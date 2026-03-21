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El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

El último precedente similar fue en 2015, cuando los colchoneros derrotaron 4-0 a los merengues en el Vicente Calderón

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El once de las ausencias:
El once de las ausencias: entre Real Madrid y Atleti suman 9 lesionados. (Composición Infobae)

El derbi de este domingo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid llega marcado por una circunstancia poco habitual en un calendario exigente. Las lesiones han tomado protagonismo en un momento de la temporada decisivo y tanto Álvaro Arbeloa como Diego Pablo Simeone van a tener que tomar decisiones.

El Real Madrid es el más mermado por las bajas. Las ausencias confirmadas dibujan una columna vertebral prácticamente desmantelada: Thibaut Courtois, Éder Militão, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo no estarán disponibles. A ellas se suma el cartel de duda de Militão, Alaba y Jude Bellingham y la reciente aparición en el partido de Champions frente al Manchester City de Kylian Mbappé.

Así, la portería volverá a estar ocupada por un Andriy Lunin que no conoce la victoria ante los colchoneros (2 derrotas y 1 empate), cayendo el peso de la defensa en Antonio Rüdiger y las recuperaciones in extremis de Asencio y Álvaro Carreras. En el medio del campo, la ausencia de Ceballos ha dejado la puerta abierta para el descubrimiento de Thiago Pitarch, y en la delantera, la baja de Rodrygo deja total protagonismo a Vinicius Jr.

Thiago Pitarch. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Thiago Pitarch. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Por su parte, el Atlético de Madrid también llega condicionado, aunque con menor volumen de ausencias. Simeone no podrá contar con las bazas de Oblak, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza, a los que podría sumarse Marc Pubill, quien arrastra molestias en las costillas desde el duelo ante el Getafe.

La portería pasa directamente a Juan Musso, que viene de protagonizar grandes actuaciones tanto en Copa del Rey como en Champions. No obstante, el Bernabéu vuelve a ser otra prueba de fuego para el argentino, que disputrá su primer derbi.

Las ausencias en el medio del campo son el laboratorio de ‘El Cholo’, quien tendrá que decidir entre Koke, Cardoso, Griezmann, Álex Baena y Marcos Llorente para completar la medular. Arriba, todos los hombres están disponibles.

Antoine Griezmann y Julián Álvarez.
Antoine Griezmann y Julián Álvarez. (EFE / Kiko Huesca)

2015: un precedente que pesa al madridismo

La última vez que se vivió un escenario parecido con tantas bajas fue en el derbi disputado en el Vicente Calderón en 2015. El resultado fue demoledor para los intereses del Real Madrid, 4-0. Ese partido, el equipo blanco lo afrontó sin varios titulares en defensa y mediocampo. Sergio Ramos, Pepe, Marcelo, Luka Modric y James Rodríguez recuerdan a la situación que hoy viven, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy y Dani Ceballos.

Once años después, la situación presenta similitudes: una defensa condicionada, un portero titular ausente y un centro del campo limitado. La diferencia principal es el contexto: esta vez el partido se juega en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid ha mostrado mayor solidez durante la temporada.

Resumen Atlético de Madrid vs Real Madrid

Antoine Griezmann, el verdugo del Madrid

Pero más allá de las bajas, el derbi llega con dos dinámicas exigentes en el calendario. El Real Madrid se hace fuerte como local, con 36 puntos de 42 posibles, mientras que el Atlético no vive su mejor momento de la ‘era Cholo’ como visitante: 17 puntos de 39. A pesar de ello, los rojiblancos quieren mantener su racha sin derrotas en derbis ligueros desde 2022.

Además, de entre todos los jugadores, destaca uno sobre los demás. Antoine Griezmann, que recientemente ha cumplido 35 años, es uno de los jugadores que más daño han hecho al club blanco, habiendo perdido solo una vez en toda su carrera en el Bernabéu (9 partidos: 2 victorias y 6 empates y 1 derrota con el Atlético de Madrid).

La mecha está servida, el escenario es perfecto y la magia de los derbis no se dejará empañar por las lesiones. La cita promete emociones, goles y, sobre todo, un espectáculo que reafirma por qué el derbi madrileño es uno de los encuentros marcados en el calendario.

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