Las 6 técnicas para acabar con los pensamientos negativos, según un psiquiatra

Los pensamientos negativos son naturales, pero si se convierten en bucles de rumiación hay que cortarlos (@doctormora_ / Montaje Infobae)

La felicidad eterna y constante no solo es imposible de conseguir, sino que no existe. Los pensamientos negativos forman parte de la experiencia humana y son un fenómeno completamente normal. Sin embargo, cuando se repiten de forma constante o se vuelven difíciles de controlar, pueden afectar al estado de ánimo, la concentración e incluso al bienestar general.

Lo cierto es que no siempre es posible evitar que aparezcan ideas pesimistas o preocupaciones. Por ello es importante desarrollar estrategias que permitan detener el ciclo de rumiación mental y recuperar el control de la atención. Existen diferentes técnicas sencillas que pueden aplicarse en el día a día para frenar esa espiral de pensamientos.

En este contexto, el médico psiquiatra Fernando Mora propone una serie de herramientas prácticas para afrontar estos momentos. “Si los pensamientos negativos se meten en tu cabeza y te cuesta sacarlos, te dejo seis técnicas para acabar con ellos”, explica el especialista a través de sus redes sociales (@doctormora_), que resume varios métodos que pueden ayudar a interrumpir ese bucle mental.

La primera estrategia consiste en interrumpir el pensamiento con un estímulo concreto. Según Mora, es útil asociar una acción breve que funcione como señal de corte. “Elige un estímulo que interrumpa esos pensamientos. Puede ser una palmada, un chasquido de dedos o una palabra como stop o basta”, señala. Este tipo de gesto busca romper la cadena de pensamientos automáticos y devolver la atención al momento presente.

Precisamente centrarse en el presente es la base de la segunda técnica. Cuando la mente se queda atrapada en preocupaciones, dirigir la atención a lo que está ocurriendo en ese instante puede ayudar a salir de ese bucle. “Concéntrate en el aquí y el ahora. Sal de los pensamientos focalizando tu atención en lo que tienes que hacer en ese momento o en lo que tienes previsto hacer”, explica el psiquiatra.

Responder activamente a los pensamientos negativos

Otra estrategia consiste en responder activamente a los pensamientos negativos con ideas que los equilibren. No se trata de negar las emociones, sino de introducir perspectivas más constructivas. “Contrarréstalos con pensamientos positivos. Utiliza pensamientos del tipo: esto no depende de mí, de todo se saca un aprendizaje”, propone Mora.

Cuando los pensamientos persisten, el especialista sugiere una técnica diferente: aplazarlos de forma consciente. “Pospón los pensamientos para más tarde. Si no eres capaz de suprimir el pensamiento, proponte aplazarlo para otro momento y libera tu mente el resto del tiempo”, afirma. Esta estrategia permite reducir la presión mental al establecer un límite temporal para preocuparse.

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Hablar con un amigo para romper el bucle

El apoyo social también puede desempeñar un papel importante. Compartir lo que pasa por la mente ayuda a organizar las ideas y a ver la situación desde otro ángulo. “Habla con una persona amiga. Poner palabras a tus pensamientos te permite organizar ideas. Además, la otra persona te puede dar una versión diferente de las cosas”, explica Mora.

Por último, el especialista destaca el papel del movimiento y la actividad física para romper la inercia mental: “Sal a dar un paseo o haz ejercicio físico, te ayudará a cambiar de aires y a escapar del pensamiento”.

Estas técnicas, subraya el psiquiatra, no buscan eliminar por completo los pensamientos negativos, algo que forma parte natural del funcionamiento de la mente. El objetivo es aprender a gestionarlos para que no dominen el estado emocional.