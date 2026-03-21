Simeone: "Espero estar lo más fino posible para elegir bien en el derbi"

La ausencia de porteros como Jan Oblak en el Atlético de Madrid y Thibaut Courtois en el Real Madrid altera la expectativa de los aficionados por el derbi, según apuntó Diego Pablo Simeone al señalar que “la gente” es quien más pierde cuando figuras de ese calibre no participan. Tal como publicó Europa Press, el técnico del Atlético valoró el momento de su equipo y la gestión de las rotaciones en el marco del esperado duelo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Durante la rueda de prensa previa al encuentro, Simeone manifestó su deseo de elegir de manera acertada la alineación para el partido del domingo. El entrenador argentino afirmó que “todavía no lo sé” en relación al planteamiento que utilizará ante el conjunto blanco. “Sinceramente, estamos pensando en dónde ponernos, en qué situación, en seguir generando estas rotaciones que hemos hecho cuando nos ha tocado jugar en 'Champions' o en Copa del Rey y después en LaLiga”, dijo, según reportó Europa Press. El técnico remarcó que la plantilla evidencia “una ilusión enorme” por disputar el partido, factor que complica la selección final, ya que “están todos con muchas ganas de jugar”.

Respecto a la organización de partidos y rotaciones, el entrenador aseguró que la cuestión del calendario ocupa al cuerpo técnico aunque no genera preocupación. Se propuso gestionar “de la mejor manera todo lo que tenemos por delante, buscando siempre lo mejor para el equipo y para el club”, detalló Simeone en declaraciones recogidas por el medio citado.

En cuanto al significado del derbi en la capital española, Simeone subrayó que es un encuentro de marcada importancia por la rivalidad entre ambos equipos y la implicación emocional de los seguidores. “Siempre es un partido importante por lo que conlleva la rivalidad que hay en la ciudad donde vivimos los dos equipos. Sabemos que nuestra gente tiene mucha ilusión en estos partidos”, manifestó el técnico. Aseguró que los partidos entre Atlético y Real Madrid trascienden lo futbolístico, dado que se juegan “desde lo emocional, con mucha ilusión”. Añadió que el objetivo del equipo será orientar el partido hacia “donde creemos que le podemos hacer daño al rival”.

Sobre el análisis del Real Madrid, Simeone consideró que el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa mantiene el mismo estilo y los mismos jugadores en comparación con encuentros previos, incluso cuando Xabi Alonso estaba al frente. El técnico afirmó que el patrón del conjunto blanco se reflejó especialmente en duelos de la Liga de Campeones frente al Benfica y el Manchester City, mostrando un funcionamiento colectivo sólido. De acuerdo con Europa Press, consideró que ese enfoque grupal es la base que el Madrid utiliza para buscar títulos.

Simeone hizo referencia al papel de Álvaro Arbeloa al afirmar que su desempeño es valorable y que los resultados confirman su trabajo. Destacó la sintonía entre el entrenador madridista y sus jugadores, la cual trasciende la capacidad técnica individual y se asocia directamente con lo que Arbeloa demanda y requiere para el equipo.

En cuanto al reemplazo de Jan Oblak en la portería rojiblanca, el técnico fue consultado sobre quién pierde más en el derbi debido a las bajas de guardametas: el Atlético por Oblak o el Real Madrid por Courtois. Simeone respondió que la principal afectada es la afición. Sobre el suplente Juan Musso, recalcó su buen desempeño tanto dentro como fuera del campo: “Juan está trabajando muy bien desde que llegó, no solamente en este último partido ante el Tottenham. Viene trabajando muy bien no solamente con su participación dentro del campo, sino con su comportamiento dentro del vestuario, como hombre y como compañero de equipo. Estamos muy contentos con él”.

En referencia al momento individual de algunos futbolistas, Simeone abordó el caso de Julián Álvarez. Sostuvo que el jugador ha mostrado diferentes estados de forma a lo largo de la temporada, describiéndolo como parte del desarrollo de cualquier persona. El técnico resaltó que lo demostrado por Álvarez en partidos recientes había estado presente en otras etapas, motivo por el cual exigía a menudo volver a ese nivel de rendimiento. Explicó que el delantero se siente actualmente más identificado con los buenos momentos que atraviesa y matizó que la trayectoria de un jugador profesional implica recorridos con altibajos, reflejando su opinión de que “dentro del camino que tenemos por recorrer nunca es un camino recto, siempre hay curvas y ya saben lo que pienso cuando vienen las curvas”.

En el cierre de su conferencia, mencionó el progreso de Obed Vargas, valorando su esfuerzo y disposición para mejorar. “Es un chico muy educado, muy respetuoso, muy trabajador, muy humilde. Ha buscado querer mejorar, todas esas son situaciones importantes para querer crecer. El otro día hizo un partido bueno cuando le tocó jugar de titular y ojalá que siga creciendo en los entrenamientos, en los partidos en los que le toque participar para que cada día se pueda adaptar más a la diferencia grande que hay de donde venía a donde hoy está”, concluyó Simeone, citado por Europa Press.

La gestión emocional y deportiva, junto con las múltiples opciones de alineación disponibles, se perfilan como los elementos centrales en la preparación del duelo del Atlético de Madrid ante el Real Madrid, según las declaraciones y valoraciones ofrecidas por su entrenador. Europa Press destacó que el técnico ha puesto el acento en el trabajo colectivo, la adaptabilidad ante el exigente calendario y la respuesta de los futbolistas frente a los retos que plantea una cita de máxima rivalidad en el fútbol español.