Las causas que puede haber detrás del picor en el cuero cabelludo más allá de la caspa: del hipotiroidismo al estrés

Una mujer con picor de cuero cabelludo (Freepik)

El picor persistente en el cuero cabelludo puede ser un síntoma que va más allá de la simple reacción a champús o a la presencia de caspa. Cuando esta molestia no remite con los tratamientos tópicos habituales o no se tienen piojos, es necesario valorar causas endocrinas, metabólicas o sistémicas que podrían estar en el origen del problema, según el doctor Ignacio Umbert.

En muchas ocasiones, el picor recurrente en la cabeza tiene relación directa con trastornos como el hipotiroidismo, que ralentiza el metabolismo y produce sequedad cutánea severa, condición conocida como xerosis, lo que desemboca en un prurito difuso también a nivel capilar. Esta sequedad cutánea consecuencia del hipotiroidismo constituye un dato clave que puede orientar el diagnóstico más allá de los factores puramente dermatológicos. El hipertiroidismo, en sentido inverso, puede manifestarse con alteraciones de la termorregulación y picor generalizado.

El picor persistente en la cabeza no solo tiene que ver con problemas dermatológicos. Las carencias de hierro, detectadas por bajos niveles de ferritina, pueden provocar tanto caída del cabello como picor generalizado, incluso sin lesiones visibles. Además, determinadas deficiencias vitamínicas pueden potenciar este síntoma.

El efecto del estrés sobre el picor de cabeza

Existe, además, una relación fisiológica documentada entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y la piel: el estrés prolongado activa el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, eleva los niveles de cortisol y altera la barrera cutánea favoreciendo la liberación de neuropéptidos que exacerban o desencadenan enfermedades dermatológicas.

En el ámbito de la tricología, se denomina tricodinia al dolor, molestia o picor en las raíces del cabello, muy vinculado a periodos de estrés intenso o a la caída activa de cabello. Hay también causas neuropáticas a considerar, como la disestesia del cuero cabelludo. Algunas situaciones que dañan los nervios periféricos, bien por edad, diabetes o alteraciones cervicales, pueden enviar señales anómalas de picor o quemazón en ausencia de lesiones cutáneas objetivas.

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Una cuestión de higiene

No conviene olvidar los factores ambientales y de higiene. Utilizar un secador a temperaturas altas y llevar a cabo un exceso de lavados con champús agresivos eliminan los lípidos protectores de la epidermis, facilitando la aparición de sequedad y sensación de picor. Incluso la dureza del agua puede desempeñar un papel fundamental en el picor del cuero cabelludo, ya que el alto contenido de calcio y magnesio dificulta el enjuague de los productos de limpieza, cuyos residuos actúan como irritantes primarios.

Por otra parte, los alimentos no provocan directamente el picor capilar, aunque un consumo elevado de azúcares simples y carbohidratos refinados empeora la insulinoresistencia, favoreciendo la hiperactividad sebácea y la inflamación en los folículos pilosos. Por tanto, según recogen los especialistas de Healthy, la dieta influye de forma indirecta, modulando las vías hormonales implicadas, pero no como un agente tóxico directo.

Frente a estos cuadros de prurito crónico, la recomendación es no recurrir a soluciones improvisadas en forma de complementos vitamínicos o cosméticos sin respaldo profesional. Se considera obligada la consulta médica cuando el síntoma persiste, interrumpe el sueño o se acompaña de otros signos como placas eritematosas o scamosas y lesiones por rascado. El especialista realizará la exploración física y, si lo estima oportuno, solicitará pruebas analíticas específicas como TSH, glucemia en ayunas, ferritina, hemograma y estudio de hierro para descartar causas subyacentes.