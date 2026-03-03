España

El príncipe Guillermo, en guerra contra la “amenaza” que supone su tío, el expríncipe Andrés: quiere acelerar su eliminación de la línea de sucesión

El hijo de Carlos III busca desligar por completo a Andrés de Inglaterra de la Corona británica

El príncipe Guillermo y el expríncipe Andrés en montaje de 'Infobae'

La detención del expríncipe Andrés en el marco del caso Epstein ha supuesto un golpe contundente para la monarquía británica y, de forma particular, ha intensificado los movimientos internos encabezados por el príncipe Guillermo para limitar cualquier vínculo de su tío con la Corona. La noticia de la detención, que ha acaparado la atención nacional e internacional, se ha producido después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos documentos que apuntan a que Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, habría proporcionado a Jeffrey Epstein información confidencial sobre la economía del Reino Unido.

Los expertos británicos han coincidido en señalar la necesidad de que Andrés sea apartado definitivamente de la línea de sucesión, una aspiración compartida abiertamente por el príncipe Guillermo. Tal y como ha explicado el Sunday Times, las autoridades del país están valorando la posibilidad de impulsar una reforma legal inédita que permitiría excluir formalmente al expríncipe Andrés de cualquier opción de acceso al trono.

En este sentido, se encuentran en fase de diseño los mecanismos jurídicos que impedirían al hermano del monarca ocupar la jefatura del Estado en el futuro, circunstancia que, de concretarse, supondría la primera expulsión forzada de este tipo dentro de la realeza británica. Han sido diversas fuentes gubernamentales citadas por The Sun las que han advertido de que la eliminación de Andrés de la línea de sucesión supondría un proceso dilatado en el tiempo, lo que genera una notable frustración en el príncipe de Gales.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en el Hospital Charing Cross

La opinión del príncipe Guillermo sobre su tío

El heredero considera excesivo el retraso en la destitución de su tío y, según fuentes consultadas por el citado medio, lleva años mostrando su firme rechazo hacia él, al que identifica como “una amenaza” directa a la imagen y estabilidad de la monarquía. The Sun informa, además, de que el propio Guillermo planea vetar la presencia de Andrés tanto en su futura coronación como en las celebraciones navideñas de Sandringham cuando acceda al trono.

La postura crítica de Guillermo hacia su tío no es reciente. En el año 2021, personas próximas al príncipe ya trasladaron que éste describía a Andrés como “desagradecido y descortés”, actitud que, según indica The Sun, se mantiene sin cambios en la actualidad. Esta postura se ha hecho aún más evidente tras los hechos recientes: mientras su tío era interrogado, Guillermo ha seguido adelante con sus agendas públicas, acudiendo junto a la princesa de Gales, Kate Middleton, a la ceremonia de los Bafta apenas tres días después del arresto.

Andrés de Inglaterra en imagen de archivo

En esa ocasión, el príncipe confesó que aún no había visto Hamnet, la película de la que más se hablaba, porque necesitaba “estar bastante tranquilo”: “No lo estoy en este momento”. Paralelamente, un editor especializado en la familia real del Daily Mirror ha asegurado que el deseo de Guillermo va más allá de una simple exclusión simbólica, al considerar que la figura de Andrés representa “una mancha” para la institución y que lo conveniente sería incluso su destierro.

Carlos III está de acuerdo con su hijo

A pesar de la firmeza mostrada desde el entorno de Guillermo, la decisión final respecto al estatus de Andrés depende de los plazos judiciales y políticos. Según adelanta The Sun, el líder laborista Keir Starmer tendría la intención de tramitar una ley específica en el Parlamento con el objetivo de expulsar a Andrés de la línea de sucesión una vez que se cierre la investigación policial relativa al caso Epstein, investigación que permanece activa en la actualidad.

La caída del exduque de York se ha acabado produciendo este año, pese a que su relación con Epstein era pública desde hace años

Este mismo medio destaca, además, que fuentes cercanas a la familia real han señalado que el rey Carlos III no pondría obstáculos a que el Parlamento actúe, reiterando que “como con todos los asuntos de legislación, el rey actúa siguiendo el consejo del Gobierno”. Por su parte, Guillermo ha adoptado una actitud todavía más contundente en esta cuestión, ya que teme el impacto que el escándalo podría tener tanto en la imagen de la monarquía como en su propia posición ante el futuro relevo en la Corona.

