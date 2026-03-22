España

El príncipe Guillermo sorprende sumándose a un reto solidario de la BBC: “Los glúteos reales funcionaban a pleno rendimiento”

El heredero al trono se sumó a la aventura del presentador Greg James de más de mil kilómetros en bicicleta a través del país británico para recaudar fondos para ‘Comic Relief’

Guardar
El presentador de la BBC
El presentador de la BBC Greg James y el príncipe Guillermo (BBC)

El príncipe Guillermo ha vuelto a demostrar que su cercanía y sentido del humor pueden generar tanto titulares como simpatía. En esta ocasión, no ha sido un acto institucional ni un discurso lo que lo ha colocado en el centro de la noticia en Reino Unido, sino su inesperada aparición en plena ruta ciclista y los comentarios que ha suscitado su actual forma física.

Todo ocurrió durante el desafío solidario del presentador Greg James, quien se embarcó en un exigente recorrido de más de mil kilómetros en bicicleta a través del país británico con el objetivo de recaudar fondos para Comic Relief. En el quinto día de travesía, cuando ya acumulaba cientos de kilómetros entre Inglaterra, Gales y Escocia, el locutor recibió una sorpresa difícil de imaginar: el propio Guillermo se unía a la ruta.

El heredero al trono británico apareció en las inmediaciones de Doncaster, en el sur de Yorkshire, y se subió a la parte trasera de una bicicleta tándem junto a James. Durante cerca de media hora, ambos recorrieron carreteras rurales mientras conversaban y compartían el esfuerzo físico de la etapa. La escena, tan inusual como espontánea, no tardó en captar la atención de quienes se encontraban en la zona, muchos de los cuales apenas podían creer lo que estaban viendo.

Más allá del gesto solidario, lo que realmente ha dado que hablar han sido las palabras del propio Greg James tras la experiencia. Aún sorprendido, el locutor de BBC Radio 1 no dudó en elogiar el rendimiento físico del príncipe, llegando incluso a bromear sobre sus “glúteos reales” y la potencia de su pedaleo. “Unas piernas muy potentes, los glúteos reales funcionaban a pleno rendimiento. De verdad que sí. Fue una auténtica bestia ahí arriba. Creo que, de todos modos, es un ciclista entusiasta, y se negó a ponerse licra. Quiero decir, es un hombre inteligente. No puedo creer que haya pasado eso. Realmente no tenía por qué hacerlo. Es en lo único en lo que no dejo de pensar“, confesó.

El presentador de la BBC
El presentador de la BBC Greg James y el príncipe Guillermo (KENSINGTON PALACE)

El comentario, pronunciado en tono distendido, no tardó en viralizarse y generar reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado tanto la implicación del príncipe como su buen estado físico. Lejos de incomodarse, el episodio ha contribuido a reforzar la imagen cercana y accesible del futuro monarca. No obstante, para Greg James, sin embargo, la experiencia fue también motivo de nerviosismo.

El propio presentador admitió que nunca había sujetado el manillar con tanta fuerza como en ese momento, consciente de la responsabilidad que implicaba pedalear junto al heredero al trono: “Es la vez que más fuerte he agarrado el manillar en toda la semana. Por suerte, no me caí de la bicicleta con él. De lo contrario, me habrían enviado a la torre. Cuando se fue, me senté en silencio y pensé: “Bien hecho, no tenía por qué hacerlo”. Pero no maté al futuro rey“.

El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

Más de un millón de libras recaudadas

El gesto de Guillermo no fue improvisado del todo. Días antes, el príncipe ya había mostrado su apoyo al reto solidario enviando un mensaje de ánimo al locutor. Ambos, además, habían coincidido recientemente en un programa especial de radio centrado en la salud mental, un tema en el que el hijo del rey Carlos III lleva años implicado activamente.

Durante la etapa compartida, el príncipe también tuvo palabras de reconocimiento hacia el esfuerzo de James y de todos los participantes en la iniciativa: “Lo que has hecho es dar ejemplo de solidaridad. Eso es lo importante”. Además, subrayó la importancia de dedicar tiempo a los demás y de visibilizar causas solidarias, destacando el valor del trabajo en equipo y la implicación ciudadana.

El reto, bautizado como una de las aventuras más ambiciosas del locutor, ha contado con la participación de otras personalidades conocidas, entre ellas el cómico Joe Lycett o el ciclista Geraint Thomas. Sin embargo, la aparición del príncipe ha sido, sin duda, el momento más comentado de toda la travesía. La iniciativa ha logrado recaudar más de un millón de libras para Comic Relief, superando con creces las expectativas iniciales. Un éxito que, en parte, también se ha visto impulsado por la visibilidad que ha aportado la participación del hijo de Diana de Gales.

Temas Relacionados

Príncipe GuillermoCasa Real BritánicaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada domingo, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna

Alba Guijarro, psicóloga: “Si alguien sabe lo que te duele y lo hace, eso ya no es un error”

La especialista señala que la invalidación emocional repetida es una señal de conducta deliberada y no un simple descuido

Alba Guijarro, psicóloga: “Si alguien

La policía confirma otra muerte violenta por el fútbol: el fallecido este fin de semana en Santander era aficionado del Racing y el detenido llevaba una camiseta del Albacete

El agresor ha sido detenido y pasará a disposición judicial

La policía confirma otra muerte

La Justicia avala que el Ayuntamiento de Irún desahucie a una mujer que alegaba solo tener una pensión por discapacidad de 500 euros para vivir

El consistorio quiere volver a tener la vivienda para que se utilice como vivienda de protección oficial

La Justicia avala que el

Esta es la cantidad específica de café que se necesita para reducir el estrés, según un nuevo estudio

Los investigadores han analizado la franja exacta de consumo que permite mantener un hábito saludable

Esta es la cantidad específica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala que el

La Justicia avala que el Ayuntamiento de Irún desahucie a una mujer que alegaba solo tener una pensión por discapacidad de 500 euros para vivir

Una operación internacional desmantela 373.000 páginas fraudulentas de la dark web que eran operadas por un solo hombre de 35 años desde China

El paracaidista que engañó a Pedro Sánchez: el PSOE redefine su estrategia en las autonómicas, pero ya es demasiado tarde

Las presas en España están en estado “critico”: “Un número significativo corre riesgo potencial”, denuncian los ingenieros

Juan José Ebenezer, mecánico: “Con estos trucos puede cambiar una bombilla del coche en menos de un minuto”

ECONOMÍA

Los gastos que no sabías

Los gastos que no sabías que puedes deducirte en la declaración de la Renta 2026

Una empresa despide a un trabajador por “bajo rendimiento” y el tribunal confirma que la decisión es procedente: “No sabemos a qué has estado dedicando el tiempo”

Los agricultores españoles afirman que pierden casi 2 millones de euros al año por culpa de los jabalíes y los conejos: “Son unos monstruos”

Los datos tomaron el control

Las presas en España están en estado “critico”: “Un número significativo corre riesgo potencial”, denuncian los ingenieros

DEPORTES

El derbi del pincho de

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos