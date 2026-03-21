Juan Gabriel Rescalvo, psicólogo: “Puedes echar mucho de menos a tu ex, pero lo que más te duele es que esté mejor que tú”

El psicólogo habla sobre pensar que el otro está mejor. (Montaje Infobae)

El psicólogo Juan Gabriel Rescalvo ha captado la atención de miles de usuarios en TikTok con un vídeo donde aborda una de las experiencias más difíciles tras una ruptura: el dolor que se siente al ver que la expareja parece estar mejor. Desde su perfil de Tiktok (@juanrescalvopsicologo), Rescalvo pone palabras a una sensación compartida por muchas personas, pero pocas veces expresada con claridad.

La reflexión central del experto desarma un mito frecuente en los procesos de duelo amoroso: “Puedes echar mucho de menos a tu ex, pero lo que más te duele es que esté mejor que tú”. Esta idea conecta con quienes, después de una separación, no solo enfrentan la ausencia, sino que se sienten heridos al comprobar que el otro parece haber superado el vínculo más rápido o con menos sufrimiento. Ese contraste puede generar una cascada de pensamientos negativos sobre el propio valor y la capacidad de seguir adelante.

A través de su vídeo, el psicólogo propone mirar de frente esa comparación dolorosa: ¿por qué nos duele tanto ver a una expareja disfrutando, avanzando o incluso iniciando una nueva relación, mientras nosotros atravesamos el duelo? Para muchos, esta situación activa una serie de creencias dañinas que afectan la autoestima y la forma de afrontar la ruptura.

El impacto emocional de ver a tu ex “mejor” que tú

Según Juan Gabriel Rescalvo, lo que realmente afecta no es solo la ausencia de la expareja, sino el hecho de percibir que esa persona está pasando por un mejor momento. Esta comparación, lejos de ser un consuelo, suele convertirse en fuente de sufrimiento adicional. El especialista lo explica así: “Lo que más te rompe es que tu ex esté mejor que tú, porque eso pone en marcha un montón de pensamientos negativos en ti”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Entre los pensamientos más habituales que emergen en este escenario, destacan ideas como “eso es que no me quería tanto”, “si ya me ha superado es que yo no valgo tanto” o “si está con otra persona, es porque soy reemplazable”. El dolor se intensifica cuando se interpreta el bienestar ajeno como una señal de debilidad propia: “Si mi ex ya lo ha superado y yo estoy llorando por todas las esquinas, eso quiere decir que yo soy más débil. Y encima mi ex es más fuerte”.

El propio Rescalvo sostiene que estos pensamientos no solo surgen de la nostalgia o el apego, sino de la tendencia a comparar el propio proceso emocional con el de la otra persona. Esta comparación alimenta la sensación de fracaso o insuficiencia y puede bloquear la recuperación. “Eso te pasa porque vives los procesos de duelos como si estuvieran conectados”, advierte el psicólogo, señalando el riesgo de interpretar el bienestar de la expareja como un reflejo negativo sobre uno mismo.

Por qué los duelos son procesos independientes

En su vídeo, Rescalvo introduce el concepto de la “ley del balancín” para ilustrar cómo muchas personas viven el duelo amoroso como si se tratara de una competencia o un juego de suma cero: “Uno sube, otro baja, uno sube, otro baja. Si tu ex está demasiado bien, esto habla mal de ti. Pero si tú estás demasiado bien, eso habla mal de tu ex”. Esta creencia refuerza la comparación y dificulta que cada persona viva su proceso de manera auténtica.

Los duelos no son siempre iguales. (Freepik)

El psicólogo desmonta esa lógica y recalca que los duelos son procesos independientes, que no necesariamente comienzan al mismo tiempo ni siguen el mismo ritmo. “Es que quizá ni siquiera empezaron en el mismo momento, porque uno de vosotros ya lo veía venir”, señala, invitando a considerar la diversidad de experiencias que intervienen tras una ruptura. No solo influyen las circunstancias de la separación, sino también factores como la personalidad, los apoyos sociales, las estrategias de afrontamiento y la sensibilidad de cada uno.

Rescalvo subraya que lo único relevante es que el proceso personal sea sano y que no tiene sentido medir el propio dolor en función de cómo lo vive la otra persona. “No te compares. En lo único que debes fijarte es en que tu proceso sea sano”, afirma, aportando una perspectiva liberadora para quienes tienden a mirar hacia afuera en busca de validación o consuelo. El mensaje final invita a dejar de lado la comparación y centrarse en la propia recuperación, recordando que cada duelo es único y requiere su propio tiempo y espacio.