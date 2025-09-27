El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando el gol ante el Real Madrid (REUTERS/Susana Vera)

El Atlético de Madrid vuelve a rugir. Tras un inicio liguero complicado, los del Cholo Simeone afrontaban el derbi ante el Real Madrid con necesidad de victoria. Nada más comenzar el duelo quedó demostrado que nada tenía que ver la puesta en escena del equipo con la que habían mostrado hasta ahora. Se hicieron los dueños y señores del duelo y con el marcador señalando los 14 minutos llegó el primero de Le Normand. Mbappé y Güler dieron la vuelta al marcador, pero antes de que finalizara la primera mitad Sorloth hizo el gol del empate. Y en la segunda parte fue Julián Álvarez, quien sentenció el partido con un gol de penalti y otro de falta. Fue Griezmann el encargado de poner la guinda a la fiesta rojiblanca. Los del Cholo vuelven a sonreír, recuperan la confianza y ponen fin a la racha ganadora de Xabi Alonso.

El Real Madrid acudía a la cita ante el Atlético de Madrid con confianza tras haber cosechado los tres puntos en todos los partidos de LaLiga que ha protagonizado. Mientras los focos dirigían su mirada a Xabi Alonso y el once de gala que presentaría ante medirse a los rojiblancos. Mientras el Atlético de Madrid necesitaba una victoria que infundiera esperanza para dar la vuelta a un inicio de temporada complicado con dos victorias, dos derrotas y tres empates. La sorpresa llegó antes de que el balón comenzara a rodar sobre el Riyadh Air Metropolitano. Por parte de los blancos, el técnico donostiarra optó por sentar a Franco Mastantuono y sacar a Bellingham, que viene de lesión y sin apenas minutos. Por su parte, el Cholo iniciaba el duelo con Sorloth acompañando a Julián Álvarez en la delantera.

Unos cambios que, tras varios minutos de partido, evidenciaron quién había acertado. Los rojiblancos se hicieron los dueños y señores del balón y del encuentro desde el momento en que el árbitro señalara el inicio del encuentro. Las ocasiones no tardaron en aparecer para los rojiblancos, que buscaban con centro al área y a la espalda a Sorloth. Mientras el Real Madrid trataba de encontrarse y asentarse a la par que achicaba aguas para defender la zaga blanca. El noruego tuvo la primera tras ganar la espalda a Militao, pero el brasileño pudo recuperar posición antes de que el delantero rojiblanco disparara.

Con el marcador señalando el minuto 14, llegó el primero de los del Cholo Simeone. Fue tras un centro al corazón del área blanca que terminó rematando Le Normand y mandando el balón al fondo de la red sin que Courtois pudiera detenerla. Con ventaja en el marcador, los rojiblancos se lanzaron al ataque para tratar de ampliar distancias cuanto antes. No dejaron de sucederse ocasiones y oportunidades de gol, pero el balón no llegaba a entrar. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, llegó el tanto del Real Madrid. Tras un impecable pase de Arda Güler, Kylian Mbappé disparó contra la portería del Atlético de Madrid y batió a Oblak para poner el marcador de nuevo en tablas.

Tan solo diez minutos más tarde, los de Xabi Alonso conseguían adelantarse. Vinicius cogió el balón en banda para hacer lo suyo y enfilar la portería rival. Puso un centro impecable al área y Güler, a placer, remató para adelantar a los suyos. Los blancos habían conseguido dar la vuelta al marcador, parecía que la dinámica cambiaba. Nada más lejos de la realidad. Los del Cholo, lejos de bajar los brazos, se volvieron a lanzar al ataque, querían ganar ese duelo y harían todo lo que estuviera en su mano para ello. La recompensa llegó de nuevo de un centro, que remató Lenglet, pero el árbitro acabó anulando el tanto por mano. Unos minutos más tarde llegaría el bueno, de la cabeza de Sorloth, para marcharse al descanso con el duelo en tablas.

El Atlético de Madrid golea al Real Madrid

La segunda mitad siguió la misma dinámica que la primera, los rojiblancos acapararon la posesión del balón, generando ocasiones que les permitieran adelantarse en el marcador. En el minuto 51, los rojiblancos pusieron un centro al área blanca, que Arda Güler trató de sacar con la pierna y acabó dando en la cara a Nico González. Una acción que llegó al árbitro a señalar penalti y que Julián Álvarez transformó en gol. A partir de ese momento, el Atlético de Madrid lució su mejor fútbol para terminar de hundir a un Real Madrid que no supo dar la vuelta a la situación.

En el minuto 63 volvió a aparecer la araña para picar de nuevo al Real Madrid. Fue con una falta directa como transformó su segundo tanto. Con 4-2 en el marcador, la fiesta rojiblanca estaba servida, pero fue Griezmann quien se encargó de poner la guinda al encuentro y a la goleada. El Atlético de Madrid resurgió en el derbi ante un Real Madrid que no supone frenar las embestidas rojiblancas.