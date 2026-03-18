El Atlético de Madrid pierde ante el Tottenham en Londres pero consigue su plaza en cuartos de final de Champions gracias al resultado del Metropolitano

Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando un gol ante el Tottenham en Champions (REUTERS/David Klein)

El Atlético de Madrid sigue avanzando en Champions. Los rojiblancos acudieron al duelo de vuelta con una holgada ventaja en el marcador, tras registrar un 5-2 en el Metropolitano. Sin embargo, el Tottenham salió en busca de una gesta histórica y Kolo Muani puso la primera piedra para conseguirlo con un gol. Ya en la segunda mitad, Julián puso el marcador en tablas. Xavi Simons volvió a dar alas a los Spurs, pero apareció Hancko para hundir cualquier esperanza y dejar la eliminatoria vista para sentencia. En los últimos minutos, Xavi Simons puso por delantero al Tottenham con un gol de penalti, pero no fue suficiente para dar la vuelta al marcador. Con el pitido final, el Atlético de Madrid sellaba su pase a cuartos de final de la Champions gracias al resultado del Metropolitano.

El equipo rojiblando viaja a Londres con la calma que da imponerse en el duelo de ida en el Metropolitano por 5-2. Una sólida ventaja en el marcador, que no aseguraba el pase a cuartos de final, pero les acercaba mucho. Con esa superioridad aterrizaron en la cita ante el Tottenham para afrontar el duelo de vuelta. Los Spurs sabían que necesitaban marcar un gol tempranero para poder tener opciones de dar la vuelta a la eliminatoria. Con esa idea en la mente saltaron los jugadores al terreno de juego y rápidamente quedó en evidencia quien necesitaba remontar el resultado.

Los jugadores del Tottenham (Reuters/Paul Childs)

El Tottenham protagonizó un inicio de partido alentador para su afición tentando la portería rojiblanca y creando ocasiones de peligro. A los del Cholo Simeone les costó entrar en el partido. Pérdidas de balón, escasa posesión y menos oportunidades contra la portería Vicario. En el minuto 30, los mejores pronósticos para los Spurs se hicieron realidad. El gol les sirvió de empuje para seguir intentándolo, para seguir soñando con la remontada. Sin embargo, en los últimos minutos de la primera parte, el Atlético de Madrid despertó y cerca estuvo de igualar el marcador, pero no fue capaz.

La dulce derrota del Atlético de Madrid

Nada más arrancar la segunda parte, Julián Álvarez hizo el tanto del empate para los suyos con un impecable golazo. La araña picaba y reanimaba a los suyos. La alegría les duró poco a los rojiblancos. Xavi Simons hizo el segundo de los Spurs para volver a ponerse por delante. Así se mantuvo el resultado hasta que en el minuto 75 Hancko, el hombre que lo juega todo, entraba en escena para volver a instaurar las tablas en el marcador.

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La tensión era palpable en ambos conjuntos. El Atlético de Madrid se acercaba cada vez más a la portería de Vicario con oportunidades protagonizadas por Julián Álvarez. Y entonces llegó. El árbitro lo tuvo claro y señaló penalti a favor del Tottenham. Xavi Simons cogía el balón para situarlo en los once metros y transformaba el disparo para poner por delante a los suyos. A pesar de que el colegiado añadió cinco minutos de tiempo extra, no fue suficiente para hacer los goles que les faltaban para forzar la prórroga y el final llegó para certificar el pase del Atlético de Madrid a cuartos de final de la Champions. Los del Cholo se enfrentarán al FC Barcelona.