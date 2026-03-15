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El príncipe Guillermo comparte una imagen inédita junto a Diana de Gales por el Día de la Madre: “Recordándola, hoy y todos los días”

El heredero al trono ha recordado a su madre este 15 de marzo, Día de la Madre en Reino Unido

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El príncipe Guillermo, el príncipe
El príncipe Guillermo, el príncipe Enrique y la princesa Diana de vacaciones en Mallorca. (Foto de David Hartley/Shutterstock)

Si hay un miembro de la realeza británica que consiguió ser más famoso que la propia Isabel II fue Diana de Gales. La exmujer del ahora Carlos III se convirtió en un fenómeno de masas por sus estilismos, su actitud cercana al pueblo y un sufrimiento inevitable por una infidelidad conocida por todo un país. 29 años después de su fallecimiento, que pilló totalmente desprevenido al mundo entero y a sus dos hijos menores de edad, el príncipe Guillermo la recuerda públicamente por el Día de la Madre que se celebra este 15 de marzo en Reino Unido.

El heredero al trono británico ha compartido en redes sociales una imagen poco conocida de ambos acompañada de un breve pero sentido mensaje que refleja el lugar que sigue ocupando la figura de Diana en su vida. “Recordando a mi madre, hoy y todos los días. Pensando en todos aquellos que recuerdan a un ser querido hoy. Feliz Día de la Madre. W”, ha publicado.

Imagen inédita de Diana de
Imagen inédita de Diana de Gales, más conocida como Lady Di, con el príncipe Guillermo (INSTAGRAM).

La fotografía, difundida a través de sus perfiles oficiales, muestra una estampa tomada en 1984 en los jardines de Highgrove House, la residencia campestre que durante años fue el hogar familiar de los entonces príncipes de Gales. En la instantánea aparece Diana junto a su hijo Guillermo cuando este era todavía un niño, rodeados de un campo de flores.

El gesto cobra un significado especial este año, ya que Diana habría cumplido 65 años. Su figura continúa siendo una de las más recordadas y queridas de la monarquía británica, casi tres décadas después de su muerte. Y es que su fallecimiento fue casi tan imprevisto como ella misma. La princesa murió en 1997 en un accidente de tráfico en París cuando Guillermo tenía tan solo 15 años. A pesar del tiempo transcurrido, el primogénito del entonces Carlos III ha demostrado en numerosas ocasiones que mantiene muy presente el legado de su madre, tanto en el plano personal como en su trabajo institucional.

Funeral de la princesa Diana,
Funeral de la princesa Diana, Londres, Gran Bretaña - 6 de septiembre de 1997 (The Grosby Group)

De hecho, muchas de las causas benéficas que hoy apoya el príncipe guardan relación con las iniciativas sociales que Lady Di impulsó durante su vida, especialmente aquellas relacionadas con las personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad.

Un recuerdo que permanece

Actualmente, sus dos hijos mantienen vivo el recuerdo en su día a día. El heredero al trono ha explicado en varias ocasiones que procura que sus hijos conozcan bien quién fue su abuela, aunque nunca tuvieron la oportunidad de conocerla en persona. Los pequeños —príncipe George, princesa Charlotte y príncipe Louis— también participan en ese recuerdo cada año. En otras ocasiones, el heredero ha mostrado públicamente algunas tarjetas hechas a mano por sus hijos dirigidas a su “abuela Diana” con motivo del Día de la Madre.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Una de las más comentadas fue la escrita por Charlotte, que en una cartulina de color rosa decorada con un corazón dibujado a mano dejó un mensaje especialmente emotivo: “Querida abuela Diana, pienso en ti en el Día de la Madre. Te quiero mucho. Papá te extraña. Con mucho cariño, Charlotte xxxxxxxxx”. Su hermano mayor, George, también dedicó unas palabras cariñosas en otra tarjeta en la que expresaba su afecto y aseguraba pensar en ella con frecuencia: “Querida abuela Diana, ¡Feliz Día de la Madre! Te quiero muchísimo y siempre pienso en ti. Te mando mucho cariño, George xxxxx.”

El propio Guillermo ha hablado con franqueza sobre cómo mantiene viva la memoria de Diana dentro de su familia. En el documental Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, emitido en 2017, explicó que considera importante que sus hijos sepan quién fue su abuela y el impacto que tuvo en la sociedad. “Ahora tenemos más fotos suyas por toda la casa y hablamos un poco de ella”, admitió, a la vez que confesó que intenta que sus hijos sean conscientes de que “hay dos abuelas en sus vidas”: “Es difícil porque, obviamente, Kate no la conoció, así que no puede dar tantos detalles. Por eso, suelo acostar a George y Charlotte, les hablo de ella e intento recordarles que hay dos abuelas, que hubo dos abuelas en sus vidas. Es importante que sepan quién era y que existió”.

El príncipe Guillermo de Gran
El príncipe Guillermo de Gran Bretaña (izquierda) y el príncipe Enrique develaron una estatua que encargaron de su madre, la princesa Diana, en lo que habría sido su 60 cumpleaños, en el Jardín Hundido del Palacio de Kensington, Londres, el jueves 1 de julio de 2021. (Dominic Lipinski /Pool Photo vía AP)

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