoge la queja mayoritaria de carencia de protocolos eficaces ante los conflictos diarios, así como la demanda casi unánime —del 97,8%— de reorientar la formación de los profesionales hacia situaciones y casos prácticos.

Ni reconocidos ni bien pagados

Siete de cada diez docentes (72,2%) señala no recibir reconocimiento social ni profesional, mientras que el 90% afirma carecer de apoyo de la Administración en el desempeño de sus funciones. Además, la sobrecarga de trabajo es señalada por casi la totalidad del colectivo, lo que refuerza la sensación de abandono a la que alude el informe.

En lo económico, nueve de cada diez encuestados consideran insuficiente su salario, teniendo en cuenta las responsabilidades y exigencias derivadas del ejercicio docente. Este factor se cita entre las causas que deterioran progresivamente el atractivo de la profesión.

Piden bajar las ratios, reducir la burocracia y mejorar su poder adquisitivo

La consulta, que se ha distribuido en los centros públicos de Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de Régimen Especial como conservatorios, escuelas de idiomas y de arte, así como en centros de Educación Especial, muestra que se mantiene una demanda histórica: la reducción de ratios. El Gobierno ha prometido llevar a cabo una reducción que establece un máximo de 22 alumnos por clase en Primaria (actualmente 25) y 25 en la ESO, (ahora 30). Pero aún no ha llegado.

Tras la petición de reducir el número de alumnos por aula, piden el refuerzo de la autoridad del docente, seguido de una mejora del poder adquisitivo, la disminución de la carga burocrática y, finalmente, la reducción del horario lectivo. Además, el sindicato subraya la sensación de desprotección e inseguridad que deriva de la ausencia de protocolos claros frente a situaciones conflictivas.

Pedro Sánchez ha nombrado a la actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, como nueva ministra de Educación y ha designado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Gobierno.

El aumento de la desmotivación docente y sus consecuencias

El malestar generalizado entre el profesorado encuentra su reflejo en la conclusión que CSIF destaca en el informe: el deterioro tanto de las condiciones laborales como del reconocimiento social impacta negativamente en la motivación de los docentes y, como efecto inmediato, en la calidad de la educación pública.

Con los datos sobre la mesa, desde el sindicato, piden a las administraciones a situar a los profesores en el centro de las estrategias educativas, subrayando que dotar de pestigio a la labor docente será determinante para el presente y el futuro del sistema educativo público.