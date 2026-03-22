El príncipe Guillermo sorprende sumándose a un reto solidario de la BBC: “Los glúteos reales funcionaban a pleno rendimiento”

El presentador de la BBC Greg James y el príncipe Guillermo (BBC)

El príncipe Guillermo ha vuelto a demostrar que su cercanía y sentido del humor pueden generar tanto titulares como simpatía. En esta ocasión, no ha sido un acto institucional ni un discurso lo que lo ha colocado en el centro de la noticia en Reino Unido, sino su inesperada aparición en plena ruta ciclista y los comentarios que ha suscitado su actual forma física.

Todo ocurrió durante el desafío solidario del presentador Greg James, quien se embarcó en un exigente recorrido de más de mil kilómetros en bicicleta a través del país británico con el objetivo de recaudar fondos para Comic Relief. En el quinto día de travesía, cuando ya acumulaba cientos de kilómetros entre Inglaterra, Gales y Escocia, el locutor recibió una sorpresa difícil de imaginar: el propio Guillermo se unía a la ruta.

El heredero al trono británico apareció en las inmediaciones de Doncaster, en el sur de Yorkshire, y se subió a la parte trasera de una bicicleta tándem junto a James. Durante cerca de media hora, ambos recorrieron carreteras rurales mientras conversaban y compartían el esfuerzo físico de la etapa. La escena, tan inusual como espontánea, no tardó en captar la atención de quienes se encontraban en la zona, muchos de los cuales apenas podían creer lo que estaban viendo.

Más allá del gesto solidario, lo que realmente ha dado que hablar han sido las palabras del propio Greg James tras la experiencia. Aún sorprendido, el locutor de BBC Radio 1 no dudó en elogiar el rendimiento físico del príncipe, llegando incluso a bromear sobre sus “glúteos reales” y la potencia de su pedaleo. “Unas piernas muy potentes, los glúteos reales funcionaban a pleno rendimiento. De verdad que sí. Fue una auténtica bestia ahí arriba. Creo que, de todos modos, es un ciclista entusiasta, y se negó a ponerse licra. Quiero decir, es un hombre inteligente. No puedo creer que haya pasado eso. Realmente no tenía por qué hacerlo. Es en lo único en lo que no dejo de pensar“, confesó.

El presentador de la BBC Greg James y el príncipe Guillermo (KENSINGTON PALACE)

El comentario, pronunciado en tono distendido, no tardó en viralizarse y generar reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado tanto la implicación del príncipe como su buen estado físico. Lejos de incomodarse, el episodio ha contribuido a reforzar la imagen cercana y accesible del futuro monarca. No obstante, para Greg James, sin embargo, la experiencia fue también motivo de nerviosismo.

El propio presentador admitió que nunca había sujetado el manillar con tanta fuerza como en ese momento, consciente de la responsabilidad que implicaba pedalear junto al heredero al trono: “Es la vez que más fuerte he agarrado el manillar en toda la semana. Por suerte, no me caí de la bicicleta con él. De lo contrario, me habrían enviado a la torre. Cuando se fue, me senté en silencio y pensé: “Bien hecho, no tenía por qué hacerlo”. Pero no maté al futuro rey“.

El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

Más de un millón de libras recaudadas

El gesto de Guillermo no fue improvisado del todo. Días antes, el príncipe ya había mostrado su apoyo al reto solidario enviando un mensaje de ánimo al locutor. Ambos, además, habían coincidido recientemente en un programa especial de radio centrado en la salud mental, un tema en el que el hijo del rey Carlos III lleva años implicado activamente.

Durante la etapa compartida, el príncipe también tuvo palabras de reconocimiento hacia el esfuerzo de James y de todos los participantes en la iniciativa: “Lo que has hecho es dar ejemplo de solidaridad. Eso es lo importante”. Además, subrayó la importancia de dedicar tiempo a los demás y de visibilizar causas solidarias, destacando el valor del trabajo en equipo y la implicación ciudadana.

El reto, bautizado como una de las aventuras más ambiciosas del locutor, ha contado con la participación de otras personalidades conocidas, entre ellas el cómico Joe Lycett o el ciclista Geraint Thomas. Sin embargo, la aparición del príncipe ha sido, sin duda, el momento más comentado de toda la travesía. La iniciativa ha logrado recaudar más de un millón de libras para Comic Relief, superando con creces las expectativas iniciales. Un éxito que, en parte, también se ha visto impulsado por la visibilidad que ha aportado la participación del hijo de Diana de Gales.